Estados Unidos

La inteligencia artificial gana espacio en Nueva York: Anthropic ocupará un edificio de 16 plantas y sumará 1.000 empleos

La firma instalará su sede en Hudson Square para atender a clientes corporativos y ampliar su equipo, en medio del crecimiento acelerado del sector en la ciudad

Guardar
Anthropic alquilará un edificio de 16 plantas en Hudson Square y prevé ampliar su plantilla en Nueva York hasta 1.000 empleados este año (REUTERS/Jeenah Moon)
Anthropic alquilará un edificio de 16 plantas en Hudson Square y prevé ampliar su plantilla en Nueva York hasta 1.000 empleados este año (REUTERS/Jeenah Moon)

Anthropic planea alquilar un edificio de 16 plantas en Hudson Square y elevar su plantilla en Nueva York hasta 1.000 empleados este año, una expansión con la que busca acercarse a grandes clientes de sectores como finanzas, salud, derecho y medios, mientras la ciudad debate el impacto laboral y ambiental de la inteligencia artificial.

La nueva sede, en el número 330 de Hudson Street, tendrá capacidad para más de 1.700 puestos de trabajo y la mudanza comenzará este verano, según The New York Times. La oficina neoyorquina ya era la mayor de la empresa fuera de su base en San Francisco.

PUBLICIDAD

La operación se enmarca en un ciclo de crecimiento más amplio de las compañías de IA en la ciudad. OpenAI anunció en 2024 su traslado al edificio Puck, a menos de 1,6 kilómetros (una milla) de la futura oficina de Anthropic, y Harvey, una firma de IA enfocada en el sector legal, amplió este año sus oficinas en One Madison Avenue, en Midtown Manhattan.

Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, presentó esta expansión como parte de un cambio en la industria a medida que la tecnología madura y las empresas dejan de concentrarse solo en crear nuevos modelos para enfocarse también en su adopción en otras actividades económicas.

PUBLICIDAD

Nueva York como polo de clientes y adopción empresarial de IA

La expansión de Anthropic se suma al crecimiento de la inteligencia artificial en Nueva York, donde OpenAI se mudó al edificio Puck y Harvey amplió oficinas en Midtown Manhattan (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La expansión de Anthropic se suma al crecimiento de la inteligencia artificial en Nueva York, donde OpenAI se mudó al edificio Puck y Harvey amplió oficinas en Midtown Manhattan (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Nueva York reúne a algunos de los mayores clientes tecnológicos del país en finanzas, salud, consultoría, derecho, medios y cultura, un mapa de demanda que explica por qué las compañías de IA buscan instalar allí equipos más grandes y orientados a la implementación.

Mark Muro, investigador sénior de Brookings Metro, señaló al medio que Nueva York es “un lugar para que una empresa de IA trabaje y haga negocios”.

Muro fue coautor de un informe de Brookings publicado el año pasado que ubicó a la ciudad como líder entre las áreas metropolitanas de Estados Unidos en “preparación para la IA”, una medida amplia sobre capacidad para desarrollar y adoptar esa tecnología.

Julie Samuels, presidenta de Tech:NYC, describió la posición de la ciudad con una división de funciones dentro del mapa tecnológico del país: “Pero cuando se trata de cómo usar la tecnología en la práctica, qué funciona y qué no en los negocios, vienen aquí”. Y añadió: “Ahí es donde nos encontramos ahora”.

Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, afirmó que la compañía dispone de 90.000 pies cuadrados de oficinas en Nueva York y que seguirá creciendo. Sostuvo que la ciudad es un “centro para la IA” por su concentración de talento, su espíritu emprendedor y el respaldo político de sus autoridades.

La publicación también recordó cómo cambió la base tecnológica local en dos décadas. Hace 20 años, cuando un informático de Google propuso formar un equipo de ingeniería en Nueva York, la dirección de la compañía en Silicon Valley dudó de que pudiera encontrar apenas 15 desarrolladores “dignos de Google”; hoy, la empresa emplea a miles de ingenieros en la ciudad.

El impulso económico y el debate por empleo, energía y normas

La administración de Zohran Mamdani y Kathy Hochul respaldó la llegada de Anthropic y afirmó que la expansión creará cientos de empleos en Nueva York (Anna Connors/Pool vía REUTERS)
La administración de Zohran Mamdani y Kathy Hochul respaldó la llegada de Anthropic y afirmó que la expansión creará cientos de empleos en Nueva York (Anna Connors/Pool vía REUTERS)

La administración del alcalde Zohran Mamdani celebró la expansión, al igual que la gobernadora Kathy Hochul, quien afirmó en un comunicado que el movimiento “consolidaría a la ciudad de Nueva York como un centro tecnológico de clase mundial”. Jeanny Pak, presidenta interina de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, sostuvo que la decisión “crearía cientos de empleos para los neoyorquinos”.

Anthropic está contratando en un mercado laboral difícil para los jóvenes. Su sitio web muestra decenas de vacantes en Nueva York, muchas de ellas en ingeniería y ventas, y también en equipos legales y de marketing.

