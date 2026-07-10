Estas 18 playas registran altos niveles de bacterias fecales tras las lluvias y recomiendan no nadar

Más de una docena de playas de Nueva York quedaron bajo advertencia por niveles elevados de bacterias vinculadas a contaminación fecal. (REUTERS/Jordan Tovin)

Más de una docena de playas en la ciudad de Nueva York permanecen bajo estricta advertencia para bañistas tras la detección de niveles elevados de bacterias vinculadas a contaminación fecal. Esta medida, comunicada el 9 de julio, afecta tanto a residentes como a turistas que acuden a balnearios de alta concurrencia como Coney Island, South Beach y Midland Beach. La situación surge luego de varios días de lluvias intensas en la región, que provocaron un aumento significativo del escurrimiento superficial y la llegada de contaminantes al mar.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC Health Department) confirmó, según reportó FOX Weather, que al menos 18 balnearios urbanos superaron los estándares de seguridad definidos para la bacteria enterococo, utilizada internacionalmente como indicador de calidad del agua. Las autoridades recomendaron evitar el ingreso al agua en las áreas bajo advertencia hasta que los resultados de los monitoreos semanales certifiquen la reducción de los niveles bacterianos a valores seguros, en cumplimiento de la normativa sanitaria estatal y municipal.

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De acuerdo con información recopilada por Patch y el NYC Health Department, el monitoreo sistemático de la calidad del agua en las playas de la ciudad responde a protocolos actualizados que buscan minimizar riesgos sanitarios durante la temporada alta de visitantes. El fenómeno de contaminación por bacterias tras lluvias intensas tiene antecedentes en años previos, especialmente en balnearios del noreste de Estados Unidos.

¿Cuáles son las playas de Nueva York bajo advertencia por bacterias y qué indica el mapa oficial?

Según la actualización más reciente del NYC Health Department, 18 playas de la ciudad de Nueva York, repartidas entre Brooklyn, Staten Island y Queens, se encuentran bajo advertencia. Entre las más reconocidas se destacan Coney Island, South Beach y Midland Beach. Los resultados de los muestreos realizados el 6 de julio en el agua de Coney Island arrojaron 227 colonias de enterococos por cada 100 mililitros, cifra que supera en más del doble el máximo aceptado por el Código Sanitario del Estado de Nueva York, establecido en 104 colonias por cada 100 mililitros. En South Beach y Midland Beach, los valores detectados fueron aún superiores, alcanzando el rango de los miles, según lo informado por FOX Weather y el propio departamento de salud local.

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El organismo mantiene actualizado un mapa interactivo de calidad del agua en su sitio oficial, en el que se puede consultar el estado de cada balneario en tiempo real. Este recurso permite a los usuarios identificar fácilmente las playas bajo advertencia y acceder a recomendaciones específicas para cada ubicación.

El NYC Health Department informó que 18 playas urbanas de Brooklyn, Staten Island y Queens superaron los estándares de seguridad para enterococo. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Por qué hay bacterias en las playas de Nueva York tras las lluvias intensas?

El incremento de bacterias, concretamente del tipo enterococo, se atribuye principalmente a las lluvias torrenciales que afectaron la ciudad en los días previos al 9 de julio. Las autoridades sanitarias explicaron que las precipitaciones provocan el arrastre de desechos orgánicos y contaminantes desde calles, parques y sistemas de alcantarillado hacia los cursos de agua y, finalmente, al mar. “Altos niveles de precipitaciones se asocian con mayores concentraciones de bacterias”, declaró el NYC Health Department a FOX Weather.

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La bacteria enterococo se utiliza en la normativa sanitaria estadounidense como indicador de contaminación fecal porque su presencia en niveles elevados suele señalar la existencia de otros microorganismos patógenos. Estos provienen de desechos humanos y animales, aguas residuales, escapes de sistemas sépticos y residuos de la fauna silvestre urbana. El fenómeno no es exclusivo de Nueva York, sino que afecta a otras ciudades costeras del país cuando coinciden lluvias intensas y fallas en la contención de aguas residuales, según datos recogidos por Patch.

¿Qué riesgos sanitarios existen por nadar en playas contaminadas en Nueva York?

La exposición a aguas con altos niveles de enterococo representa un riesgo sanitario para los bañistas. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la presencia de esta bacteria puede indicar la coexistencia de otros microorganismos nocivos. La EPA advierte que “los nadadores que ingresan en aguas contaminadas pueden desarrollar infecciones cutáneas, oculares, de oído, respiratorias y trastornos estomacales severos”. El NYC Health Department recomienda evitar el contacto con el agua en las playas bajo advertencia hasta que se publiquen nuevos resultados de los análisis.

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Entre los síntomas reportados por la EPA y recogidos por FOX Weather se encuentran:

Infecciones en piel, ojos y oídos

Enfermedades gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal)

Infecciones respiratorias

La población más vulnerable incluye a niños, personas mayores y quienes tengan el sistema inmunológico comprometido.

Coney Island registró 227 colonias de enterococos por cada 100 mililitros, por encima del límite de 104 que fija el Código Sanitario del Estado de Nueva York. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Cómo se realiza el monitoreo de bacterias en playas y qué dice la ley en Nueva York?

