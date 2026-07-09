Estados Unidos

Acusaron a ocho hombres de terrorismo por planear un ataque masivo durante el evento en la Casa Blanca

El grupo tenía como objetivos al presidente Trump, el vicepresidente Vance, el primer ministro israelí Netanyahu y Elon Musk, según el escrito de acusación

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La pelea UFC Freedom 250 se lleva a cabo en la Casa Blanca el domingo 14 de junio del 2026 (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)
La pelea UFC Freedom 250 se lleva a cabo en la Casa Blanca el domingo 14 de junio del 2026 (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

Un gran jurado federal ha acusado formalmente a ocho hombres de cargos de terrorismo y conspiración para cometer asesinato por su supuesta participación en un ataque frustrado durante el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250, celebrado el pasado 15 de junio en los jardines de la Casa Blanca. La acusación, presentada este jueves en Columbus, Ohio, consolida en un único proceso las distintas causas penales abiertas el mes pasado en varios distritos del país y suma a un octavo sospechoso que no había sido imputado hasta esta semana.

El escrito imputa a los ocho detenidos dos cargos de conspiración: uno por prestar apoyo material a organizaciones terroristas, y otro por planear el asesinato de funcionarios federales en territorio del gobierno. Entre los objetivos señalados figuran el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, otros altos cargos del Ejecutivo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el empresario Elon Musk y otras personas calificadas en el documento como “objetivos de alto valor”.

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Según el escrito presentado en el Distrito Sur de Ohio, la conspiración comenzó en mayo de 2026, cuando el grupo empezó a acumular armas de fuego, munición, chalecos antibalas, explosivos, drones y material de comunicaciones. El plan consistía en lanzar drones cargados con explosivos sobre el recinto para forzar una evacuación y después abrir fuego de francotirador contra la multitud en desbandada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la velada de combates UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington, con Lara Trump, Tiffany Trump y Donald Trump Jr (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la velada de combates UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el domingo 14 de junio de 2026, en Washington, con Lara Trump, Tiffany Trump y Donald Trump Jr (AP Foto/Alex Brandon)

El detonante de la investigación fue una llamada de alerta. El 10 de junio, la madre de Tycen C. Proper, de 19 años, vecino de Danville, Ohio, contactó con las autoridades al advertir cambios alarmantes en su hijo: había adquirido armas y munición, abandonado su empleo y hablaba de “misiones” y “reconocimientos”. Las autoridades detuvieron a Proper y otros cuatro imputados ese fin de semana en Ohio, Missouri, Nebraska y California. El FBI arrestó a otros dos sospechosos una semana más tarde, en Washington y Missouri.

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El octavo imputado, Chandler D. Scaggs, de 21 años, oriundo de Chapmanville, Virginia Occidental, fue detenido esta semana en ese estado. Según un affidávit, Scaggs tenía asignado el papel de francotirador. Tras perder contacto con Proper al ser este arrestado, supuestamente indicó a sus cómplices que seguía dispuesto a participar e intentó organizar su traslado al evento con otro acusado.

Según fuentes oficiales citadas por AP, los miembros del grupo compartían teorías conspirativas extremistas y aspiraban a desestabilizar al gobierno federal. Los acusados están vinculados al aceleracionismo, doctrina de origen neonazi que postula que la violencia extrema puede precipitar el colapso del sistema político para dar paso a un Estado etnonacionalista. Los ocho hombres se reclutaron a través de TikTok, Signal, SimpleX, Discord e Instagram, y operaban con una estructura de niveles en la que los integrantes del primer escalón asumían el compromiso de “infringir la ley y potencialmente pasar a la clandestinidad”, según el escrito de acusación.

El evento UFC Freedom 250 fue organizado por Trump para conmemorar su 80 cumpleaños en el jardín sur de la Casa Blanca. La conspiración para prestar apoyo material a terroristas está penada con hasta 15 años de prisión; la conspiración para cometer asesinato puede acarrear cadena perpetua. El caso, centralizado ahora en Columbus, es uno de los procesos por terrorismo doméstico de mayor alcance investigados por el FBI en lo que va de año.

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