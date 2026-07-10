Una nueva ola de calor abarcará casi todo Estados Unidos y se extenderá durante al menos una semana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que más de 90 récords locales de temperatura se igualarán o superarán hasta el miércoles, con predominio de marcas nocturnas (REUTERS/Emily Steinberger).

Una cúpula de calor inusualmente grande, intensa y duradera cubrirá, desde este fin de semana, gran parte de los 48 estados contiguos de Estados Unidos, con temperaturas entre 8 y 14 °C (15 y 25 °F) por encima de lo normal, un riesgo añadido de incendios y noches peligrosamente cálidas que dificultarán la recuperación del cuerpo y agravarán la sequía, informó Associated Press.

Las alertas por calor y por riesgo de incendios alcanzarán a cerca de 33 millones de personas en zonas del oeste y del centro del país desde la madrugada del viernes. El fenómeno comenzará en el oeste intermontañoso y avanzará hacia las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste durante la próxima semana, según The Washington Post.

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé que más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos se igualarán o superarán hasta el miércoles. Dos tercios corresponderán a marcas nocturnas, un dato especialmente sensible porque la falta de alivio durante la noche incrementa el impacto físico de los días de calor extremo.

La cúpula de alta presión actuará como una tapa que atrapará aire caliente y bloqueará vientos frescos y lluvias. Al principio se instalará sobre las Grandes Llanuras del norte, pero tres meteorólogos dijeron a Associated Press que su extensión podría hacer sentir temperaturas sofocantes en hasta dos tercios del territorio continental del país.

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El patrón no se quedará quieto: la cúpula se desplazará y oscilará, y podría extenderse de costa a costa durante los próximos 10 días o más, señalaron expertos a Associated Press.

El oeste y las Grandes Llanuras esperan máximas de tres dígitos

De acuerdo con Associated Press, los pronósticos anticipan máximas de tres dígitos en grados Fahrenheit este fin de semana en Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

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En Salt Lake City, el servicio meteorológico local describió este episodio como “la ola de calor más importante de la temporada hasta el momento” y prevé 41 °C (106 °F) para el domingo, una marca que igualaría la segunda temperatura más alta registrada en la ciudad desde 1874, indicó The Washington Post.

Más al norte, algunas zonas de Idaho, Montana y Wyoming podrían llegar a 43 °C (110 °F). En Billings, Montana, el domingo podría hacer más calor que en Phoenix, mientras que, para el lunes, las Dakotas quedarían bajo la cúpula de calor “más potente del planeta”, con amplias áreas por encima de 38 °C (100 °F) y picos cercanos a 43 °C (110 °F) alrededor de Rapid City, Dakota del Sur.

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A su vez, desde el lunes hasta el miércoles, el tramo entre Denver y Minneapolis registrará temperaturas en torno a 32 °C (90 °F).

Daniel Swain, científico del clima de la Universidad de California Agriculture and Natural Resources, dijo a Associated Press que el episodio “parece realmente impresionante” por su duración, su extensión y su intensidad que afectará a millones de personas durante más de una semana.

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Una ola de calor llevará máximas de tres dígitos en grados Fahrenheit este fin de semana a Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur (REUTERS/Jeenah Moon).

Las noches cálidas agravan el riesgo sanitario y el de incendios

Una de las señales más preocupantes estará en las temperaturas nocturnas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé calor récord durante la noche el sábado en varios puntos desde Texas hasta Florida y Carolina del Norte, y pronostica que ciudades como Fort Lauderdale, Miami, Tampa, Galveston y Charleston no bajarán de 27 °C (80 °F).

Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central, citado por Associated Press, explicó que el borde sur de la cúpula permitirá el ingreso de lluvias al sudeste durante el día. Esa humedad adicional puede producir una combinación atípica: temperaturas diurnas por debajo de lo normal, pero noches récord por la persistencia del calor y la humedad.

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Asimismo, el meteorólogo Bob Henson, de Yale Climate Connections, alertó en el mismo medio: “Las noches pueden ser tan peligrosas como los días. Si no se refresca durante la noche, el calor se extenderá al día y se volverá extremadamente peligroso. No se debe jugar con el calor. Es tan peligroso como un tornado o un huracán, que pueden matarte con la misma facilidad, solo que de una manera silenciosa y diferente”.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé calor récord durante la noche del sábado desde Texas hasta Florida y Carolina del Norte (REUTERS/Kylie Cooper).

Por su parte, Swain sostuvo que la persistencia del fenómeno también se explica por la sequía. En las áreas más secas hay menos humedad en el suelo y en el aire, un factor que normalmente frena el calentamiento global; cuando esa humedad falta, el aire se calienta más, empeora la sequía y alimenta un ciclo de más calor.

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Ese escenario eleva el riesgo de incendios forestales en el interior del oeste, donde la sequía es más grave, y, en menor medida, en California. En una transmisión en vivo el jueves recogida por The Washington Post, Swain dijo que le preocupaban en especial los incendios provocados por rayos, que pueden tardar uno o dos días en manifestarse: árboles y arbustos arden lentamente antes de convertirse en focos activos.

Los meteorólogos vinculan la intensidad del episodio con el cambio climático

Aunque The Washington Post señaló que la formación de la cúpula puede relacionarse con el desarrollo de El Niño y sus efectos sobre la corriente en chorro, los meteorólogos consultados por Associated Press coincidieron en que ese fenómeno aún es demasiado reciente para tener un impacto en esta ola de calor. La influencia clara, dijeron, proviene del cambio climático causado por la quema de carbón, petróleo y gas natural.

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Swain explicó: “Sabemos que las olas de calor son cada vez más intensas, duran más y abarcan áreas más extensas que antes debido al cambio climático provocado por el ser humano. Por lo tanto, cuando vemos un evento como este, sabemos que existe al menos una contribución parcial de la tendencia al calentamiento a largo plazo”.

Los expertos atribuyeron una influencia clara sobre esta ola de calor al cambio climático causado por la quema de carbón, petróleo y gas natural (REUTERS/Adrees Latif).

El índice Climate Shift Index de Climate Central compara 20 modelos informáticos para medir cuánto se aparta el calor pronosticado de un mundo sin calentamiento por gases de efecto invernadero, reportó Associated Press.

Su análisis detectó que una franja de 52.000 km² desde el sur de California hasta el norte de Minnesota, donde viven 24 millones de personas, alcanzará este fin de semana el nivel más alto del índice, lo que implica que ese calor es al menos cinco veces más probable por efecto del cambio climático.

El mismo análisis arrojó resultados similares para la ola de calor de la costa este durante el fin de semana del 4 de julio y para el episodio reciente en el sudeste.