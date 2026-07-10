Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

Heated Rivalry quedó fuera de los Emmy 2026 porque la Academia de la Televisión excluye a las producciones extranjeras sin coproducción creativa y financiera con socios de Estados Unidos Fuente: HBO Max Latinoamérica

Heated Rivalry acumuló premios en Canadá, conquistó audiencias en Estados Unidos a través de HBO Max y convirtió a sus protagonistas en figuras del momento, pero no apareció entre los nominados a los Primetime Emmy Awards 2026 anunciados el miércoles 8 de julio. La razón no tiene que ver con el calendario ni con los gustos de los votantes: la Academia de la Televisión prohíbe que producciones extranjeras compitan, salvo que sean coproducciones financieras y creativas con socios estadounidenses acordadas antes del inicio del rodaje.

La serie pertenece a Bell Media y se estrenó en Crave, el servicio de streaming de esa compañía en Canadá, producida por Accent Aigu Entertainment. HBO adquirió los derechos de distribución para Estados Unidos pocas semanas antes del debut canadiense en noviembre de 2025, pero ese acuerdo no convierte a la plataforma en coproductora. La Academia de la Televisión exige que la participación estadounidense preceda al inicio de la producción y tenga propósito de emisión en ese mercado; una licencia de distribución no cumple ese requisito.

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Según The Hollywood Reporter, el reglamento oficial de los Emmy establece que “una producción televisiva extranjera no es elegible, salvo que sea el resultado de una coproducción —tanto financiera como creativa— entre socios estadounidenses y extranjeros, acordada antes del inicio de la producción y con el propósito de emitirse en la televisión de Estados Unidos”. La ventana de elegibilidad de esta edición abarcó del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, un período que Heated Rivalry cubrió sin problemas. El obstáculo fue siempre de origen, no de fechas.

Heated Rivalry quedó fuera de los Emmy 2026 porque la Academia de la Televisión excluye a las producciones extranjeras sin coproducción creativa y financiera con socios de Estados Unidos - (Captura: Crave)

La nominación de Storrie por Saturday Night Live

La exclusión de la serie no arrastró por completo a sus protagonistas. Connor Storrie, uno de los actores principales, obtuvo una nominación a mejor actor invitado en serie de comedia por presentar Saturday Night Live el 28 de febrero de 2026, episodio que contó con Mumford & Sons como invitado musical. Storrie compite en esa categoría junto a Michael J. Fox y Brett Goldstein —ambos por Shrinking—, Hamish Linklater por Widow’s Bay, Christopher McDonald por Hacks y Rob Reiner por The Bear.

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La ironía de su situación es doble: Storrie tampoco pudo optar a los Canadian Screen Awards por ser ciudadano estadounidense, de modo que su trabajo en Heated Rivalry quedó sin posibilidades en ambos certámenes. Su nominación al Emmy llegó, entonces, por una puerta lateral: la conducción de un programa de variedades de la cadena NBC, no por el papel que lo hizo famoso.

'Heated Rivalry', basada en las novelas de Rachel Reid, llegará en 2026 con el título 'Más que rivales'. (Movistar Plus+)

Un año dominado por The Pitt y Hacks

Mientras Heated Rivalry observa desde afuera, la 78.ª edición de los Emmy —cuya ceremonia se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, conducida por Mariska Hargitay— tiene sus propios protagonistas. The Pitt lidera con 25 nominaciones, entre ellas mejor serie dramática y mejor actor para Noah Wyle. En comedia, Hacks rompió el récord histórico con 24 nominaciones para su quinta y última temporada, superando la marca anterior que compartían The Studio y The Bear.

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Jean Smart compite por mejor actriz de comedia por Hacks junto a Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Elle Fanning (Margo’s Got Money Troubles) y Lisa Kudrow (The Comeback). En drama, Zendaya figura entre las nominadas a mejor actriz por Euphoria, aunque esa serie —en su temporada final— no recibió otras nominaciones de peso. Rhea Seehorn aspira al mismo premio por Pluribus, la apuesta de Apple TV+ que acumuló 18 nominaciones.

Las series de Apple TV+ tuvieron una presencia notable: Pluribus, Slow Horses y Your Friends and Neighbors figuran en la categoría de mejor drama, donde también compiten The Diplomat (Netflix), The Gilded Age y Paradise (Hulu), y A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max). Gary Oldman (Slow Horses), Sterling K. Brown (Paradise) y Rufus Sewell (The Diplomat) pugnan por el Emmy al mejor actor dramático junto a Wyle y Mark Ruffalo (Task).

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Connor Storrie tampoco pudo competir en los Canadian Screen Awards por ser ciudadano estadounidense, y su trabajo en Heated Rivalry quedó fuera de ambos premios - (Movistar Plus+)

El futuro de Heated Rivalry

La ausencia en los Emmy no opaca el recorrido de la serie. En los Canadian Screen Awards de 2026, Heated Rivalry se llevó 16 premios, entre ellos mejor serie dramática, mejor actuación principal para Hudson Williams, mejor dirección y mejor guion para Jacob Tierney, el cineasta canadiense que adaptó las novelas de Rachel Reid. La producción sí tiene abierta la puerta de los International Emmy Awards, que se celebrarán en Nueva York en noviembre.

Crave confirmó una segunda temporada antes de que concluyera la primera, y HBO Max la distribuirá de nuevo en Estados Unidos. El nuevo ciclo tomará material de The Long Game y del quinto libro de la saga Game Changers, Role Model. El rodaje está previsto para el verano de 2026 en Canadá, con estreno apuntado a la primavera de 2027 en ambas plataformas.

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