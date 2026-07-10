Estados Unidos

Trump no descarta una nueva ronda de negociaciones con Irán, pero exige la inmediata apertura del estrecho de Ormuz

Representantes de Qatar, Pakistán, Turquía y Arabia Saudita intentan des-escalar el conflicto, mientras Washington y Teherán se amenazan mutuamente en un escenario de absoluta incertidumbre en Medio Oriente

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Donald Trump. presidente de los Estados Unidos
Donald Trump. presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Durante un encuentro con sus principales asesores en Seguridad Nacional, Donald Trump ratificó su decisión de cerrar un acuerdo con Irán bajo las reglas de juego previstas en los 14 puntos del Memorando de Entendimiento (MOU).

Pero Trump exige al régimen chiíta una prueba de vida antes de avanzar en otra ronda de negociaciones: quiere que Irán permita sin demoras la libre navegación de todos los barcos petroleros que navegan por Ormuz, una paso clave para la economía de los Estados Unidos.

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JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, Steve Witkoff -enviado especial para Medio Oriente- y Jared Kushner -yerno de Trump- transmitieron la propuesta a los mediadores de Qatar, Pakistan, Turquía y Arabia Saudita, que a su vez dialogaron por teléfono con negociadores de Irán.

Ayer no era el mejor día para encontrar una respuesta diplomática del régimen: estaban enterrando a Alí Khamenei, el líder religioso de Irán que fue anulado por una operación aérea de Israel.

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El ataúd de Alí Khamenei llega a su ciudad natal de Mashhad, adonde fue enterrado tras una procesión que duró cinco días y congregó a millones de fieles chiítas
El ataúd de Alí Khamenei llega a su ciudad natal de Mashhad, adonde fue enterrado tras una procesión que duró cinco días y congregó a millones de fieles chiítas

Sin embargo, en Teherán saben que exige Trump.

El presidente de Estados Unidos reclama que se respete -como mínimo- las condiciones que establecen el punto 4 del MOU.

Ese punto 4 fija lo siguiente:

“Inmediatamente después de la firma de este MOU, los Estados Unidos de América comenzarán la eliminación de su bloqueo naval y de cualquier perturbación o impedimento contra la República Islámica de Irán, y pondrán fin por completo al bloqueo naval dentro de 30 días. Durante este período, el tráfico de buques será proporcional a los números del tráfico previo a la guerra que esté siendo restablecido por la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América además se comprometen a retirar sus fuerzas de la proximidad de la República Islámica de Irán dentro de 30 días después del acuerdo final".

Pero Irán replica a la exigencia de Trump con otro punto del MOU. Se trata del punto 5, que establece las supuestas facultades de Teherán sobre la navegación de Ormuz.

El punto 5 sostiene:

“Al firmar este MOU, la República Islámica de Irán hará arreglos usando sus mejores esfuerzos para el paso seguro de buques comerciales sin cargo durante 60 días solamente desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán, y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará inmediatamente, y considerando la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y el desminado por parte de la República Islámica de Irán será instaurado dentro de 30 días. La República Islámica de Irán llevará a cabo un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Ormuz, en discusión con otros estados ribereños del Golfo Pérsico en línea con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros del Estrecho de Ormuz".

Desde una posición extrema, Irán afirma que el punto 5 no dice nada sobre la libre navegación, y que concede al régimen chiíta la decisión final sobre la libre navegación en el Estrecho.

El principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, citó la cláusula 5 para ratificar las en redes sociales que Irán controla Ormuz.

“El estrecho de Ormuz solo se abrirá con acuerdos iraníes, no con amenazas estadounidenses”, afirmó el presidente del Parlamento de Irán.

Los ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos e Irán cuando se rompió el cese del fuego
Los ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos e Irán cuando se rompió el cese del fuego

La discusión semántica sobre los puntos 4 y 5 del Memorando de Entendimiento exhibe los dilemas políticos que enfrentan a Washington con Teherán.

Trump necesita Ormuz abierto para que el petróleo fluya y no aumenta la nafta en Estados Unidos, a pocos meses de los comicios de medio término.

El régimen iraní asume las necesidades electorales de Trump, y presiona con la libre navegación de Ormuz para obtener ventajas vinculadas a las finanzas y al comercio internacional.

Teherán quiere recuperar su capacidad para exportar petróleo y demanda que Estados Unidos descongele -al menos- 6.000 millones de dólares propios que están en Qatar.

A su vez, el presidente republicano entiende la maniobra de presión de Teherán, y se niega a descongelar los fondos y permitir las exportaciones petroleras hasta que Ormuz recupere su plena libertad para navegar.

Se trata de un jaque perpetuo entre los dos enemigos, y la misión de los negociadores de Qatar, Pakistán, Turquía y Egipto es encontrar un punto de contacto que permita restablecer las conversaciones entre Washington y Teherán.

Será una tarea compleja.

Trump sólo negociará, si Irán abre Ormuz.

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