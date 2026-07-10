Mundo

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Su paisaje arenoso se forma por el efecto generado por montañas cercanas, que altera la precipitación anual y crea un contraste llamativo con zonas próximas del mismo territorio canadiense

Guardar
Google icon
Carcross Desert está en el sur de Yukón, Canadá, cerca de la comunidad de Carcross, y ocupa unos 2,6 kilómetros cuadrados (Wikimedia Commons)
Carcross Desert está en el sur de Yukón, Canadá, cerca de la comunidad de Carcross, y ocupa unos 2,6 kilómetros cuadrados (Wikimedia Commons)

Ubicado en el extremo norte del continente americano, Carcross Desert es conocido como “el desierto más pequeño del mundo”. Este singular campo de dunas se encuentra en el sur del territorio de Yukón, Canadá, cerca de la comunidad de Carcross. Ocupa una superficie de aproximadamente 2,6 kilómetros cuadrados y está rodeado por montañas y cuerpos de agua.

A diferencia de los grandes desiertos áridos, este sorprende por la proximidad de su paisaje de arena clara y dunas a zonas con vegetación abundante y un clima más húmedo. Esta particularidad, sumada al entorno de lagos y montañas, convierte al sitio en un punto de interés para quienes buscan caminatas breves, oportunidades fotográficas y una pausa en las rutas del norte canadiense.

PUBLICIDAD

Carcross Desert funciona como un área de recreación al aire libre, con acceso para recorrer las dunas y senderos informales. El Gobierno de Yukón lo incluye entre sus espacios públicos y lo recomienda como un destino para quienes visitan la región.

Dónde está y por qué se lo llama desierto

Carcross Desert está en el sur del territorio canadiense de Yukón, cerca de la comunidad de Carcross, y suele describirse como el “desierto más pequeño del mundo” por la superficie reducida de su campo de dunas (alrededor de 2,6 km²) de acuerdo con lo detallado por el sitio oficial del Gobierno de Yukón.

PUBLICIDAD

Más allá del rótulo, el sitio atrae visitantes porque ofrece una experiencia de caminar por un ambiente de dunas y arena fina en un paisaje que no coincide con el imaginario típico de “desierto” en Canadá.

La propia promoción turística regional remarca el origen geológico del lugar: las dunas se formaron a partir de sedimentos asociados con un antiguo lago glacial, una explicación de por qué existe arena acumulada en un punto tan específico del mapa.

El efecto sombra orográfica, la clave climática detrás del fenómeno

La explicación climática de Carcross Desert está en el efecto de “sombra de lluvia” que suele acompañar las imágenes del lugar: se encuentra en una zona asociada al efecto de “sombra de lluvia” (también llamado sombra orográfica), que ocurre cuando una cadena montañosa bloquea parte de la humedad transportada por los vientos.

Según explica la Yukon Geological Survey, el aire asciende por la ladera de barlovento, se enfría y precipita; luego desciende por el lado opuesto con menos humedad disponible, lo que favorece condiciones más secas.

Este mecanismo se usa con frecuencia para explicar por qué ciertas áreas relativamente cercanas a cuerpos de agua pueden presentar características más áridas que su entorno inmediato. En el caso de Carcross, esa lectura ayuda a entender el “mini desierto” como el resultado de sedimentos y condiciones atmosféricas (patrones de humedad modulados por montañas).

El debate sobre si el lugar es o no un “desierto” en sentido estricto también aparece en coberturas meteorológicas: algunos medios especializados señalan que el área recibe demasiada precipitación para entrar en definiciones clásicas de desierto, aunque reconocen que la zona se ubica en una sombra de lluvia y que, a la vista, parece un campo de dunas poco frecuente dentro del norte de Canadá.

