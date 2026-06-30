Estados Unidos

Reembolso de impuestos por el COVID: el IRS da plazo hasta el 10 de julio para solicitar el dinero pendiente

Millones de contribuyentes aún pueden reclamar la devolución de sanciones e intereses aplicados durante la emergencia sanitaria, según fallos que suspendieron términos federales entre enero de 2020 y mayo de 2023

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Logotipo del IRS en azul y blanco, Formulario 843, documentos fiscales, un bolígrafo negro y un sobre abierto sobre una mesa de madera.
Millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen hasta el 10 de julio de 2026 para reclamar al IRS el reembolso de multas e intereses cobrados durante la emergencia por COVID-19 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen hasta el 10 de julio de 2026 para reclamar al IRS el reembolso de multas e intereses cobrados durante la emergencia por COVID-19, a partir de fallos judiciales que interpretaron que los plazos federales para declarar y pagar impuestos quedaron suspendidos durante buena parte de la pandemia.

La advertencia cobra fuerza porque la devolución no será automática y el monto dependerá de cada caso. La National Taxpayer Advocate advirtió el mes pasado que decenas de millones de contribuyentes podrían tener derecho a recuperar esos cargos o a conseguir su eliminación.

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Quienes pagaron sanciones o intereses vinculados con obligaciones tributarias durante el periodo federal de desastre por COVID-19 deben presentar una reclamación antes de la fecha límite si quieren preservar la posibilidad de un reembolso.

El fallo judicial y la suspensión de plazos entre 2020 y 2023

La base de esa posibilidad surge de varias resoluciones judiciales, en especial del caso Kwong v. United States. Allí se determinó que los plazos federales para presentar declaraciones y pagar impuestos quedaron suspendidos automáticamente entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2023.

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La defensora del contribuyente explicó que la duración inusual del desastre llevó a que la mayoría de los contribuyentes, e incluso muchos profesionales fiscales, no previeran que esos plazos se extenderían tanto tiempo.

Manos rellenan el Formulario 843 con un bolígrafo azul. Sobre la mesa hay papeles fiscales, una calculadora y un sobre del Servicio de Impuestos Internos.
La devolución del IRS no será automática y el monto del reembolso por multas e intereses dependerá de la situación de cada contribuyente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió: “Debido a lo inusual de un desastre que duró tanto tiempo, la mayoría de los contribuyentes, e incluso muchos profesionales fiscales, no previeron que los plazos para presentar declaraciones y realizar pagos se extenderían durante tanto tiempo y que las declaraciones y pagos no serían considerados extemporáneos ni estarían sujetos a multas e intereses”.

De acuerdo con la National Taxpayer Advocate, los afectados durante ese lapso podrían reclamar la devolución o eliminación de multas por presentar tarde la declaración, multas por pagar impuestos fuera de plazo, multas por no realizar pagos estimados e intereses que comenzaron a acumularse antes de lo debido o que nunca debieron cobrarse.

También podrían incluirse intereses sobre pagos en exceso correspondientes al periodo de desastre de 2020 a 2023.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión judicial. Aun así, expertos recomiendan presentar la reclamación antes de que ese proceso se resuelva.

El reclamo: Formulario 843, “reclamación protectora” y envío en papel

Hasta ahora no existe confirmación de que el IRS vaya a adoptar medidas para simplificar este proceso, según informó El Diario NY.

Edificio del IRS con fachada de piedra beige, un cartel institucional azul y blanco con el logo del IRS y banderas de Estados Unidos, y césped.
El Departamento de Justicia apelará el fallo judicial, pero especialistas recomiendan presentar la reclamación ante el IRS antes de que se resuelva ese proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensora del contribuyente pidió que el organismo publique más información, conceda una prórroga de seis meses, implemente un sistema que evite solicitudes individuales y habilite un portal electrónico, pero nada de eso fue confirmado.

Por ese motivo, quienes crean tener derecho al reembolso deberán actuar por su propia cuenta y antes del 10 de julio de 2026.

La funcionaria señaló: “A menos que el IRS o el Congreso actúen para garantizar que todos los contribuyentes afectados reciban reembolsos si se confirma la decisión del caso Kwong, los contribuyentes que busquen recuperar multas e intereses pagados durante ese periodo deberán, en la mayoría de los casos, presentar sus reclamaciones antes del 10 de julio de 2026”.

La misma fuente agregó que su prioridad es difundir la información para evitar desigualdades entre quienes conocen esta posibilidad y quienes la desconocen.

En sus palabras: “A riesgo de repetirme, mi principal objetivo es difundir esta información al mayor número posible de contribuyentes y evitar resultados desiguales entre quienes están bien informados y quienes desconocen esta situación”.

Los contribuyentes pueden verificar si se les aplicaron multas o intereses durante la emergencia revisando su historial fiscal o consultando a un profesional tributario.

Si consideran que cumplen los requisitos, deben presentar una reclamación mediante el Formulario 843 del IRS con la información contenida en ese historial.

Calendario de pared de julio de 2026 que muestra el día nueve marcado con "NODO", un reloj de escritorio analógico con la hora 11:55 y un sobre con el logo del IRS.
El reclamo ante el IRS debe presentarse con el Formulario 843 como reclamación protectora basada en Kwong v. United States y solo puede enviarse en papel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud debe indicar que se trata de una “reclamación protectora” basada en la decisión del caso Kwong v. United States. Las peticiones solo pueden enviarse en papel.

Jessica Marine, de Frost Law, sostuvo en una publicación que algunos afectados podrían recuperar sumas importantes, aunque no existe una cantidad fija porque el monto depende de cada situación.

Dijo: “Las cantidades podrían ser significativas, particularmente para las empresas que enfrentaron problemas de liquidez durante la pandemia y acumularon importantes multas por no pagar impuestos”.

Debido a la cercanía del plazo y a que el IRS podría tardar en confirmar la recepción de los documentos, la National Taxpayer Advocate recomendó enviar las solicitudes por correo certificado para conservar un comprobante en caso de extravío o demora.

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