En medio de la tensión con Seúl, el régimen norcoreano adoptó nuevas medidas para reforzar su fuerza nuclear

El líder norcoreano Kim Jong Un observa el lanzamiento de un misil de crucero en un lugar desconocido de Corea del Norte, el 3 de julio de 2026 (KNCA vía REUTERS)

Corea del Norte anunció el refuerzo de su fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad como parte de la modernización de su ejército. El anuncio se realizó durante una reunión general de la comisión militar central del partido gobernante, celebrada el jueves.

Entre las decisiones adoptadas por el régimen figura la de “reforzar la fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad y seguir adelante con el plan de estandarizar, especializar y modernizar las bases militares”, según la agencia estatal KCNA. El reporte también indicó que la infraestructura técnica de los sistemas de combate será modernizada y que Pyongyang acelerará la construcción de “bases navales modernas”.

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El dictador norcoreano, Kim Jong-un, afirmó ante los asistentes que la paz y la seguridad del país solo se alcanzarán con “un ejército fuerte” y la contención de todas las amenazas. A comienzos de este mes, Kim supervisó pruebas de armamento del destructor naval Kang Kon, de 5.000 toneladas, que había sufrido un accidente durante su botadura en 2023, pero fue reparado posteriormente. El también presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte reiteró su promesa de dotar a la marina norcoreana de armas nucleares.

El destructor Kang Kon durante las pruebas de mar en un lugar no revelado de Corea del Norte, el jueves 4 de junio de 2026 (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Pyongyang ha declarado su estatus nuclear como “irreversible” desde el fracaso de la cumbre de 2019 entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en Hanói, en la que no se logró un acuerdo sobre desnuclearización ni levantamiento de sanciones.

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La nación asiática permanece bajo múltiples sanciones internacionales por su programa nuclear, que las autoridades norcoreanas consideran esencial para la disuasión frente a Estados Unidos y Corea del Sur. El régimen norcoreano continúa técnicamente en guerra con el Sur, dado que el conflicto de 1950-1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz.

Ante las amenazas del Norte, Corea del Sur anunció la formación de 500.000 “guerreros de drones” como parte de un plan para contrarrestar la amenaza militar de Corea del Norte y transformar la doctrina y el equipamiento de sus fuerzas armadas mediante la incorporación masiva de sistemas no tripulados y tecnología nacional.

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El Ministerio de Defensa precisó que todos los soldados del ejército, la marina, la fuerza aérea y los marines recibirán capacitación en el uso de drones, con el objetivo de que cada efectivo pueda operar estos dispositivos como parte de su armamento personal.

Todos los miembros de las fuerzas armadas surcoreanas aprenderán a operar drones como parte de su formación básica

El ministro Ahn Gyu-back explicó que los drones dejarán de ser exclusivos de unidades especializadas y se convertirán en herramientas de uso generalizado en el campo de batalla, con la meta de que cada soldado pueda emplearlos como un “segundo arma”. El plan prevé la fabricación de 60.000 drones para 2029, de los cuales más de 11.000 serán desplegados el próximo año. El programa contempla el empleo de componentes completamente nacionales, con el fin de evitar la dependencia de piezas importadas, en particular de origen chino, ante preocupaciones de seguridad.

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Dentro de la estrategia, el gobierno acelerará la adquisición de más de 20.000 drones de bajo costo y uso desechable, además de sistemas de enjambres controlados por inteligencia artificial y municiones merodeadoras de largo alcance. Entre los desarrollos destacados está el K-Lucas, un sistema de ataque de diseño local inspirado en modelos utilizados en conflictos de Ucrania y Medio Oriente.

La modernización de capacidades incluye la expansión de sistemas antidrones, con la incorporación de armas láser y de microondas. Cada rama de las fuerzas armadas asumirá la responsabilidad de ejecutar misiones de vigilancia y ataque con sus propios drones, dejando atrás el modelo de mando centralizado.

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(Con información de AFP)