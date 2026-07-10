Estados Unidos

Los buses escolares que, al terminar las clases, ayudan a abastecer la red eléctrica

La flota eléctrica de un distrito de Colorado no solo transporta estudiantes: también entrega energía a miles de hogares durante los momentos de mayor consumo

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Cherry Creek incorporó seis autobuses escolares eléctricos que también aportan energía a la red eléctrica local (Crédito: Foto de prensa de Highland Electric Fleets)
Cherry Creek incorporó seis autobuses escolares eléctricos que también aportan energía a la red eléctrica local (Crédito: Foto de prensa de Highland Electric Fleets)

La transición hacia sistemas de transporte más sostenibles en los Estados Unidos avanza con fuerza, y el distrito escolar de Cherry Creek, en Colorado, es un ejemplo reciente de esta transformación. Seis nuevos autobuses escolares eléctricos han comenzado a operar en la zona metropolitana de Denver, marcando un hito no solo por sus beneficios ambientales, sino porque funcionan también como baterías de respaldo para la red eléctrica local. Esta doble funcionalidad convierte a Cherry Creek en un referente en innovación energética aplicada al transporte escolar, con repercusiones que van más allá del simple traslado de estudiantes.

La implementación de estos vehículos responde a una visión estratégica: aprovechar la infraestructura de transporte escolar para apoyar la estabilidad de la red eléctrica durante los periodos de mayor demanda. Mientras que tradicionalmente estos autobuses se recargaban por la noche y permanecían inactivos fuera del horario escolar, en Cherry Creek se ha introducido un sistema de carga bidireccional. Gracias a esta tecnología, los autobuses no solo absorben electricidad para sus recorridos diarios, sino que, una vez terminada la jornada y de regreso en su depósito, pueden transferir el exceso de energía almacenada en sus baterías a la red pública.

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Este proceso resulta especialmente valioso en las tardes y noches, cuando la mayoría de los hogares incrementa su consumo energético al encender electrodomésticos, sistemas de climatización y otros dispositivos tras la jornada laboral. Las baterías de los autobuses, que conservan cientos de kilovatios-hora tras completar sus rutas, actúan como un respaldo instantáneo, liberando parte de esa energía para cubrir la demanda adicional. Highland Electric Fleets, la empresa detrás del diseño y gestión de esta iniciativa, ha logrado que los autobuses escolares no solo sean un medio de transporte, sino también un recurso flexible para el sistema eléctrico local.

Los buses escolares eléctricos de Colorado usan carga bidireccional para devolver electricidad a la red tras terminar las clases (Crédito: Foto de prensa de Highland Electric Fleets)
Los buses escolares eléctricos de Colorado usan carga bidireccional para devolver electricidad a la red tras terminar las clases (Crédito: Foto de prensa de Highland Electric Fleets)

El diseño contempla además el ciclo de recarga nocturna. Las horas de menor consumo eléctrico permiten que los autobuses recuperen toda la energía necesaria para operar al día siguiente, sin que ello represente una carga extra para la red. Este equilibrio entre consumo y aporte convierte a los autobuses en elementos activos de gestión energética, capaces de adaptarse a las fluctuaciones de la demanda sin afectar el servicio escolar.

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La financiación de esta flota y su infraestructura no recayó en el presupuesto del distrito escolar. El proyecto fue posible gracias a un reembolso de 2,4 millones de dólares gestionado por Highland Electric Fleets a través de una colaboración con el gobierno federal. Este esquema permitió que Cherry Creek accediera a la tecnología sin realizar desembolsos propios, eliminando una de las principales barreras que suelen enfrentar las instituciones públicas al renovar o modernizar su parque automotor.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva cochera, celebrada el 3 de junio, Jennifer Perry, superintendente interina de Cherry Creek, destacó que la colaboración no solo ayuda a alcanzar los objetivos medioambientales del distrito, sino que también genera ahorros operativos a largo plazo. El modelo de financiamiento y soporte de Highland Electric Fleets, respaldado por fondos federales, busca replicarse en otros distritos y comunidades, ampliando así el impacto de la electrificación del transporte escolar.

El ahorro económico es uno de los puntos fuertes de la iniciativa. Con los precios del diésel aún elevados desde el inicio de la guerra, los vehículos eléctricos presentan ventajas claras: el mantenimiento es considerablemente menor, ya que el número de piezas móviles se reduce en un 95 % respecto a los modelos convencionales. Esta diferencia se traduce en menores costos por reparaciones y revisiones, lo que a largo plazo compensa la inversión inicial en tecnología eléctrica. Además, el uso de energía gestionada a través del sistema bidireccional permite optimizar el consumo y reducir la factura eléctrica del propio distrito escolar.

Jennifer Perry afirmó que los autobuses escolares eléctricos ayudan a cumplir metas ambientales y generan ahorros operativos a largo plazo (Crédito: Foto de prensa de Highland Electric Fleets)
Jennifer Perry afirmó que los autobuses escolares eléctricos ayudan a cumplir metas ambientales y generan ahorros operativos a largo plazo (Crédito: Foto de prensa de Highland Electric Fleets)

A nivel medioambiental, la sustitución de autobuses diésel por eléctricos representa una disminución significativa de las emisiones contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad del aire en las comunidades donde operan. También se observa una reducción de la contaminación acústica, lo que repercute de manera positiva en el ánimo y bienestar de los vecinos. Highland Electric Fleets subraya que estos beneficios no solo cumplen metas ecológicas, sino que también aportan a la salud pública y a la calidad de vida local.

Las perspectivas de impacto de este modelo van más allá del entorno inmediato de Cherry Creek. Highland Electric Fleets estima que una flota de solo dos docenas de estos autobuses podría ayudar a la red a gestionar el consumo adicional de energía de 100 hogares durante las horas punta. Si el número de vehículos aumenta a varios cientos, sería posible dar soporte a más de mil hogares, convirtiendo a los autobuses escolares en una herramienta de gestión energética de gran escala.

Estos programas piloto, en marcha en distintas zonas, buscan demostrar la viabilidad técnica y económica de integrar el transporte escolar eléctrico en la estrategia general de sostenibilidad y resiliencia de las redes eléctricas urbanas.

La experiencia de Cherry Creek abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre el sector público, empresas privadas y gobiernos, sentando las bases para una movilidad escolar más limpia, económica y eficiente, capaz de aportar soluciones innovadoras a los desafíos energéticos de las ciudades estadounidenses.

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