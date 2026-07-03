Hallan a 16 hermanos hacinados en Ohio y detienen a cuatro familiares: “Nuestro ganado vive en mejores condiciones que esos niños”

Las autoridades hallaron a 16 menores confinados en una vivienda de Hamden, Ohio, en un cuarto rodeado de desechos humanos y basura (WSYX)

El fiscal del condado de Vinton, Ryan Cain, resumió la escena con una frase: “la mayoría de nuestro ganado vive en mejores condiciones que esos niños”. La cita describía lo que las autoridades encontraron el martes 1 de julio en una vivienda de Hamden, Ohio, cuando acudieron por una investigación sin relación con la familia que habitaba el lugar y hallaron a 16 menores confinados en un cuarto de aproximadamente 3,5 por 3,5 metros, rodeados de excrementos y basura acumulada.

Los niños, todos hermanos, tenían entre un año y medio y 18. Siete fueron trasladados a hospitales de Columbus; dos de ellos llegaron en helicóptero a centros de trauma de nivel uno. Uno estaba en estado crítico y debió ser intubado. Algunos no podían hablar.

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El mayor, de 18 años, presentaba un nivel de desarrollo equivalente al de un menor y no sabía escribir su propio nombre, informaron The Guardian y ABC News.

Cuatro detenidos y 16 cargos cada uno

Los cuatro adultos arrestados son los padres y abuelos de los niños: Gary Siders Jr., de 36 años; Gary Siders Sr., de 73; Elizabeth Siders, de 33, y Christina Siders, de 67. Cada uno enfrenta 16 cargos de segundo grado por poner en peligro a menores, una figura que implica daño físico grave, según ABC News.

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Los cuatro adultos arrestados, identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Elizabeth Siders y Christina Siders, enfrentan 16 cargos cada uno por poner en peligro a menores (WSYX)

El miércoles 2 de julio comparecieron ante un juez, que registró declaraciones de no culpabilidad en nombre de los cuatro. La fianza se fijó en USD 300.000 por persona. El fiscal del condado de Vinton, William Archer, precisó que el caso no involucra tráfico de personas, sino una “situación intrafamiliar”, según ABC News y The Guardian.

Dos décadas sin dejar rastro

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, describió lo que vio como “el peor caso de su carrera” y afirmó que casi 24 horas después aún “no podía quitarse el olor de encima”, de acuerdo a The Guardian. Añadió que, de no haberse actuado ese día, “había una probabilidad muy alta de que estuviéramos ante una muerte o múltiples muertes”, según ABC News.

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La familia llevaba dos décadas moviéndose por el sur de Ohio sin dejar registros médicos ni gubernamentales. El Distrito Escolar Local del condado de Vinton confirmó que ninguno de los 16 niños estuvo matriculado en sus aulas. Ningún vecino recuerda haberlos visto, informaron AP y CBS News.

La Justicia de Ohio fijó una fianza de USD 300.000 por persona y el fiscal William Archer afirmó que el caso corresponde a una situación intrafamiliar y no a tráfico de personas (WSYX)

“Eran muy hábiles para mantener a los niños fuera de la vista”, dijo Wilson, según AP. Jacqueline Yahn, profesora asociada de la Universidad de Ohio especializada en educación rural y pobreza, señaló a CBS News que la ausencia escolar y la falta de controles médicos fueron los factores que permitieron que la situación pasara inadvertida: “Cuando los niños están aislados o no participan, no hay nadie entrenado para detectar las señales”.

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La voz del vecindario y la defensa

Joseph Stewart, de 60 años, vive a tres casas de distancia y lleva seis años en el barrio. Dijo a AP que no vio “ningún niño” durante todo ese tiempo. Emily Collins, de 27 años, propietaria de una floristería en el cercano McArthur, lo expresó así: “Estaba justo ante nuestras narices y nadie pudo ayudarlos antes”, según AP.

La familia se movió durante dos décadas por el sur de Ohio sin registros médicos ni gubernamentales, y ninguno de los 16 menores estuvo matriculado en el distrito escolar del condado de Vinton (WSYX)

El abogado de Elizabeth Siders, Thomas Stolly, ofreció una lectura distinta del caso a AP. Describió a su cliente como “llorando y agotada” al momento del encuentro en la cárcel y señaló que su primera pregunta fue por el bienestar de sus hijos. “Creo que esto es más un caso de aislamiento que de maldad”, dijo Stolly, quien recordó que Elizabeth tenía 15 años cuando se casó con Gary Siders Jr. y que ese entorno fue “su visión del mundo durante los últimos 17 o 18 años”.

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La familia se movió durante dos décadas por el sur de Ohio sin registros médicos ni gubernamentales, y ninguno de los 16 menores estuvo matriculado en el distrito escolar del condado de Vinton (WSYX)

El abogado de Gary Siders Sr., Dorian Baum, pidió a la comunidad esperar a que el proceso judicial avance antes de emitir juicios, según AP y ABC News. Los representantes de Gary Siders Jr. y Christina Siders declinaron hacer declaraciones.

El estado actual del caso

La vivienda, ubicada a unos 97 kilómetros al sureste de Columbus, fue clausurada. Los niños quedaron bajo custodia temporal del estado.

Mientras tanto, las autoridades investigan si la familia fue denunciada en algún momento ante servicios de protección infantil.