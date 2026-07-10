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Estados Unidos busca aumentar la asistencia a proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica

El impulso de Washington se enmarca en un panorama de cambios políticos recientes que acercaron a varios países de la región al espectro de la derecha y manifestaron su deseo de fortalecer la relación con la Casa Blanca

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El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida (EEUU), el 7 de marzo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida (EEUU), el 7 de marzo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El gobierno de Estados Unidos busca ampliar su implicación en proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica como parte de una estrategia renovada que vincula la cooperación internacional con los intereses de seguridad nacional, según expresó Thomas Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de EEUU (USTDA).

“La USTDA es un organismo de asistencia exterior con un propósito definido. Nuestro objetivo es claro: apoyar el desarrollo económico de nuestros países socios en todo el mundo, pero haciéndolo de manera que también se promuevan los intereses de EEUU”, detalló Hardy. El funcionario subrayó, en diálogo con la agencia EFE que el programa de la agencia en América Latina está en fase de expansión tras años de bajo perfil.

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Hardy, quien lideró la USTDA durante la primera administración de Donald Trump, afirmó que observa una implicación “mucho más estrecha” de los gobiernos y el sector privado de los países latinoamericanos.

Según el directivo, estos actores “buscan formas de trabajar más de cerca con Washington”, especialmente en el contexto de cambios políticos recientes que han acercado a varios países de la región al espectro de la derecha y manifestaron su deseo de fortalecer la relación con la administración estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a jefes de Estado de América (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a jefes de Estado de América (REUTERS/Kevin Lamarque)

En respuesta a la pregunta sobre el rumbo de la cooperación de Estados Unidos en Latinoamérica, el funcionario destacó que la USTDA está redoblando esfuerzos para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo como parte de una política exterior orientada a la seguridad nacional y la competencia global. Este enfoque busca, además, ofrecer una alternativa a la creciente influencia de China y Rusia en la región.

Entre los acuerdos más recientes, Hardy mencionó el convenio firmado en marzo con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, destinado a acelerar el desarrollo de un corredor de transporte terrestre que unirá el mar Caribe con el océano Pacífico. El funcionario anticipó más iniciativas de este tipo, al señalar que “con las elecciones en Colombia, El Salvador y Ecuador, veremos muchos más proyectos” que antes avanzaban lentamente.

Las imágenes del encuentro entre el presidente de Honduras Nasry Asfura y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)
Las imágenes del encuentro entre el presidente de Honduras Nasry Asfura y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

Al referirse al impacto de estos cambios, Hardy insistió en que le “anima” ver el mayor entusiasmo de los socios latinoamericanos por profundizar sus vínculos con Estados Unidos. Según su perspectiva, la reorganización interna y la incorporación de nuevo personal en la agencia evidencian la importancia estratégica que Washington otorga actualmente al hemisferio occidental.

Este redireccionamiento de la USTDA se enmarca en una política de “Estados Unidos primero”, que según Hardy puede “abarcar desde objetivos estratégicos de seguridad nacional hasta intereses comerciales”, alineados con la intención de contrarrestar la influencia de potencias rivales en el ámbito económico y tecnológico, como China.

Hardy destacó también iniciativas fuera de América Latina, como la ampliación del cable submarino de fibra óptica Medusa, que aspira a “conectar 22 países de África occidental con España”. Para el directivo, este tipo de inversiones reflejan el papel que puede desempeñar Estados Unidos en el fortalecimiento de la conectividad global y el desarrollo de sus socios internacionales. En referencia a la situación en Siria, Hardy señaló que, tras el inicio del proceso para retirar al país árabe de la lista de naciones sancionadas por apoyar el terrorismo, la agencia podría considerar oportunidades de asistencia al desarrollo en territorio sirio en el futuro.

(Con información de EFE)

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