La inteligencia artificial gana espacio en Nueva York: Anthropic ocupará un edificio de 16 plantas y sumará 1.000 empleos

Anthropic alquilará un edificio de 16 plantas en Hudson Square y prevé ampliar su plantilla en Nueva York hasta 1.000 empleados este año (REUTERS/Jeenah Moon)

Anthropic planea alquilar un edificio de 16 plantas en Hudson Square y elevar su plantilla en Nueva York hasta 1.000 empleados este año, una expansión con la que busca acercarse a grandes clientes de sectores como finanzas, salud, derecho y medios, mientras la ciudad debate el impacto laboral y ambiental de la inteligencia artificial.

La nueva sede, en el número 330 de Hudson Street, tendrá capacidad para más de 1.700 puestos de trabajo y la mudanza comenzará este verano, según The New York Times. La oficina neoyorquina ya era la mayor de la empresa fuera de su base en San Francisco.

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La operación se enmarca en un ciclo de crecimiento más amplio de las compañías de IA en la ciudad. OpenAI anunció en 2024 su traslado al edificio Puck, a menos de 1,6 kilómetros (una milla) de la futura oficina de Anthropic, y Harvey, una firma de IA enfocada en el sector legal, amplió este año sus oficinas en One Madison Avenue, en Midtown Manhattan.

Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, presentó esta expansión como parte de un cambio en la industria a medida que la tecnología madura y las empresas dejan de concentrarse solo en crear nuevos modelos para enfocarse también en su adopción en otras actividades económicas.

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Nueva York como polo de clientes y adopción empresarial de IA

La expansión de Anthropic se suma al crecimiento de la inteligencia artificial en Nueva York, donde OpenAI se mudó al edificio Puck y Harvey amplió oficinas en Midtown Manhattan (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Nueva York reúne a algunos de los mayores clientes tecnológicos del país en finanzas, salud, consultoría, derecho, medios y cultura, un mapa de demanda que explica por qué las compañías de IA buscan instalar allí equipos más grandes y orientados a la implementación.

Mark Muro, investigador sénior de Brookings Metro, señaló al medio que Nueva York es “un lugar para que una empresa de IA trabaje y haga negocios”.

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Muro fue coautor de un informe de Brookings publicado el año pasado que ubicó a la ciudad como líder entre las áreas metropolitanas de Estados Unidos en “preparación para la IA”, una medida amplia sobre capacidad para desarrollar y adoptar esa tecnología.

Julie Samuels, presidenta de Tech:NYC, describió la posición de la ciudad con una división de funciones dentro del mapa tecnológico del país: “Pero cuando se trata de cómo usar la tecnología en la práctica, qué funciona y qué no en los negocios, vienen aquí”. Y añadió: “Ahí es donde nos encontramos ahora”.

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Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, afirmó que la compañía dispone de 90.000 pies cuadrados de oficinas en Nueva York y que seguirá creciendo. Sostuvo que la ciudad es un “centro para la IA” por su concentración de talento, su espíritu emprendedor y el respaldo político de sus autoridades.

La publicación también recordó cómo cambió la base tecnológica local en dos décadas. Hace 20 años, cuando un informático de Google propuso formar un equipo de ingeniería en Nueva York, la dirección de la compañía en Silicon Valley dudó de que pudiera encontrar apenas 15 desarrolladores “dignos de Google”; hoy, la empresa emplea a miles de ingenieros en la ciudad.

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El impulso económico y el debate por empleo, energía y normas

La administración de Zohran Mamdani y Kathy Hochul respaldó la llegada de Anthropic y afirmó que la expansión creará cientos de empleos en Nueva York (Anna Connors/Pool vía REUTERS)

La administración del alcalde Zohran Mamdani celebró la expansión, al igual que la gobernadora Kathy Hochul, quien afirmó en un comunicado que el movimiento “consolidaría a la ciudad de Nueva York como un centro tecnológico de clase mundial”. Jeanny Pak, presidenta interina de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, sostuvo que la decisión “crearía cientos de empleos para los neoyorquinos”.

Anthropic está contratando en un mercado laboral difícil para los jóvenes. Su sitio web muestra decenas de vacantes en Nueva York, muchas de ellas en ingeniería y ventas, y también en equipos legales y de marketing.

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El crecimiento del sector convive con reparos de dirigentes públicos sobre el efecto de la IA en el trabajo de oficina. Thomas P. DiNapoli, el interventor estatal, advirtió recientemente que la tecnología podría “perjudicar la calidad y la productividad de la plantilla de una empresa y, en términos más generales, contribuir a la inestabilidad a gran escala de la economía”.

Mark Levine, interventor de la ciudad, publicó en mayo un informe sobre el efecto que la IA podría tener en el empleo neoyorquino y reclamó una estrategia oficial. “Deberíamos ser la capital de la IA aplicada, y se necesita absolutamente una estrategia más coordinada para lograrlo”, dijo en una entrevista.

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Educación, centros de datos y la dimensión política del desembarco

La expansión de la IA también enfrenta objeciones por el uso en escuelas públicas y por los centros de datos, tras una moratoria estatal de un año por consumo de energía e impacto ambiental (REUTERS/Kylie Cooper)

Las objeciones también alcanzan a la educación y la infraestructura. Algunos padres rechazan el uso de esta tecnología en las escuelas públicas y los legisladores estatales aprobaron una moratoria de un año para construir nuevos centros de datos de gran escala destinados a la IA, por preocupaciones sobre el consumo de energía y el impacto ambiental.

Hochul, identificada en The New York Times como una demócrata moderada con buena relación con líderes empresariales, dejó entrever que podría vetar esa ley.

Al mismo tiempo, Anthropic presentó el mes pasado la documentación para una oferta pública inicial y prevé levantar un centro de datos en el norte del estado junto con Fluidstack, dentro de una inversión de USD 50.000 millones en centros de datos en Estados Unidos.

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La política local ya forma parte del despliegue de estas compañías. Anthropic incorporó en noviembre a Maxwell Young, exasesor del alcalde Eric Adams, como jefe de comunicaciones políticas, y OpenAI cuenta con Peter Ragone, exasesor principal del exalcalde Bill de Blasio y del gobernador de California Gavin Newsom.

El ascenso de la IA también se coló en una primaria demócrata al Congreso en Manhattan. Los Super PAC vinculados a empresas del sector gastaron grandes sumas a favor y en contra de Alex Bores, que impulsaba una regulación de la industria y perdió el mes pasado frente a Micah Lasher.