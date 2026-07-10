Estados Unidos

Nueva York demanda a reconocidas compañías por los llamados “productos químicos eternos”

La fiscalía estatal acusa a 3M, DuPont y otras empresas de haber comercializado durante décadas sustancias vinculadas con daños a la salud y al ambiente. Además, reclama fondos para tareas de limpieza, advertencias a los consumidores y compensaciones económicas

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La fiscalía de Nueva York pidió que Chemours, Corteva, EIDP, 3M y DuPont financien la descontaminación, alerten a los consumidores y paguen compensaciones (AP foto/Yuki Iwamura).
La fiscalía de Nueva York pidió que Chemours, Corteva, EIDP, 3M y DuPont financien la descontaminación, alerten a los consumidores y paguen compensaciones (AP foto/Yuki Iwamura).

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a 3M, DuPont y otras compañías químicas y agrícolas por vender durante décadas sustancias PFAS, conocidas como “productos químicos eternos”. La fiscalía sostiene que, en algunos casos, las empresas conocían la toxicidad de los químicos o su capacidad de causar daños ambientales, pero aun así los fabricaron, los promocionaron y los vendieron para su uso en productos de consumo, informaron Associated Press, Reuters y EFE.

Las PFAS, sigla de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, son compuestos desarrollados desde la década de 1940 y presentes en cientos de productos de consumo y de uso comercial. Se utilizan, entre otros fines, en cosméticos, utensilios de cocina antiadherentes, ropa resistente a la lluvia o a las manchas, embalajes y espumas contra incendios.

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Estas sustancias no se degradan con facilidad ni en el cuerpo humano ni en el ambiente. Asimismo, estos químicos fueron vinculados con colesterol alto, bajo peso al nacer, menor respuesta de anticuerpos a las vacunas y cáncer de riñón y de testículo.

La demanda acusa a las empresas de ocultar durante décadas los riesgos de las PFAS

De acuerdo con Reuters, la fiscal general acusó a las demandadas de ocultar al público durante décadas los riesgos de las sustancias conocidas como PFAS, aun cuando empezaban a retirar algunas de ellas. Además, las compañías no habrían hecho nada sustancial para reducir la molestia pública que su fabricación y comercialización contribuyeron a generar durante años.

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James afirmó en un comunicado: “Grandes empresas como 3M y DuPont vendieron a sabiendas productos tóxicos que pusieron en peligro la salud de los neoyorquinos y contaminaron nuestro medio ambiente durante décadas. Es hora de que paguen por los daños que causaron”.

La demanda incluye además a Chemours, Corteva y EIDP, esta última parte de DuPont antes de sus escisiones corporativas. James pidió que las compañías financien los trabajos de descontaminación, alerten de manera adecuada a los consumidores sobre los riesgos y paguen compensaciones económicas. Asimismo, la fiscalía estatal reclamó además que el caso sea sometido a juicio, indicaron EFE y Reuters.

Las sustancias PFAS no se degradan con facilidad en el cuerpo humano ni en el ambiente y fueron vinculadas con cáncer, colesterol alto y bajo peso al nacer (REUTERS/Nicholas Pfosi).
Las sustancias PFAS no se degradan con facilidad en el cuerpo humano ni en el ambiente y fueron vinculadas con cáncer, colesterol alto y bajo peso al nacer (REUTERS/Nicholas Pfosi).

Litigios, acuerdos millonarios y controversias regulatorias en torno a las PFAS en Estados Unidos

La presentación se suma a una cadena de litigios por estos compuestos en Estados Unidos. El mes pasado Chemours cerró otro acuerdo por USD 450 millones con el gobierno federal por contaminación de cursos de agua en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

El año pasado, DuPont, Chemours y Corteva acordaron pagar a Nueva Jersey hasta USD 2.000 millones para resolver demandas ambientales vinculadas con PFAS. Por su parte, 3M acordó pagar a Nueva Jersey hasta USD 450 millones durante 25 años para resolver acusaciones de contaminación del agua potable con estos compuestos, indicaron Reuters y Associated Press.

DuPont, Chemours y Corteva acordaron el año pasado pagar a Nueva Jersey hasta USD 2.000 millones por demandas ambientales vinculadas con PFAS (AP Foto/Steve Helber).
DuPont, Chemours y Corteva acordaron el año pasado pagar a Nueva Jersey hasta USD 2.000 millones por demandas ambientales vinculadas con PFAS (AP Foto/Steve Helber).

El acuerdo federal con Chemours recibió críticas de grupos ambientalistas. El gobernador de Carolina del Norte Josh Stein y el fiscal general Jeff Jackson, citados por Reuters, calificaron ese entendimiento con la administración del presidente Donald Trump como un “pacto a puerta cerrada” que hizo “prácticamente nada” para ayudar a los residentes de su estado.

Asimismo, la controversia regulatoria creció en mayo, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció que revertiría parte de los límites a las PFAS en el agua potable que la administración de Joe Biden había establecido en 2024.

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