Casi 463.000 SUV vuelven a revisión por riesgo de incendio: piden no estacionar junto a casas y edificios

Kia America retiró del mercado 462.869 SUV Telluride 2020-2024 en Estados Unidos por un riesgo de incendio vinculado al motor del asiento eléctrico delantero (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Kia América retiró del mercado 462.869 SUV Telluride de los años modelo 2020-2024 por un riesgo de incendio vinculado al motor del asiento eléctrico delantero, un problema que puede presentarse tanto con el vehículo en marcha como estacionado.

La medida llevó a las autoridades a pedir a los propietarios que no los dejen cerca de edificios hasta completar la nueva reparación.

La nueva campaña reemplazó a otra iniciada en 2024, después de que varios clientes denunciaron incendios incluso tras haber pasado por la solución anterior, informó CBS a partir de la notificación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

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Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la oficina de seguridad de Kia Norteamérica registró 18 incidentes relacionados con fuego localizado en los asientos o con el derretimiento del motor del asiento.

La NHTSA indicó que no se informaron lesiones ni accidentes asociados. Las cartas de notificación a los propietarios comenzarán a enviarse por correo el 13 de agosto. En paralelo, el organismo federal difundió una recomendación preventiva para los dueños de las unidades alcanzadas por la campaña, a la espera de que se concrete la intervención técnica en los concesionarios.

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Alcance del retiro y qué deben hacer los propietarios

Si su Telluride está incluido en la campaña, deben estacionarlo al aire libre y lejos de otras estructuras o automóviles hasta que el concesionario realice la reparación. La recomendación fue emitida por la NHTSA como medida de precaución mientras se completa el arreglo definitivo.

El retiro cubrió casi 463 mil unidades del Kia Telluride en Estados Unidos y se formalizó esta semana por la autoridad federal de seguridad vial, según CBS. Las cartas de notificación comenzarán a enviarse el 13 de agosto e incluirán los pasos para coordinar la reparación sin costo en los concesionarios.

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La reparación anterior no eliminó el riesgo de incendio

Kia Norteamérica registró 18 incidentes entre octubre de 2024 y abril de 2026 por fuego localizado en los asientos o por derretimiento del motor del asiento (REUTERS/Mike Blake)

La llamada a revisión alcanzó a determinados Kia Telluride fabricados entre el 9 de enero de 2019 y el 29 de mayo de 2024. Según la NHTSA, el origen del problema está en el motor del asiento eléctrico delantero, que puede sobrecalentarse si la perilla deslizante queda atascada o si una reparación previa se realizó de forma incorrecta.

De acuerdo con el aviso citado por la publicación, un golpe externo fuerte sobre la cubierta lateral del asiento eléctrico delantero o sobre la perilla deslizante puede dañar o desalinear el interruptor.

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Si eso ocurre, el motor del asiento puede seguir funcionando de manera continua, elevar su temperatura y aumentar el riesgo de incendio debajo del asiento del pasajero.

La nueva campaña reemplazó una revisión previa. La automotriz abrió una campaña en 2024 para atender el mismo riesgo, pero luego surgieron reportes de incendios incluso en vehículos que ya habían pasado por esa solución, según informó CBS.

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En un comunicado recogido por AP, agencia de noticias estadounidense, la automotriz explicó que el daño en el interruptor puede producirse por una fuerza excesiva sobre la cubierta lateral o el mando deslizante del asiento eléctrico delantero.

Ese desperfecto puede derivar en un sobrecalentamiento si el motor continúa en uso con el paso del tiempo.

La nueva solución técnica y el plan de reembolso

Los concesionarios instalarán sin costo un fusible electrónico para evitar el funcionamiento continuo del motor del asiento cuando el interruptor esté suelto o dañado (REUTERS/Mike Blake)

Los concesionarios instalarán sin cargo un fusible electrónico diseñado para impedir el funcionamiento continuo del motor del asiento cuando el interruptor esté suelto o dañado. Esa es la nueva solución técnica que reemplazó la aplicada en la revisión anterior, según CBS.

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La reparación se basó en el diagnóstico planteado por la agencia federal: el riesgo se incrementa cuando el motor permanece en funcionamiento de manera continua por un interruptor que quedó dañado, desalineado o atascado.

En ese escenario, el sistema puede elevar su temperatura y quedar asociado a la posibilidad de fuego localizado en el área del asiento, según la descripción del problema incluida en el aviso.

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Según informó CBS, Kia también reembolsará a los propietarios los gastos de reparación ya afrontados, en línea con el Plan General de Reembolso presentado por la empresa el 30 de abril de 2026.

La compañía indicó que los dueños de los vehículos afectados recibirán por correo certificado las instrucciones para llevar el SUV a un concesionario de la marca.

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La NHTSA mantuvo como medida preventiva la recomendación de estacionar al aire libre y lejos de edificios u otros automóviles hasta completar la reparación y recibir la notificación que comenzará a enviarse por correo desde el 13 de agosto.

La campaña, según CBS y el comunicado recogido por AP, se concentró en el asiento eléctrico delantero y en el comportamiento del motor asociado al mecanismo deslizante. El daño mencionado por la automotriz y por la agencia federal incluyó la posibilidad de que un golpe externo sobre la cubierta lateral o sobre la perilla afecte el interruptor y provoque un funcionamiento continuo.

El retiro abarcó a unidades de los años modelo 2020-2024, y la reparación se enfocará en la instalación del fusible electrónico para impedir que el motor siga funcionando de manera continua si el interruptor quedó suelto o dañado.

La automotriz inició una primera campaña en 2024, pero luego investigó vehículos que ya habían recibido esa reparación y detectó, según los documentos oficiales, “problemas puntuales de mano de obra por parte de los concesionarios”, tras reportes de incendios posteriores; por eso lanzó una nueva campaña.