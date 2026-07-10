La ola de calor activa una alerta en un estado de EE. UU. para estas 7 playas por contaminación del agua

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia por niveles elevados de bacterias en varias playas de Los Ángeles desde el 8 de julio de 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió el miércoles una advertencia pública sobre niveles elevados de bacterias en varias playas del condado, según reportaron medios como LA Times y Patch, citando comunicados oficiales. La medida afecta a quienes visitan la costa angelina durante jornadas de intenso calor, elevando el riesgo sanitario para bañistas y surfistas.

Según el comunicado oficial de la Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH), la advertencia, en vigor desde el 8 de julio de 2026, recomienda evitar actividades acuáticas en zonas específicas donde recientes análisis de agua detectaron bacterias por encima de los límites de seguridad estatales. El organismo realiza monitoreos y actualizaciones semanales conforme lo exige la normativa de salud pública de California.

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El aumento de la contaminación bacteriana coincide con una ola de calor que afecta el sur de California. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó temperaturas entre 35℃ y 44℃ (95℉ a 112℉), lo que ha incrementado la afluencia de personas a las playas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ya había advertido sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con el contacto con agua contaminada, especialmente durante episodios de calor extremo y baja circulación de agua.

¿Cuáles son las playas de Los Ángeles con advertencia por bacterias?

La LADPH identificó las siguientes áreas bajo advertencia sanitaria por bacterias, de acuerdo con información recogida por LA Times:

91 metros en ambas direcciones desde el desagüe pluvial en Will Rogers State Beach .

91 metros en ambas direcciones desde Ramirez Creek en Paradise Cove .

Toda la zona de baño en Mother’s Beach en Marina Del Rey .

Toda la zona de baño en Inner Cabrillo Beach en San Pedro .

91 metros en ambas direcciones desde el desagüe pluvial de Castlerock en Topanga County Beach .

91 metros en ambas direcciones desde Topanga Canyon Beach en Malibú .

91 metros en ambas direcciones desde el muelle de Santa Monica.

Según datos de la LADPH, la advertencia se levantó para el muelle de Redondo Beach luego de que los niveles de bacterias descendieron a valores permitidos por la ley californiana.

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La advertencia sanitaria en playas de Los Ángeles recomienda evitar actividades acuáticas en zonas donde los análisis de agua detectaron bacterias por encima de los límites de seguridad de California. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Por qué suben los niveles de bacterias en las playas de Los Ángeles?

Los análisis semanales de agua realizados por la LADPH detectan la presencia de bacterias por encima de los estándares de calidad. Estas bacterias suelen provenir de descargas de aguas pluviales, escorrentía urbana, fallas en sistemas de alcantarillado o vertidos accidentales de aguas residuales, según la EPA. Además, la acumulación de desechos y materia fecal en la arena, así como la alta concentración de bañistas durante olas de calor, incrementan el riesgo de contaminación.

El comunicado de la LADPH señala que la reciente ola de calor ha provocado un aumento considerable en la afluencia de visitantes a las playas, sobrecargando los sistemas de drenaje y facilitando el arrastre de contaminantes hacia el mar. El organismo destaca que la vigilancia y el monitoreo continuarán mientras persistan condiciones ambientales desfavorables.

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¿Qué síntomas pueden causar las bacterias en el agua de mar?

La exposición a agua contaminada puede provocar diversas enfermedades, advierte la EPA. Entre las más comunes se encuentran las infecciones gastrointestinales, con síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y fiebre. También pueden producirse infecciones en oídos, ojos, nariz y garganta. Personas inmunodeprimidas, menores y adultos mayores presentan mayor vulnerabilidad ante estos microorganismos.

Según la LADPH, “el riesgo de enfermedad aumenta cuando los niveles de bacterias superan los estándares de calidad del agua”, lo que justifica la emisión de alertas para las zonas afectadas. La EPA recomienda evitar el contacto con el agua en zonas señalizadas y no nadar si se tienen heridas abiertas.

