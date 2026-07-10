El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Heidi Klum confesó que la intimidad física es uno de los pilares de su matrimonio con Tom Kaulitz REUTERS/Mario Anzuoni)

Heidi Klum confesó que la intimidad física es uno de los pilares de su matrimonio con Tom Kaulitz.

La modelo y presentadora alemana, de 53 años, lo reveló en una entrevista exclusiva con Us Weekly, donde recurrió a un eufemismo deportivo para referirse al sexo como el motor de su relación.

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“Definitivamente ‘hacemos ejercicio’ mucho. El tipo de ejercicio sin máquinas”, dijo.

En ese sentido, explicó que esa conexión va más allá de lo físico: “Las almas se conectan, no solo el cuerpo y la carne. Los corazones y las almas se conectan de una manera diferente cuando hacen ejercicio juntos”.

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Pese a los 17 años de diferencia —Kaulitz tiene 36—, Klum descartó que la brecha etaria sea un obstáculo.

En una entrevista con Us Weekly, la modelo alemana definió el sexo como el motor de su relación con el músico de Tokio Hotel (REUTERS/Benoit Tessier)

“Hay una comprensión diferente cuando estás con alguien de Alemania que tiene las mismas raíces”, señaló al mismo medio. “También tenemos muchos de los mismos valores morales, y creo que eso también es muy importante”.

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La modelo bromeó con Us Weekly sobre la edad de su marido —“se está poniendo un poco demasiado viejo para mí”— para luego reconocer que “envejece bien”.

¿Cuánto tiempo llevan Tom Kaulitz y Heidi Klum?

La historia de Heidi Klum y Tom Kaulitz comenzó en el mítico hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, un lugar que la pareja ha convertido en parte de su historia personal.

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“Siempre me encanta el Chateau Marmont”, reveló la modelo a Page Six. “¡Allí conocí a mi marido! Él escribió una canción que se llama ‘Chateau’... ¡habla de nosotros cuando nos conocimos!”.

La pareja contrajo matrimonio en 2019. Él es guitarrista de la banda alemana Tokio Hotel; ella, jueza del programa de moda Project Runway.

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Klum y Kaulitz se casaron en 2019 y la modelo afirmó que la diferencia de edad no representa un obstáculo (Backgrid UK/The Grosby Group)

Casi siete años después de ese primer encuentro, el vínculo entre ambos permanece intacto. “¡Encajamos desde el primer momento!”, declaró Klum desde su residencia en Bel Air, California.

“Me siento cuidada, amada, adorada”, añadió. “Hay una especie de sensación de hogar con él que tuve desde el principio”.

El matrimonio mantiene una rutina cotidiana en Los Ángeles que incluye caminatas por los senderos de la ciudad junto a sus dos perros.

“Es simplemente precioso aquí. Hay senderos tan increíbles que a veces olvidas dónde estás”, comentó ella al mismo medio.

La agenda de ambos es exigente, pero la modelo encontró la manera de estar presente en los momentos que importan.

Heidi Klum explicó que comparte con Tom Kaulitz raíces alemanas y valores morales que fortalecen la pareja (REUTERS/Yara Nardi)

Este otoño, Kaulitz saldrá de gira durante todo el mes de noviembre con Tokio Hotel, y ella planea acompañarlo. “Yo sería la fan en la primera fila, levantándome la camiseta y lanzando mi sujetador”, declaró ante Us Weekly.

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Heidi Klum también contó que estuvo recientemente en Barcelona con Elle MacPherson, quien viaja con su pareja —guitarrista de Eric Clapton— en sus giras.

La modelo reconoció que sus compromisos no le permiten asistir a todos los conciertos, pero valoró ese gesto de acompañamiento: “Es precioso ver a tu cónyuge hacer lo que ama”.

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“Muchas veces, Tom viene al set y me ve trabajar. Intentamos estar el uno para el otro y ver lo que hace el otro, y es divertido”, explicó a la revista.

Asimismo, aprovechó la entrevista con Page Six para hablar de On & Off the Catwalk by Heidi Klum, una serie documental en dos partes en la que abrió las puertas de su vida familiar junto a dos de sus cuatro hijos: Leni, de 21 años, y Henry Samuel, de 20.

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La jurado de "Project Runway" planea acompañar al guitarrista en la gira de Tokio Hotel y destacó la importancia de apoyarse en sus trabajos (REUTERS/Manon Cruz)

“Me han propuesto hacer un reality show desde hace bastante tiempo, y nunca he querido abrir las puertas de nuestra casa”, explicó. “Pero lo hago porque quería que la gente viera lo que es ser modelo desde dentro”.

El programa se emitió en ProSieben y Joyn y mostró los avances de sus hijos en la industria: Henry se convirtió en imagen de YSL Beauty y Leni lleva años sobre las pasarelas.

“Es increíble cómo están encontrando su camino en esta industria”, dijo Klum al citado medio. “Tienen su propia cabeza. Sus propias opiniones. La mayoría de las veces, siempre es lo contrario de lo que a mí me gusta”.