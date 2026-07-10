Trump celebró el cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach y anunció remodelaciones: “Será de los más grandes del mundo”

Un letrero con el nuevo nombre del aeropuerto, en West Palm Beach, Florida, el 9 de julio del 2026. (AP foto/Saul Martinez)

El presidente estadounidense Donald Trump elogió la medida en su plataforma Truth Social, donde calificó al aeropuerto como “uno de los más grandes y espectaculares del mundo“. El jueves, una terminal aérea del sur de Florida cambió oficialmente su denominación a Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en reemplazo del anterior nombre, Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“La zona está en pleno auge, la ubicación es inmejorable y la renovación será espectacular. Gracias a todos en Palm Beach por su voto y su confianza. ¡Pronto será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo!“, agregó el republicano vía redes sociales.

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La administración aeroportuaria informó que la nueva señalización se está instalando, mientras se retiran los antiguos letreros, en un proceso de transición que se completará en las próximas semanas.

En una publicación en Facebook, los responsables del aeropuerto señalaron: “Durante las próximas semanas, al transitar por la terminal, notarán una combinación de nuestro aspecto clásico y los nuevos elementos de nuestra marca coexistiendo”.

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El primer avión en aterrizar bajo la nueva denominación fue el “Trump Force One”, un Boeing 757 propiedad de la Organización Trump. Entre los pasajeros se encontraba Eric Trump, hijo del presidente recientemente casado. La familia del mandatario utiliza frecuentemente el aeropuerto de West Palm Beach en sus visitas a la residencia de Mar-a-Lago. Este año, un tramo de carretera que conecta el aeropuerto con la finca fue rebautizado como Bulevar Donald J. Trump.

Eric Trump celebró la decisión en la red social X: “No hay persona que haya hecho más por Florida y nuestro país, y nadie que merezca más este increíble honor”. Añadió: “Siempre estaré orgulloso de ver las iniciales ‘DJT’ en mi tarjeta de embarque”.

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El cambio de nombre ya está en vigor, aunque el código aeroportuario de tres letras pasará de PBI a DJT el 18 de agosto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que permitió el cambio de nombre. Se estima que la modificación costará hasta USD 5,5 millones, suma que contempla señalización, renovación de imagen y otras mejoras.

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Entre los usuarios del aeropuerto, las reacciones variaron. Keegan Collett, pasajero que viajaba a Cincinnati, manifestó sorpresa, pero restó importancia al asunto: “Al fin y al cabo, solo es el nombre de un aeropuerto. Hay cosas más importantes”.

Para Rochelle Bates, empleada de aerolínea de 65 años, el cambio de nombre representa principalmente una complicación operativa debido a la necesidad de modificar el código original del aeropuerto, PBI, a DJT en todos los sistemas informáticos y documentos. Según explicó, el proceso no concluirá hasta el 18 de agosto. “Creo que estaba bien como estaba”, opinó.

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Un letrero de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, renombrado como "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", en West Palm Beach, Florida, EE. UU., el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Marco Bello)

En paralelo, el jueves por la mañana en Dandridge, Tennessee, autoridades estatales y federales participaron en una ceremonia para renombrar el puente I-40 como Puente Donald J. Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “nadie merece más” el honor de tener un puente con su nombre. En el condado de Jefferson, donde está Dandridge, Trump obtuvo el 82% de los votos en las elecciones generales de 2024.

(Con información de Associated Press y AFP)