Cuánto cuesta realmente comprar un auto nuevo en EE. UU. en 2026

El pago mensual promedio de un auto nuevo en Estados Unidos llegó a USD 770 en el primer trimestre de 2026 (REUTERS/Valerie Volcovici)

El pago mensual promedio de un auto nuevo en Estados Unidos llegó a USD 770 en el primer trimestre de 2026, un alza de 2,9% interanual.

En ese período, la deuda pendiente por préstamos para automóviles sumó USD 1,685 billones, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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Esa cifra representó un aumento del 57,3% frente a los USD 1,071 billones registrados en el mismo período pero de 2016.

Según Fox Business, los pagos por leasing de vehículos nuevos subieron 3,2% en un año hasta un promedio de USD 619. En los autos usados, el pago mensual promedio alcanzó USD 531, con una suba interanual de 1,5%.

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Qué pasa con las cuotas según el perfil crediticio

La deuda pendiente por préstamos para automóviles en Estados Unidos sumó USD 1,685 billones, según la Reserva Federal de Nueva York (REUTERS/Valerie Volcovici/File Photo)

El informe de LendingTree, elaborado con datos de Experian para el primer trimestre de 2026, mostró que los prestatarios no preferenciales, con puntajes de crédito entre 601 y 660, afrontaron los pagos mensuales más altos para vehículos nuevos: USD 811. Detrás quedaron los prestatarios de alto riesgo, con puntajes entre 501 y 600, que pagaron USD 792.

En el otro extremo, los prestatarios de perfil superpreferencial, con puntajes entre 781 y 850, registraron la cuota mensual más baja para un vehículo nuevo, con USD 753.

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El dato mostró que la carga mensual no dependió solo de la tasa o del perfil crediticio, sino también del tipo de vehículo y del monto financiado.

Los préstamos promedio para autos nuevos fueron de USD 43.925 en el primer trimestre, mientras que en los usados se ubicaron en USD 27.070, de acuerdo con Experian.

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En comparación con el trimestre anterior, el promedio para vehículos nuevos había sido de USD 43.582 y el de usados, de USD 27.528.

Los pagos por leasing de vehículos nuevos subieron a USD 619 y la cuota mensual promedio de los autos usados alcanzó USD 531 (REUTERS/Valerie Volcovici/File Photo)

Los compradores con crédito preferencial, con puntajes entre 661 y 780, tomaron los préstamos más altos para vehículos nuevos, con un promedio de USD 46.244.

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Entre los compradores de autos usados, el mayor monto promedio correspondió a los prestatarios superpreferenciales, con USD 29.599.

El peso de la deuda por autos entre los consumidores

Los préstamos para automóviles representaron el 9% de la deuda total de los consumidores en Estados Unidos, mientras que las hipotecas concentraron el 70,2%, según la Reserva Federal de Nueva York.

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Los créditos para vehículos ya se ubicaron como la segunda mayor categoría de deuda del consumidor, apenas por encima de los USD 1,658 billones en deuda estudiantil.

La publicación señaló que el crecimiento de los saldos también respondió al nivel de precios de los vehículos. Los datos más recientes del índice de precios al consumidor difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron en mayo una suba interanual de 0,2% en los precios de los autos nuevos, mientras que los autos y camiones usados bajaron 2%.

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El ritmo de las nuevas originaciones

El volumen de nuevas originaciones de préstamos para automóviles fue de USD 182.100 millones en el primer trimestre de 2026.

Los préstamos para automóviles representaron el 9% de la deuda total del consumidor y quedaron como la segunda mayor categoría en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El registro quedó apenas por encima de los USD 180.800 millones del cuarto trimestre de 2025, aunque por debajo del máximo de 2025, cuando en el segundo trimestre se habían originado USD 187.900 millones.

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El nivel más alto de originación de préstamos para autos del que tenga registro la Reserva Federal de Nueva York ocurrió en el segundo trimestre de 2021, con USD 201.900 millones. Esa referencia mostró que el mercado siguió activo, aunque lejos de su pico reciente.

Qué grupos etarios tomaron más préstamos

Por edades, los estadounidenses de entre 30 y 39 años originaron USD 38.600 millones en préstamos para autos durante el primer trimestre, y los de entre 40 y 49 años sumaron USD 40.000 millones.

Ambos grupos superaron por poco a los prestatarios de entre 50 y 59 años, que originaron USD 38.300 millones.

Los consumidores de entre 18 y 29 años tomaron USD 25.300 millones en préstamos para automóviles en ese período. Los estadounidenses de entre 60 y 69 años registraron exactamente el mismo monto, según los datos citados por Fox Business.