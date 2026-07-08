¿Será 2026 el año más caluroso de la historia? El calor extremo rompe récords en todo Estados Unidos

Estados Unidos registró en julio de 2026 una ola de calor con temperaturas máximas históricas y al menos 148 récords diarios, según el NWS. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

Estados Unidos registró en julio de 2026 una ola de calor con temperaturas máximas históricas, estableciendo decenas de récords diarios según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El fenómeno afecta a millones de personas, especialmente en la región este y centro del país, y ha llevado a autoridades federales y estatales a elevar el nivel de alerta por los riesgos asociados al calor extremo.

Entre el 30 de junio y el 5 de julio, Washington D.C. alcanzó los 39,4 °C (103 °F), la temperatura más alta registrada en esa fecha. Conforme al NWS y Weather.com, ciudades como Filadelfia, Atlanta y Nueva York superaron marcas previas, mientras Atlantic City igualó su récord absoluto con 41,1 °C (106 °F). Voceros del NWS informaron que se establecieron al menos 148 nuevos récords diarios de temperatura máxima durante ese periodo, impactando tanto zonas urbanas como rurales.

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De acuerdo con la agencia Reuters, este episodio climático ha reactivado el análisis sobre la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, así como el impacto de patrones globales como El Niño, que actualmente se encuentra en fase de fortalecimiento. Las autoridades han emitido recomendaciones para la población vulnerable y recordaron la importancia de seguir las indicaciones oficiales ante alertas por calor extremo.

A continuación, la información se desarrolla bajo subtítulos orientados a resolver búsquedas frecuentes en Google, utilizando datos de fuentes institucionales y medios internacionales como Reuters, el Washington Post, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

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¿2026 será el año más caluroso de la historia en Estados Unidos?

Las proyecciones de organismos oficiales y análisis de expertos indican que 2026 podría ubicarse entre los años con mayores temperaturas medias desde que existen registros sistemáticos. Según el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Cambio Climático Copernicus, la situación actual presenta condiciones propicias para la continuidad de eventos extremos. El fortalecimiento del fenómeno El Niño y el aumento de las temperaturas oceánicas son factores clave.

Un informe de Fox Weather cita modelos de predicción y mercados de futuros climáticos que asignan una probabilidad cercana al 24 % de que 2026 se convierta en el año más caluroso registrado. “Con el fortalecimiento de El Niño y el registro de temperaturas oceánicas sin precedentes, es probable que nuevos récords se batan en los próximos meses”, explicó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copernicus, en declaraciones reproducidas por el Los Angeles Times.

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La ola de calor en Estados Unidos afectó a millones de personas en el este y el centro del país y elevó las alertas por calor extremo. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo)

¿Qué récords de temperatura se han batido en 2026?

Durante la primera semana de julio, los sistemas de monitoreo climático de Estados Unidos confirmaron que la ola de calor se extendió desde Kansas hasta Maine, afectando tanto áreas rurales como metropolitanas. El Washington Post reportó que Filadelfia experimentó tres días consecutivos con temperaturas superiores a 38,3 °C (101 °F), un hecho inédito en su historia. Boston y Nueva York también superaron sus marcas diarias previas, desencadenando la activación de planes de contingencia en diversas ciudades.

Weather.com indicó que Atlantic City igualó su récord absoluto, alcanzando los 41,1 °C (106 °F) el 4 de julio. Washington D.C. registró la temperatura más alta para un 4 de julio desde el inicio de los registros, con 39,4 °C (103 °F). El NWS informó que entre el 30 de junio y el 5 de julio se establecieron al menos 148 nuevos récords diarios de temperatura máxima en Estados Unidos.

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¿Cuáles son las causas del calor extremo en 2026?

El fenómeno El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, ha intensificado los efectos del verano boreal en América del Norte. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la combinación de El Niño con temperaturas oceánicas elevadas crea condiciones favorables para olas de calor más intensas y persistentes.