El paisaje de Carcross Desert combina arena clara y dunas con montañas, lagos y zonas de vegetación abundante del norte de Canadá (Wikimedia Commons)
El paisaje de Carcross Desert combina arena clara y dunas con montañas, lagos y zonas de vegetación abundante del norte de Canadá (Wikimedia Commons)

Qué hacer en Carcross Desert

La visita se resume en tres actividades: llegar, caminar y mirar. La actividad principal es recorrer las dunas a pie, hacer pausas para fotografías y observar el contraste entre la arena y el relieve montañoso circundante. Esa visita, además, suele integrarse a un recorrido más amplio por la comunidad de Carcross y otros puntos del sur de Yukón, que las guías regionales presentan como un área con múltiples opciones de actividades al aire libre.

Travel Yukon lo incorpora a la oferta de experiencias del sur de Yukón y lo vincula con la identidad local de Carcross, donde la combinación de arena, montañas y lagos cercanos lo vuelve una parada dentro del circuito de turismo de naturaleza.

Temas Relacionados

Carcross DesertYukónFenómenos NaturalesTurismoCanadáNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

Fue titular de la cartera de Prisiones y parlamentaria conservadora. Tenía 78 años y fue encontrada sin vida en su vivienda en el condado de Devon con una herida en la cabeza. La Policía busca a un sospechoso

Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

El régimen chino busca controlar la sucesión del Dalai Lama y desafía al exilio tibetano

La disputa por el control espiritual en torno al budismo tibetano abre una nueva fase de tensión entre el gobierno autoritario y la diáspora, marcada por la intervención estatal y la defensa de las tradiciones ancestrales, según destaca la portada de Time

El régimen chino busca controlar la sucesión del Dalai Lama y desafía al exilio tibetano

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

La imagen del líder ruso sufrió un claro desplome entre marzo y abril hasta alcanzar los niveles de antes de la guerra. Los bombardeos ucranianos contra las refinerías complican el abastaecimiento y las actividades diarias

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania

El objetivo es “impulsar” un alto al fuego y una “reanudación” de las negociaciones de paz

Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania

Donald Trump dijo que Irán pidió continuar las conversaciones y EEUU accedió, pero aclaró: “El alto el fuego ha terminado”

El presidente norteamericano abrió las puertas a la diplomacia luego de las hostilidades de los últimos días. Si bien los bombardeos de la flota estadounidense terminaron, hubo más ataques sobre territorio persa que nadie se atribuyó

Donald Trump dijo que Irán pidió continuar las conversaciones y EEUU accedió, pero aclaró: “El alto el fuego ha terminado”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exfuncionario de Ecopetrol habría aprovechado su cargo para cobrar viáticos irregulares y robarse miles de dólares: revelan cómo operaba

Exfuncionario de Ecopetrol habría aprovechado su cargo para cobrar viáticos irregulares y robarse miles de dólares: revelan cómo operaba

Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una semana para una familia en los destinos más elegidos

Gustavo Petro insistió en la teoría de que jurados “muertos” habrían firmado actas en las elecciones presidenciales: “No han terminado los escrutinios”

‘La casa de la pradera’ volvió con la familia Ingalls frente a dilemas más incómodos

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

INFOBAE AMÉRICA

El ex gerente de BoA justifica su viaje en plena crisis de la aerolínea: “Fue un error político pero no algo ilegal”

El ex gerente de BoA justifica su viaje en plena crisis de la aerolínea: “Fue un error político pero no algo ilegal”

Un asalto en altamar dejó a 27 pescadores ecuatorianos a la deriva: fueron hallados con vida tras horas de incertidumbre

Retiran más de 2,5 millones de frascos de gotas oftálmicas por riesgo de contaminación: esto es lo que se sabe

La Fiscalía ordena congelar cuentas y restringir la salida del ex alcalde de Santa Cruz de la Sierra por presunta corrupción

‘La casa de la pradera’ volvió con la familia Ingalls frente a dilemas más incómodos

ENTRETENIMIENTO

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

Melissa Gilbert explicó por qué este episodio de “La Familia Ingalls” sigue siendo el más audaz de toda la serie

Así luce ahora el niño de “El diario de Greg” que protagonizó uno de los memes más famosos de internet