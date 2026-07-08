Canarias lanza una tasa turística voluntaria para financiar proyectos ambientales

La iniciativa busca canalizar donaciones de viajeros hacia la restauración de hábitats, la reducción de emisiones y la recuperación de especies

Bajo la premisa de fortalecer la sostenibilidad sin imponer una carga obligatoria a los visitantes, el Gobierno de Canarias presentó un mecanismo novedoso: una tasa turística voluntaria orientada a financiar proyectos ambientales y sociales en las islas. La medida, resultado de un acuerdo entre autoridades locales y representantes del sector turístico, apunta a canalizar recursos hacia la restauración de hábitats, la reducción de emisiones y la recuperación de especies, según informó el portal de noticias Euronews.

Canarias, conocida por su clima templado, la variedad de sus paisajes y su atractivo internacional, registró en 2025 la llegada de 18,4 millones de turistas, quienes permanecieron en el archipiélago una media de nueve días.

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A diferencia de destinos españoles como Barcelona o Cataluña, la región no había establecido hasta ahora ningún impuesto turístico. Con la nueva iniciativa, los visitantes tienen la posibilidad de realizar una contribución voluntaria, lo que permite reinvertir parte del valor generado por el turismo en el desarrollo local.

Un modelo alternativo de financiación para la sostenibilidad

El sistema introduce un esquema voluntario, trazable y transparente para financiar intervenciones ambientales y sociales. La primera fase contempla la selección de cinco proyectos piloto: uno en cada una de las islas con mayor presión turística y un proyecto transversal de alcance social para todo el archipiélago. Según detalló Turismo de Islas Canarias, el objetivo es consolidar el sitio como un referente en turismo regenerativo y laboratorio de sostenibilidad.

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La primera fase prevé una iniciativa por cada territorio con mayor presión turística y otra de alcance social para todo el archipiélago

La Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo será la encargada de diseñar y supervisar el sistema de aportaciones, garantizando que las donaciones lleguen de manera directa a los proyectos seleccionados.

El operador turístico británico easyJet holidays calificó la medida como “un gran avance para el turismo regenerativo” y subrayó, en palabras recogidas por Euronews, que “canalizará el valor del turismo hacia la restauración de la naturaleza, la resiliencia climática y el beneficio para las comunidades de todas las islas”.

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Evaluación por resultados y trazabilidad de los fondos

Una de las principales características del fondo RegNext es la evaluación rigurosa de los proyectos financiados. Según el Gobierno de Canarias, cada iniciativa se seguirá y evaluará en función de resultados concretos, incluyendo la reducción de emisiones contaminantes, la restauración de hábitats, la recuperación de especies autóctonas, la mejora del paisaje y la creación de empleos verdes.

El mecanismo de trazabilidad permitirá a los donantes conocer el destino de sus aportaciones y el impacto generado. El modelo pretende ofrecer transparencia tanto a los turistas como a las empresas del sector, alineando los intereses de sostenibilidad con la experiencia de los visitantes.

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El órgano diseñará el mecanismo y verificará que las aportaciones lleguen directamente a las iniciativas seleccionadas

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el portal de noticias, el turismo contribuyó a la reducción del desempleo en el archipiélago, con 280.534 personas empleadas directamente en el sector. El nuevo fondo aspira a profundizar ese impacto positivo a través de la creación de empleos vinculados a la sostenibilidad y la regeneración ambiental.

Colaboración público-privada y respaldo internacional

La iniciativa cuenta con la colaboración de actores destacados del sector turístico internacional y con el apoyo institucional de organismos públicos. En tanto, easyJet holidays, junto a otros operadores líderes, firmó un memorando de entendimiento para respaldar el fondo y facilitar la participación de sus clientes en la financiación de proyectos locales.

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El respaldo de UN Tourism y la coordinación con la Oficina Española de Turismo en el Reino Unido refuerzan el posicionamiento de Canarias como espacio de referencia para el desarrollo de modelos innovadores de turismo responsable. Los responsables de easyJet holidays insistieron en que “los destinos prosperan cuando el turismo apoya de forma activa los lugares y las comunidades que hacen posibles las vacaciones”.

La política de contribución voluntaria se aplicará inicialmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, con vistas a extenderse más allá de los proyectos piloto si los resultados son positivos.

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