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¿Cuánto tiempo estarán cerradas las playas de Los Ángeles?

Las restricciones impuestas por la LADPH tienen carácter temporal y se mantendrán hasta que los análisis semanales de agua confirmen la reducción de bacterias a niveles considerados seguros. La agencia publica actualizaciones frecuentes sobre la situación de cada playa en su portal oficial, permitiendo a la población consultar el estado antes de planificar actividades recreativas.

El levantamiento de la advertencia dependerá de los resultados de las pruebas, y las autoridades insisten en que las restricciones se aplican solo a zonas específicas, no a la totalidad de las playas del condado.

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La ola de calor en el sur de California elevó la afluencia a las playas de Los Ángeles y aumentó el riesgo de contacto con agua contaminada. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué recomendaciones oficiales existen para bañistas y turistas?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomienda evitar nadar en zonas cercanas a desagües pluviales y prestar atención a la señalización instalada en los accesos a las áreas afectadas. También aconseja a los visitantes:

No ingresar al mar si presentan heridas abiertas o infecciones cutáneas.

Evitar tragar agua de mar.

Consultar el estado de las playas antes de acudir, a través de los canales oficiales de la LADPH .

Mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante olas de calor.

La EPA añade que, en caso de lluvias recientes, es prudente evitar las playas urbanas durante al menos 72 horas, ya que la escorrentía puede arrastrar contaminantes hacia la costa.

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¿Quiénes monitorean la calidad del agua en las playas de California?

La vigilancia de la calidad del agua es responsabilidad del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, que realiza pruebas semanales en cumplimiento con la normativa estatal. Además, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y organismos estatales colaboran en la supervisión y publicación de datos sobre contaminación bacteriana.

De acuerdo con Patch, los resultados de las pruebas se hacen públicos y las advertencias se mantienen activas hasta que los análisis confirmen condiciones seguras. La cooperación entre agencias permite una respuesta rápida ante episodios de contaminación y la difusión oportuna de información relevante para la comunidad.

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¿Cuáles son los factores de riesgo para la proliferación de bacterias en playas urbanas?

Entre los principales factores identificados por la EPA y la LADPH figuran:

Escorrentía urbana tras lluvias o riego excesivo.

Vertidos accidentales de aguas residuales.

Fallas en sistemas de alcantarillado.

Alta concentración de bañistas.

Acumulación de desechos sólidos y materia fecal en la arena.

La presencia de estos factores, sumada a condiciones climáticas extremas, incrementa la probabilidad de episodios de contaminación bacteriana, como el registrado en julio de 2026.

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La EPA señaló que la contaminación bacteriana en playas urbanas puede originarse en desagües pluviales, escorrentía urbana, fallas de alcantarillado, aguas residuales y acumulación de desechos. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué impacto tiene esta advertencia para la comunidad y el turismo?

La advertencia afecta tanto a residentes como a turistas que frecuentan las playas de Los Ángeles durante el verano. Las restricciones buscan reducir el riesgo de enfermedades asociadas al contacto con agua contaminada, protegiendo la salud pública sin implicar el cierre total de todas las playas.

Las autoridades recuerdan que la vigilancia sanitaria es continua y que las recomendaciones oficiales deben seguirse hasta nueva notificación. El acceso a información actualizada es fundamental para planificar actividades recreativas en la costa angelina.

¿Dónde consultar el estado actual de las playas de Los Ángeles?

La información sobre la calidad del agua y las zonas bajo advertencia se encuentra disponible en el portal oficial del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, así como en recursos de la EPA y medios locales como LA Times. Se recomienda a la población consultar estos canales antes de acudir a la playa durante las próximas jornadas.

La actualización constante garantiza que los usuarios dispongan de datos fiables para tomar decisiones informadas y reducir riesgos de salud asociados a la contaminación bacteriana en las playas urbanas del condado.