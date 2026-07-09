¿Cómo un rascacielos en el corazón de Manhattan pudo quedar tan cerca del colapso?

Dos columnas de soporte del piso 21 se deformaron mientras el edificio de 37 pisos sumaba 11 niveles para una remodelación de oficinas a viviendas (Foto AP/Angelina Katsanis).

Primero fueron unas vigas de acero que empezaron a doblarse. Después, varios pisos superiores comenzaron a hundirse. En cuestión de minutos, los obreros entendieron que algo no estaba bien y abandonaron el edificio. El jefe de obra dio aviso a las autoridades. Mientras drones sobrevolaban la estructura para evaluar el riesgo, el personal de emergencia evacuó toda la manzana, una escuela y varios inmuebles de Midtown Manhattan por temor a un colapso.

La escena ocurrió en una de las zonas más transitadas de Nueva York. El edificio afectado, una antigua sede de la farmacéutica Pfizer, estaba en plena transformación para convertirse en un enorme complejo residencial. Los trabajadores construían 11 pisos adicionales sobre una estructura de varias décadas de antigüedad cuando las columnas de soporte del piso 21 comenzaron a deformarse bajo el peso de la obra.

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Durante horas, ingenieros y rescatistas trabajaron para evitar una catástrofe. Instalaron refuerzos de acero y gatos hidráulicos para estabilizar la estructura, que finalmente dejó de moverse. Sin embargo, las calles permanecieron cerradas, varios edificios continuaron evacuados y una pregunta pasó a dominar la investigación: ¿Cómo pudo un rascacielos en el corazón de Manhattan quedar tan cerca del colapso?

Un edificio bajo amenaza

Poco antes de las ocho, el Departamento de Bomberos recibió una llamada que informó la caída de ladrillos cerca de 235 East 42nd Street. Al inspeccionar el interior, el panorama resultó inquietante.

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Dos columnas de soporte en el piso 21 estaban gravemente deformadas y varios pisos superiores presentaban hundimientos. Desde la calle, a través de los ventanales, era posible distinguir una de las columnas doblada de forma alarmante.

Una viga de soporte doblada se observa en el interior del edificio en Midtown Manhattan (AP Photo/Angelina Katsanis).

Ante el temor de un posible derrumbe, los trabajadores de la construcción, los empleados de propiedades vecinas y los residentes de edificios cercanos, incluida una escuela y oficinas diplomáticas, fueron evacuados de manera preventiva. Por consiguiente, se delimitó una “zona de exclusión aérea” desde la calle 40 hasta la calle 45 y desde la Primera Avenida hasta la Tercera Avenida.

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Las reacciones de las autoridades no tardaron en llegar. Cliff Johnsen, representante sindical, declaró a The New York Times: “El lado norte de ese edificio se está desmoronando. Las vigas se están doblando como cigarrillos”. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó: “La situación es extremadamente grave”.

Autoridades establecieron una zona de exclusión aérea entre las calles 40 y 45 para avanzar con la inspección del edificio (AP Photo/Yuki Iwamura).

Una transformación marcada por señales de alerta

Situado a pocas cuadras del Edificio Chrysler y de la sede de las Naciones Unidas, el complejo, compuesto por los edificios 235 y 219 de East 42nd Street, está siendo remodelado por Metro Loft y David Werner Real Estate en lo que se considera el mayor proyecto de conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad, de acuerdo con Associated Press.

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El plan incluyó la adición de 11 pisos a la torre existente y la integración de más de 1.600 apartamentos, de los cuales 400 se asignaron a viviendas. Además, el desarrollo contempló más de 9.290 metros cuadrados (100.000 pies cuadrados) de servicios y áreas comerciales.

Según Nathan Berman, fundador de Metro Loft, el peso extra de los pisos nuevos podría haber causado el fallo en las columnas, aunque aseguró que “el 95% de la estructura del edificio está en buen estado e intacta”, en declaraciones al The Wall Street Journal.

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El derrumbe se sumó al listado de controversias que rodearon al edificio. Los registros del Departamento de Edificios mostraron antecedentes de multas por infracciones de seguridad en el sitio, incluida la caída de vidrios y metal, así como un accidente en el que un trabajador cayó de una escalera.