El crecimiento del sector convive con reparos de dirigentes públicos sobre el efecto de la IA en el trabajo de oficina. Thomas P. DiNapoli, el interventor estatal, advirtió recientemente que la tecnología podría “perjudicar la calidad y la productividad de la plantilla de una empresa y, en términos más generales, contribuir a la inestabilidad a gran escala de la economía”.

Mark Levine, interventor de la ciudad, publicó en mayo un informe sobre el efecto que la IA podría tener en el empleo neoyorquino y reclamó una estrategia oficial. “Deberíamos ser la capital de la IA aplicada, y se necesita absolutamente una estrategia más coordinada para lograrlo”, dijo en una entrevista.

Educación, centros de datos y la dimensión política del desembarco

La expansión de la IA también enfrenta objeciones por el uso en escuelas públicas y por los centros de datos, tras una moratoria estatal de un año por consumo de energía e impacto ambiental (REUTERS/Kylie Cooper)
La expansión de la IA también enfrenta objeciones por el uso en escuelas públicas y por los centros de datos, tras una moratoria estatal de un año por consumo de energía e impacto ambiental (REUTERS/Kylie Cooper)

Las objeciones también alcanzan a la educación y la infraestructura. Algunos padres rechazan el uso de esta tecnología en las escuelas públicas y los legisladores estatales aprobaron una moratoria de un año para construir nuevos centros de datos de gran escala destinados a la IA, por preocupaciones sobre el consumo de energía y el impacto ambiental.

Hochul, identificada en The New York Times como una demócrata moderada con buena relación con líderes empresariales, dejó entrever que podría vetar esa ley.

Al mismo tiempo, Anthropic presentó el mes pasado la documentación para una oferta pública inicial y prevé levantar un centro de datos en el norte del estado junto con Fluidstack, dentro de una inversión de USD 50.000 millones en centros de datos en Estados Unidos.

La política local ya forma parte del despliegue de estas compañías. Anthropic incorporó en noviembre a Maxwell Young, exasesor del alcalde Eric Adams, como jefe de comunicaciones políticas, y OpenAI cuenta con Peter Ragone, exasesor principal del exalcalde Bill de Blasio y del gobernador de California Gavin Newsom.

El ascenso de la IA también se coló en una primaria demócrata al Congreso en Manhattan. Los Super PAC vinculados a empresas del sector gastaron grandes sumas a favor y en contra de Alex Bores, que impulsaba una regulación de la industria y perdió el mes pasado frente a Micah Lasher.

Temas Relacionados

AnthropicNueva YorkInteligencia artificialOpenAIEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran más de 2,5 millones de frascos de gotas oftálmicas por riesgo de contaminación: esto es lo que se sabe

La medida, adoptada por la FDA en Estados Unidos, alcanza a hospitales, clínicas, farmacias y pacientes que utilizan este tratamiento para controlar inflamaciones oculares

Retiran más de 2,5 millones de frascos de gotas oftálmicas por riesgo de contaminación: esto es lo que se sabe

El Pentágono publicó nuevos archivos sobre ovnis: “Era diferente a todo lo que había visto”

El Departamento de Defensa difundió 40 expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados, con registros históricos y casos recientes, incluidos episodios de 2025 cerca de China

El Pentágono publicó nuevos archivos sobre ovnis: “Era diferente a todo lo que había visto”

Cierran un popular campamento tras la conducta inusual de un lobo que entró a tiendas de campaña

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad e insistió en que los visitantes almacenen correctamente alimentos, basura y objetos con olor para evitar nuevos incidentes

Cierran un popular campamento tras la conducta inusual de un lobo que entró a tiendas de campaña

Vagones ploteados con las 48 banderas del Mundial 2026 ya recorren el metro de Nueva York

Las formaciones de la MTA lucen los colores de las selecciones participantes. Esta iniciativa traslada la fiebre del torneo a cada rincón de los cinco condados y desata el furor de los pasajeros en las redes sociales

Vagones ploteados con las 48 banderas del Mundial 2026 ya recorren el metro de Nueva York

Los buses escolares que, al terminar las clases, ayudan a abastecer la red eléctrica

La flota eléctrica de un distrito de Colorado no solo transporta estudiantes: también entrega energía a miles de hogares durante los momentos de mayor consumo

Los buses escolares que, al terminar las clases, ayudan a abastecer la red eléctrica

TECNO

La teoría del “bosque oscuro” y el fin de la conversación pública en Internet

La teoría del “bosque oscuro” y el fin de la conversación pública en Internet

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Ahora si adiós a las secretarias: ChatGPT Work hace hojas de cálculo, analiza datos y crea aplicaciones

Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

ENTRETENIMIENTO

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

MUNDO

Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

El gobierno de Siria responsabilizó al Estado Islámico por los atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron

Reino Unido: detuvieron a un hombre por el asesinato de la ex ministra Ann Widdecombe

Rusia declaró agente extranjero al opositor Nadezhdin a meses de las elecciones legislativas

De evacuaciones a zonas de exclusión: así fue el operativo de emergencia por las 6 esferas halladas en una playa australiana