El monitoreo de la calidad del agua en las playas de Nueva York está regulado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el NYC Health Department. La normativa exige la toma de muestras de agua al menos una vez por semana durante la temporada de verano. El análisis se enfoca en detectar la concentración de enterococos, bacterias presentes en el tracto digestivo de humanos y animales.

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El Código Sanitario del Estado de Nueva York establece un límite máximo de 104 colonias de enterococos por cada 100 mililitros de agua. Cuando este umbral se supera, el NYC Health Department emite advertencias públicas y puede disponer el cierre temporal de la playa afectada. El mapa interactivo de calidad del agua se actualiza en tiempo real y está disponible en la web oficial del organismo.

¿Qué antecedentes existen sobre advertencias y cierres de playas en Nueva York por bacterias?

Advertencias y cierres temporales de playas urbanas por contaminación bacteriana no son inusuales en Nueva York y otras ciudades del noreste de Estados Unidos. Según Patch y datos históricos del NYC Health Department, eventos similares ocurrieron en veranos anteriores tras lluvias intensas y episodios de inundaciones. En esas ocasiones, la reapertura de los balnearios se autorizó únicamente después de que los análisis confirmaron la recuperación de los parámetros de seguridad.

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El procedimiento institucional incluye muestreos adicionales, comunicación pública y recomendaciones precisas para minimizar los riesgos. El NYC Health Department ha reiterado la importancia de consultar el mapa oficial antes de acudir a cualquier playa y de respetar las señales de advertencia instaladas en los accesos.

South Beach y Midland Beach presentaron niveles de enterococo en el rango de los miles, según los datos difundidos por las autoridades sanitarias. (REUTERS/Angelina Katsanis)

¿Qué recomienda el Departamento de Salud de Nueva York ante la advertencia por bacterias?

Las autoridades sanitarias de Nueva York recomiendan a la población que evite el contacto con el agua en todas las playas bajo advertencia hasta recibir nuevas indicaciones. “Recomendamos a los bañistas revisar el mapa de calidad del agua y respetar las señales de advertencia en cada playa”, indicaron fuentes del NYC Health Department en declaraciones recogidas por FOX Weather.

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El monitoreo semanal continuará mientras se mantengan las condiciones meteorológicas que favorecen el escurrimiento y el arrastre de contaminantes. El departamento actualiza regularmente el estado de cada playa y publica recomendaciones específicas para los usuarios, que pueden consultar en la página oficial y en medios de comunicación locales.

¿Cómo consultar el estado de las playas y qué hacer si se planea visitar Nueva York?

Quienes tengan previsto acudir a las playas de Nueva York pueden consultar el estado actualizado en el sitio oficial del NYC Health Department. El mapa interactivo muestra en tiempo real qué playas están bajo advertencia, cuáles se encuentran habilitadas y qué recomendaciones aplican para cada caso.

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Además, el departamento pone a disposición líneas telefónicas y canales digitales de consulta para resolver dudas y recibir reportes de posibles incidentes relacionados con la calidad del agua.

Las lluvias intensas en Nueva York impulsaron el escurrimiento de desechos y contaminantes hacia el mar, una de las causas del aumento de bacterias en las playas. (REUTERS/Angelina Katsanis)

¿Qué impacto tiene la advertencia para residentes y turistas en Nueva York?

La advertencia afecta la planificación de actividades recreativas de residentes y visitantes, especialmente durante el verano, cuando aumenta la afluencia a las playas urbanas. La imposibilidad de bañarse en balnearios populares modifica la experiencia turística y obliga a buscar alternativas de esparcimiento. El NYC Health Department subraya que la prioridad es la protección de la salud pública y recuerda que la advertencia se levantará cuando los muestreos certifiquen niveles bacterianos seguros.

El monitoreo continuará durante toda la temporada de verano, y las autoridades mantendrán informada a la población sobre cualquier cambio en la situación de las playas.

¿Cuáles son las 18 playas de Nueva York bajo advertencia por contaminación bacteriana?

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó la lista de playas que actualmente se encuentran bajo advertencia por superar los niveles permitidos de enterococos, bacteria asociada a contaminación fecal. De acuerdo con FOX Weather y el mapa de calidad del agua oficial, estas son las 18 playas afectadas:

Coney Island Beach (Brooklyn) Brighton Beach (Brooklyn) Manhattan Beach (Brooklyn) South Beach (Staten Island) Midland Beach (Staten Island) Cedar Grove Beach (Staten Island) Wolfe’s Pond Beach (Staten Island) Oakwood Beach (Staten Island) Crescent Beach (Staten Island) Conference House Park Beach (Staten Island) Orchard Beach (Bronx) Locust Point Yacht Club Beach (Bronx) Tremont Avenue Beach (Bronx) Edgewater Park Beach (Bronx) Soundview Beach (Bronx) Douglaston Manor Beach (Queens) Whitestone Beach (Queens) Bayswater Point State Park Beach (Queens)

La advertencia implica que no se recomienda ingresar al agua en ninguna de estas playas hasta nuevo aviso. El NYC Health Department actualiza el listado y el estado de cada balneario en su mapa oficial, donde se puede verificar la situación en tiempo real.