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copernicus, afirmó: “Con los océanos en estos niveles y El Niño en desarrollo, es probable que veamos más récords de temperatura en los próximos meses”, según recogió el Los Angeles Times. El NWS advirtió sobre la posibilidad de que estos episodios se repitan o intensifiquen a lo largo del verano.

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El Niño y las temperaturas oceánicas elevadas aparecen como factores centrales del calor extremo en Estados Unidos durante 2026. (REUTERS/Jordan Tovin)

¿Qué medidas han tomado las autoridades ante la ola de calor?

Las autoridades federales y estatales mantienen en vigor protocolos de emergencia para olas de calor, que incluyen la apertura de centros de enfriamiento y la difusión de alertas a través de medios y redes oficiales. El NWS y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones, sobre todo para personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al aire libre.

La agencia Reuters reportó que la Secretaría de Salud de Estados Unidos publicó guías específicas para prevenir golpes de calor y deshidratación. Los departamentos de bomberos y los servicios médicos han reforzado sus equipos de respuesta rápida, mientras las advertencias incluyen restricciones en actividades al aire libre durante las horas críticas de radiación solar.

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¿Cómo afecta la ola de calor a la vida cotidiana y la salud?

El impacto inmediato del calor extremo se refleja en el aumento de consultas médicas por cuadros asociados al calor y en una mayor demanda de energía eléctrica provocada por el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales, hidratarse adecuadamente y evitar la exposición al sol en las horas de mayor temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA señalaron que la temporada de calor extremo podría prolongarse debido a los patrones climáticos observados. Un portavoz del NWS indicó: “Estamos monitoreando las condiciones en tiempo real y actualizaremos las alertas conforme evolucione el panorama climático”, según recogió Reuters. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) destacó la relación entre el aumento de temperaturas y la calidad del aire, subrayando la necesidad de mantener precauciones en zonas urbanas.

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Los pronósticos climáticos indican que 2026 podría quedar entre los años más calurosos de la historia en Estados Unidos, con una probabilidad del 24 % de romper el récord. (AP Foto/Ross D. Franklin)

¿Qué se espera para el resto del año y cómo se consolidan los datos de temperatura?

Los registros de temperatura serán consolidados y evaluados por organismos como la NOAA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) hacia fin de año, para determinar si 2026 se convierte en el año más caluroso de la historia en Estados Unidos. Las agencias oficiales actualizarán sus pronósticos y recomendaciones a medida que avance el verano y se disponga de nuevos datos.

Entre los factores que continuarán bajo observación se encuentran la evolución del fenómeno El Niño, el comportamiento de las temperaturas oceánicas y la frecuencia de eventos extremos. Las autoridades han solicitado a la población mantenerse atenta a los reportes de fuentes oficiales y seguir las indicaciones para reducir riesgos.

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Resumen de datos y hechos clave

148 récords diarios de temperatura máxima entre el 30 de junio y el 5 de julio, según el NWS.

Washington D.C. marcó 39,4 °C (103 °F) el 4 de julio, la temperatura más alta para esa fecha.

Filadelfia registró tres días consecutivos por encima de 38,3 °C (101 °F).

Atlantic City igualó su récord absoluto con 41,1 °C (106 °F).

El Servicio de Cambio Climático Copernicus confirmó que la temperatura global de la superficie oceánica alcanzó un máximo histórico en junio de 2026.

Modelos de predicción asignan una probabilidad del 24 % a que 2026 sea el año más caluroso registrado en Estados Unidos.

Impacto y perspectivas para la población

El calor extremo de 2026 plantea desafíos inmediatos para la salud pública, la infraestructura y la gestión de recursos energéticos. Las autoridades continúan adaptando sus protocolos y monitoreando el desarrollo de los eventos climáticos. La información oficial y las recomendaciones se actualizarán conforme avance la temporada, mientras se espera la consolidación de los registros para determinar el lugar de 2026 en la historia climática del país.