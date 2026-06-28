Temporada de impuestos 2026: el IRS mejoró con la tecnología, pero miles quedaron sin ayuda

El IRS tuvo una temporada de declaraciones de 2026 mejor de lo esperado, con casi 139 millones de presentaciones procesadas y más de 90 millones de reembolsos emitidos (REUTERS/Kent Nishimura)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) rindió mejor de lo esperado en la temporada de declaraciones de impuestos 2026, con casi 139 millones de presentaciones procesadas y más de 90 millones de reembolsos emitidos.

De igual modo, la defensora nacional del contribuyente Erin M. Collins, advirtió que los contribuyentes que necesitaron asistencia humana enfrentaron demoras, trabas telefónicas y casos de robo de identidad que siguieron tardando cerca de dos años, según el informe enviado al Congreso.

PUBLICIDAD

El reporte para el ejercicio fiscal 2027, difundido por el IRS de Estados Unidos, sitúa entre los mayores problemas a los expedientes de robo de identidad: más de medio millón seguían pendientes al cierre de la temporada y el tiempo de resolución rondaba los 20 meses. Para esos contribuyentes, la demora no fue marginal, sino una espera prolongada para recuperar dinero del que muchos dependen para gastos básicos.

La automatización del IRS sostuvo la temporada de impuestos de 2026, con cerca del 98% de los formularios 1040 presentados por vía electrónica y la mayoría de los pagos enviados por depósito directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Collins escribió que la agencia llegaba a la campaña con tres presiones simultáneas: la aplicación de una reforma tributaria amplia, una reducción importante de personal y una rotación intensa de autoridades.

PUBLICIDAD

Aun así, sostuvo que “la gran mayoría de los contribuyentes presentó sus declaraciones con éxito y recibió sus reembolsos sin demoras importantes”, aunque añadió que quienes necesitaron ayuda “a menudo tuvieron dificultades para conseguirla”.

La automatización sostuvo la campaña, pero no resolvió casos complejos

De acuerdo con el informe oficial, el IRS procesó alrededor de 139 millones de formularios 1040 y cerca del 98% se presentó por vía electrónica. Aproximadamente el 65% de esas declaraciones terminó en reembolso y cerca del 98% de los pagos se envió por depósito directo, lo que permitió que la mayoría de los trámites se resolviera de forma automatizada y sin contratiempos.

PUBLICIDAD

La mejora tecnológica fue uno de los factores centrales del desempeño. Los contribuyentes ingresaron casi 121 millones de veces a sus cuentas en línea individuales durante la temporada, y usaron esas cuentas para cargar documentos, recibir avisos sobre el estado de sus reembolsos, corregir datos de depósito directo en algunos casos y consultar más información fiscal.

El uso de herramientas de autoservicio también se extendió al seguimiento de devoluciones. La función Where’s My Refund? fue consultada unas 346 millones de veces, un alza del 9% frente al año anterior. Según el organismo, esas plataformas reducen la necesidad de llamar por teléfono o acudir a un centro de atención.

PUBLICIDAD

El diagnóstico de Collins fue que existe una brecha creciente entre los contribuyentes cuyos casos pueden resolverse por sistemas automáticos y aquellos que requieren revisión manual o asistencia individual. “Una estrategia primero digital puede mejorar la administración tributaria, pero no debe convertirse en una estrategia solo digital”, escribió.

El reporte indicó que más de 14 millones de declaraciones individuales fueron frenadas para revisión y que más de un millón de contribuyentes esperó en promedio unas cinco semanas y media por su reembolso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 14 millones de declaraciones fueron frenadas para revisión

El informe señala que, incluso en una campaña considerada exitosa, millones de declaraciones quedan retenidas por filtros internos de procesamiento. En 2026, más de 14 millones de declaraciones individuales fueron suspendidas para revisión adicional.

PUBLICIDAD

De ese total, más de un millón de contribuyentes no recibió su reembolso dentro del plazo habitual del IRS y esperó en promedio unas cinco semanas y media. El reporte añade que una cantidad relevante, aunque no precisada, sufrió demoras más breves dentro de los tiempos formales de procesamiento.

Las dificultades también alcanzaron a quienes debían cobrar por cheque en papel. A partir de la orden ejecutiva 14247, el gobierno federal impulsó un giro hacia los pagos electrónicos para reforzar la seguridad, reducir fraude y bajar costos administrativos, pero el informe sostiene que el IRS no estableció procedimientos claros para las excepciones previstas para quienes no podían usar depósito directo.

PUBLICIDAD

Hasta el 27 de abril, la agencia había emitido alrededor de 4 millones de avisos por declaraciones sin datos válidos de depósito o con información incorrecta. Esas notificaciones indicaban que el contribuyente debía ingresar a su cuenta en línea para corregir la información o pedir una exención para cobrar por cheque, aunque el reporte remarca que la mayoría no tiene cuenta en línea y que algunos ni siquiera pudieron crearla.

La especialista Collins advirtió que los avisos omitían información crítica para solicitar esa exención. El IRS también permitía hacer el pedido por la línea telefónica 1040, pero esa opción no figuraba en la notificación enviada a los contribuyentes.

PUBLICIDAD

Las cuentas en línea del IRS registraron casi 121 millones de ingresos y la herramienta Where’s My Refund? fue consultada unas 346 millones de veces durante la temporada (AP Foto/Keith Srakocic)

Atención telefónica y líneas más sensibles

Según la agencia, el IRS recibió 48,1 millones de llamadas durante la temporada. Sus operadores respondieron 9,9 millones, equivalentes al 21%, y el tiempo medio de espera llegó a 14 minutos, frente a los 50,2 millones de llamadas, 12,4 millones respondidas y ocho minutos de espera de la campaña anterior.

El reporte precisa que la agencia suele medir su desempeño telefónico con base en las líneas de gestión de cuentas, donde informó un nivel de servicio del 73% y una espera promedio de ocho minutos. Collins cuestionó que ese indicador no refleje toda la experiencia real, porque excluye otras líneas de alto volumen y ciertos abandonos previos al ingreso en cola.

PUBLICIDAD

Dos de las tres líneas con más tráfico quedaron fuera de ese paraguas y mostraron cifras mucho peores. La línea para acuerdos de pago y saldos adeudados recibió 3,4 millones de llamadas, contestó el 31% y registró una espera promedio de 45 minutos.

La línea del programa de protección al contribuyente, utilizada cuando una declaración queda suspendida por sospecha de robo de identidad, recibió 2,4 millones de llamadas y respondió solo el 19%.

Asimismo, la defensora también explicó que en años anteriores el IRS había fijado metas muy altas de atención en las líneas de gestión de cuentas, lo que obligaba a sobredimensionar personal telefónico y dejaba más de un millón de horas al año sin actividad mientras se acumulaban expedientes en papel.

La reducción moderada de esas metas permitió destinar más recursos al procesamiento de correspondencia y casos pendientes, una decisión que, según el informe, benefició a muchos contribuyentes.

El IRS emitió alrededor de 4 millones de avisos por datos inválidos de depósito directo, pero las notificaciones omitían información clave para pedir una exención y cobrar por cheque (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación de Collins llega después de una fuerte reducción de plantilla. Citada por Associated Press y The Hill, la funcionaria había advertido en enero que el organismo había pasado de algo más de 102.000 empleados al inicio de 2025 a menos de 75.000 hacia diciembre, un recorte asociado a despidos y salidas producidos durante la administración actual.

El informe añade que el IRS aceptó aplicar total o parcialmente 47 de las 64 recomendaciones administrativas formuladas por la defensora en su reporte anual de 2025, el 73% del total.