Metro Loft y David Werner Real Estate lideran la remodelación de los edificios 235 y 219 de East 42nd Street, cerca del Edificio Chrysler y de la sede de la ONU (AP Photo/Yuki Iwamura).

La noche, los refuerzos y la estabilidad

Durante la noche, los trabajos se intensificaron. Equipos especializados instalaron puntales y vigas temporales en el interior de la torre de 37 pisos, bajo la supervisión de un ingeniero del propietario y una firma independiente. Las imágenes difundidas por el Departamento de Edificios mostraron varillas de acero alineadas junto a la columna deformada, en un esfuerzo por evitar un colapso mayor y estabilizar el edificio.

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El miércoles 8 de junio, las señales de alarma dieron paso a la reactivación de la vida cotidiana. Las calles y edificios cercanos comenzaron a reabrirse, lo que permitió que residentes, empleados y huéspedes de hoteles volvieran a sus actividades.

En la zona, según describió Associated Press, la gente paseaba perros, empujaba cochecitos y circulaba en bicicleta, mientras los trabajadores continuaban con los trabajos en la estructura de 37 pisos.

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Las autoridades anticiparon que, tras el frenesí de las reparaciones de emergencia, llegaría el turno de la revisión minuciosa. Así, anunciaron que solo después de una evaluación rigurosa destinada a certificar que tanto la estructura como los planos respetan cada código de construcción se permitirá retomar cualquier obra en el edificio.

Las primeras inspecciones bajo la lupa tras el incidente

Antes del incidente en la calle 42, los informes de seguridad parecían ofrecer tranquilidad. Domani Inspection Services, una empresa privada contratada para supervisar las principales modificaciones estructurales, había certificado la seguridad de los pernos, la soldadura de acero y la estabilidad de las intervenciones realizadas.

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Los informes y entrevistas mostraron que Domani aprobó varios de los trabajos, aunque hasta ahora nadie pudo asegurar si alguna de esas tareas estuvo vinculada al fallo en las columnas del piso 21. No obstante, una investigación de The New York Times reveló que la compañía había acumulado sanciones en otras obras de la ciudad: desde pruebas realizadas sin licencia hasta no informar sobre incidentes en sus obras.

Uno de esos casos ocurrió en 2019 cuando un muro de hormigón bajo su supervisión se vino abajo en el Upper East Side y el concreto atravesó el techo de un edificio vecino, lo que le valió a la empresa una multa de USD 12.500.

El nombre de John McMonagle, aparente director de Domani, figuró en los registros asociados a numerosas inspecciones realizadas en el edificio de East 42nd Street. McMonagle y la empresa enfrentaron en el pasado diversas multas, algunas por declaraciones falsas y otras por incumplimiento de funciones en obras de la ciudad, aunque no todas terminaron en sanciones firmes.

Domani Inspection Services había certificado la seguridad de los pernos, la soldadura de acero y la estabilidad de las intervenciones antes del incidente en la calle 42 (FDNY/Handout vía REUTERS).

Pese a las responsabilidades de la empresa privada, no fue la única que se encargó de certificar las obras. De hecho, el Departamento de Edificación supervisó todo el proceso, detectó previamente más de 20 infracciones administrativas en el lugar y, en 2025, impuso multas superiores a USD 32.500 tras la caída de un panel metálico desde el piso 33.

Entre marzo y mayo de este año, los inspectores del Departamento recorrieron en varias ocasiones la obra de la calle 42. Según informó el portavoz Andrew Rudansky, en esas visitas no se detectaron irregularidades ni riesgos para la seguridad. Ahora, tras el incidente, Rudansky confirmó que la investigación sobre el origen del incidente sigue abierta.

Mientras los ingenieros y las autoridades intentan descifrar qué ocurrió exactamente en el piso 21, tanto Metro Loft como Domani aseguraron que colaboran con la investigación. La portavoz de la empresa evitó dar detalles y consideró “inapropiado especular” sobre la causa del incidente o si “algún problema de inspección contribuyó al mismo”.