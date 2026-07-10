Vagones ploteados con las 48 banderas del Mundial 2026 ya recorren el metro de Nueva York

El metro de Nueva York se convirtió en una galería móvil del FIFA World Cup 2026™ con trenes decorados para las 48 selecciones participantes.

Los vagones del metro de Nueva York se convirtieron en una galería móvil del FIFA World Cup 2026 desde el 9 de junio, cuando los primeros trenes forrados con las banderas y colores de las 48 selecciones participantes comenzaron a circular por los cinco condados.

La iniciativa, coordinada entre el Comité Anfitrión FIFA World Cup 202 NYNJ, la Alcaldía de Nueva York y la MTA, llevó el torneo a los barrios mucho antes de que sonara el primer pitazo.

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Los videos que circularon en redes sociales

Las imágenes llegaron primero a Instagram y a X. Pasajeros que abordaban en la estación 125th Street, en West Harlem, se encontraron con un tren de la línea 1 completamente forrado con los colores de Senegal y Francia. Los comentarios en las publicaciones oscilaron entre la sorpresa y el entusiasmo.

La campaña del FIFA World Cup 2026™ en Nueva York fue coordinada por el Comité Anfitrión NYNJ, la Alcaldía y la MTA desde el 9 de junio

No todas las reacciones fueron uniformes. El video de un tren de la línea F con la bandera de Irán se volvió viral en X y generó un debate político, especialmente después de que las imágenes circularan el 4 de julio. La MTA aclaró que la decoración era parte de una iniciativa para representar a las 48 naciones del torneo, sin distinción.

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La iniciativa y sus responsables

La campaña fue diseñada por el estudio creativo neoyorquino Burn & Broad. Cada tren presenta banderas estilizadas de los países participantes, unidas visualmente por la antorcha de la Estatua de la Libertad.

El alcalde Zohran Mamdani explicó la lógica detrás de la distribución geográfica de los trenes: “Cuando un tren con los colores de Senegal llega a Harlem, o un vagón con la bandera de Marruecos recorre Astoria, cuenta una historia sobre quiénes somos como neoyorquinos“.

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Un tren de la línea F con la bandera de Irán se volvió viral en X y abrió un debate político, mientras la MTA sostuvo que la iniciativa representa a las 48 naciones sin distinción (REUTERS)

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión NYNJ, conectó la iniciativa con la historia del sistema de transporte: “Para generaciones, el metro ha unido a las personas en esta ciudad, y estos trenes llevarán la emoción del torneo directamente a los neoyorquinos y a los visitantes, creando momentos de orgullo, curiosidad y conexión en los cinco condados".

Los trenes se desplegaron en fases a partir del 9 de junio, comenzando por los partidos más próximos en el Estadio New York New Jersey y expandiéndose hacia el resto del sistema.

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Qué líneas y qué países

Las primeras dos líneas en circular reflejaron el calendario de partidos en esa sede:

Línea 1: Senegal y Francia

Línea R: Brasil y Marruecos

A continuación se sumaron las líneas con dos o tres selecciones asignadas:

Línea 2: Noruega y Senegal

Línea 6: Panamá e Inglaterra

Línea 7: Ecuador y Noruega

Las tres líneas de mayor alcance geográfico concentran el grueso de las 48 naciones:

Línea 4: Japón, Croacia, Canadá, Túnez, Portugal, Haití, Suiza, Uzbekistán, Ghana y Estados Unidos

Línea A: España, Escocia, Arabia Saudita, República Democrática del Congo, Australia, Estados Unidos, Cabo Verde, Países Bajos, Jordania y Suecia

Línea E: Colombia, Egipto, Argelia, Uruguay, Nueva Zelanda, Türkiye, Irak, Curazao, Costa de Marfil y República Checa

Línea F: Argentina, Sudáfrica, Bosnia, Austria, Paraguay, Corea del Sur, Irán, México, Bélgica y Catar

El metro como espejo de la ciudad

La MTA es la red de transporte público más grande de América del Norte. Presta servicio a 15,3 millones de personas en un área de más de 12.950 km² (5.000 millas cuadradas) que abarca la ciudad de Nueva York, Long Island, el sureste del estado de Nueva York y Connecticut.

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Con esa escala, los trenes decorados no circulan solo por Manhattan. Atraviesan el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island, los mismos barrios donde viven comunidades originarias de muchos de los 48 países representados en las ventanas de los vagones.