Estados Unidos

Nueva Jersey: acusan a un agente por la muerte de dos perros policías tras quedar en un auto expuesto al calor

La fiscalía de Salem County sostiene que Rip y Boomer quedaron dentro de una patrulla entre las 8:30 y las 15:30 y murieron por hipertermia

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Collage de dos fotos: a la izquierda, un perro de raza pastor con arnés negro que dice K9 RIP; a la derecha, un perro de raza spaniel
Henderson enfrenta ocho cargos por crueldad animal y negligencia, y la Oficina del Sheriff de Salem County lo apartó de sus funciones (Oficina del Sheriff de Salem County).

El sargento Cody Henderson, de la Oficina del Sheriff de Salem County, fue acusado en Nueva Jersey por dejar durante siete horas a dos perros K-9 en un vehículo policial sin ventilación adecuada. Según la fiscalía, el episodio terminó con la muerte por golpe de calor de Rip y Boomer el 29 de mayo, informaron NBC News, CBS News y 6 ABC.

La investigación sostiene que los animales permanecieron dentro del vehículo entre las 8:30 y las 15:30. Ese día, la temperatura máxima en Salem County fue de 27 °C (81 °F), por lo que el interior de un automóvil podía sentirse entre 49 °C y 52 °C (120-125 °F) después de apenas una hora.

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De acuerdo con la denuncia penal, una necropsia realizada por el Laboratorio de Diagnóstico de Salud Animal de Nueva Jersey concluyó que ambos perros probablemente murieron por hipertermia, es decir, golpe de calor. Los fiscales agregaron que no hallaron indicios de que una falla del vehículo, del sistema K9 Heat Alarm Hot-N-Pop o de otro equipo hubiera contribuido a las muertes.

Rip, un pastor belga malinois de 4 años, había trabajado casi 3 años en la oficina del sheriff como perro de patrulla y detección de narcóticos. Boomer, un springer spaniel de 6, se desempeñaba desde hacía 5 años como perro de detección de explosivos.

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La fiscalía sostiene que el vehículo estaba apagado y con las ventanas cerradas

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Condado de Salem y recogida por CBS News y NBC News, Henderson encontró muertos a los dos perros a las 15:30 dentro de su vehículo policial y luego los trasladó a un hospital veterinario de Delaware. Después de eso, la oficina del sheriff notificó el caso a la fiscalía, que abrió una investigación de inmediato.

Los fiscales afirman que, durante ese período, el vehículo no estaba en marcha, las ventanas permanecían cerradas, no se activó ninguna alerta de emergencia y no se utilizaron caniles interiores que estaban disponibles en ese momento. La acusación también señala que registros de video y de la llave electrónica muestran que Henderson no salió del tribunal de Salem County durante varias horas ese día.

Hombre con uniforme táctico y gorra de seguridad sujeta un perro blanco y marrón con correa en un salón con mesas, sillas y banderas
La fiscalía de Salem County sostuvo que Rip y Boomer murieron por golpe de calor el 29 de mayo tras permanecer entre las 8:30 y las 15:30 dentro del patrullero (Oficina del Sheriff de Salem County)

A su vez, la misma denuncia indica que el vehículo había sido reportado por un problema en el aire acondicionado. Aun así, la fiscalía sostiene que ningún mal funcionamiento fue un factor determinante en la muerte de los animales.

En declaraciones a 6 ABC, el agente Matthew Mayhew, del Departamento de Policía de Hamilton Township, explicó cómo funciona el sistema Hot-N-Pop de un patrullero K-9: “Si la temperatura baja demasiado o sube demasiado, activa una alarma”. Añadió que esa alerta “sonará hasta que baje físicamente y presione el botón para indicar que he comprobado que mi perro está bien y que he apagado la alarma”.

Henderson enfrenta ocho cargos: dos por infligir crueldad innecesaria a un animal vivo; dos por no proporcionar el cuidado necesario; dos por inmovilizar ilegalmente a un animal de un modo que lo expuso a condiciones ambientales adversas durante más de 30 minutos; y dos por causar, de forma intencional, consciente o imprudente, lesiones corporales al no brindar el cuidado requerido, detalló NBC News.

Oficiales de policía uniformados sostienen una placa, acompañados por un perro K9. Una bandera de Estados Unidos y una chimenea de ladrillos al fondo
El sargento Cody Henderson fue acusado en Nueva Jersey por dejar durante siete horas a los perros K-9 Rip y Boomer en un vehículo policial (Oficina del Sheriff de Salem County).

La oficina del sheriff confirmó la acusación y lo apartó de sus funciones

La Oficina del Sheriff de Salem County dijo en un comunicado que “lamenta profundamente la trágica pérdida de nuestros compañeros caninos, Rip y Boomer”. En ese mismo mensaje, confirmó que fue notificada de que Henderson había sido acusado formalmente en relación con las muertes de los animales que tenía asignados.

La dependencia describió a Rip y Boomer como miembros valiosos de su familia policial: “Rip y Boomer fueron un ejemplo de servicio, lealtad y dedicación ejemplares. Sus contribuciones a la seguridad pública y su compromiso con el deber jamás serán olvidados”.

Las autoridades informaron que Henderson fue puesto en licencia sin goce de sueldo. Los expedientes judiciales muestran que debe presentarse ante el tribunal de Salem County el 30 de julio.

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