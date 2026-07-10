El primer ministro de India inicia una visita a Nueva Zelanda para promover el tratado de libre comercio

Indian Prime Minister Narendra Modi waves as he boards his plane at Melbourne Airport in Melbourne, Australia, July 10, 2026. REUTERS/Hollie Adams

El primer ministro de India, Narendra Modi, llegó este viernes a Nueva Zelanda para promover el tratado de libre comercio firmado entre ambos países, en una visita que coincide con una creciente polémica por declaraciones de dirigentes políticos y figuras públicas contra la inmigración y la comunidad india. La agenda oficial incluye reuniones sobre comercio, turismo y deporte, mientras el Gobierno neozelandés busca consolidar un acuerdo que considera clave para el crecimiento económico.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, defendió el tratado de libre comercio firmado en abril con el país más poblado del mundo y sostuvo que el acuerdo impulsará las exportaciones, la inversión y el empleo. El pacto todavía debe recibir la aprobación del Parlamento neozelandés, aunque se espera que consiga el respaldo necesario para entrar en vigor.

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Sin embargo, sectores de la coalición oficialista cuestionaron algunos apartados relacionados con migración y visados. Legisladores del partido Nueva Zelanda Primero expresaron su rechazo a esas disposiciones.

El ministro Shane Jones resumió esa postura durante una entrevista radial. “No me importa cuántas críticas recibamos, simplemente nunca voy a aceptar un tsunami de butter chicken llegando a Nueva Zelanda”, afirmó. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción dentro de la comunidad india. Un dirigente comunitario calificó las palabras de Jones como “racismo absoluto”, según el cable.

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La controversia aumentó tras los comentarios del predicador evangélico Brian Tamaki, quien criticó la llegada de Modi y lanzó un mensaje contra diversas comunidades religiosas. “Purguemos Nueva Zelanda de hindúes, sijs y musulmanes”, expresó Tamaki en Instagram. El predicador añadió: “Ya que ellos están quemando iglesias, ¿por qué no quemamos mezquitas y sus templos? Ojo por ojo”.

Las declaraciones recibieron una inmediata condena del comisionado de Relaciones Raciales de Nueva Zelanda, quien las calificó como “absolutamente espantosas”.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, defendió el tratado de libre comercio firmado en abril con el país más poblado del mundo y sostuvo que el acuerdo impulsará las exportaciones, la inversión y el empleo (EFE)

La visita de Modi también coincide con otros episodios de tensión vinculados a cuestiones raciales. A comienzos de este año, el activista maorí Che Wilson enfrentó acusaciones por supuestamente insultar a un legislador neozelandés nacido en India durante una representación cultural de un haka que, según las denuncias, incluyó referencias de carácter racial.

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La antropóloga de la Universidad Massey, Sita Venkateswar, afirmó que la visita del líder indio ocurre en un contexto en el que los neozelandeses de origen indio afrontan un aumento de episodios discriminatorios.

“Un ‘tsunami de butter chicken’, insultos acompañados por un haka, grafitis en la pared de una escuela: los sudasiáticos ya son el grupo que con mayor frecuencia aparece como objetivo de incidentes con motivación racial en nuestros datos”, sostuvo.

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La especialista agregó: “Eso es real y está mal”.

Modi permanecerá en Nueva Zelanda poco más de un día. Su escala forma parte de una gira realizada entre el 6 y el 11 de julio que también incluyó visitas a Indonesia y Australia.

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Durante su estancia participará en una ceremonia oficial en la Casa de Gobierno y asistirá a un encuentro empresarial y deportivo en Auckland. El viaje marca la primera visita de un jefe de Gobierno de India a Nueva Zelanda en cuatro décadas.

Uno de los actos centrales será un encuentro con la diáspora india en el estadio Spark Arena de Auckland, donde se espera la asistencia de hasta 10.000 personas.

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Modi permanecerá en Nueva Zelanda poco más de un día. Su escala forma parte de una gira realizada entre el 6 y el 11 de julio que también incluyó visitas a Indonesia y Australia (REUTERS)

Pese a la controversia provocada por algunas declaraciones públicas, el Gobierno de Luxon buscó transmitir un mensaje de bienvenida al mandatario indio. Nueva Zelanda alberga una comunidad de origen indio integrada por unas 300.000 personas, uno de los grupos migrantes de mayor crecimiento en el país.

En ese contexto, Luxon destacó el valor estratégico del vínculo bilateral y el potencial del nuevo acuerdo comercial.

“Esta visita sirve para celebrar una alianza exitosa entre Nueva Zelanda e India, una relación que beneficia a nuestra gente y favorece una mayor prosperidad y seguridad para ambos países”, afirmó.

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(Con información de AFP)