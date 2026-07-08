Estados Unidos

El alcalde de Nueva York lanza ‘El Chisme Oficial’: así puedes recibir noticias y avisos en español

La iniciativa busca acercar información municipal a residentes hispanohablantes, con avisos de servicios, seguridad pública y recursos comunitarios, entre otros. Además, se anunció la creación de una cuenta de Instagram de la ciudad en el mismo idioma

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El alcalde Zohran Mamdani anunció “El Chisme Oficial de NYC” en sus redes sociales (Instagram: @nycmayor).

El alcalde Zohran Mamdani anunció “El Chisme Oficial de NYC”, un nuevo canal en WhatsApp para conectar de forma directa con los neoyorquinos hispanohablantes. La iniciativa busca que la información municipal llegue “en el idioma que hablan en casa”, según el comunicado publicado por la Alcaldía de la ciudad de Nueva York.

La administración informó que también relanzó la cuenta de Instagram (@nycgob) en español con una sola voz y una imagen uniforme para todo el gobierno de la ciudad, con contenido sobre servicios, anuncios de política pública, explicaciones en lenguaje sencillo, información de seguridad pública y transmisiones en vivo, todo en español.

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Mamdani lo planteó como un criterio de acceso a la información pública: “Todos los neoyorquinos merecen saber lo que su ciudad hace por ellos, en el idioma que hablan en casa. La comunidad que habla español está en WhatsApp e Instagram todos los días. Ahí es donde debe estar la Alcaldía también”.

Luego añadió: “Nadie debería andar persiguiendo a una docena de agencias para encontrar lo que necesita. Lo reunimos todo en un solo lugar, en español, y lo enviamos directo a tu teléfono”.

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Qué información habrá en el canal oficial de Whatsapp

En WhatsApp, los suscriptores recibirán noticias de la ciudad, información sobre servicios, recursos comunitarios, orientación de inmigración, alertas del transporte público y avisos de programas y eventos.

El canal también enviará fotos y videos exclusivos de actividades comunitarias en los cinco condados y, de manera ocasional, notas de voz del propio alcalde Mamdani y de otros líderes municipales.

La suscripción al canal de WhatsApp está disponible a través de on.nyc.gov/ElChismeOficialNYC.

Fondo azul con el texto 'EL CHISME' en rojo con sombras amarillas y azules, y las palabras 'OFICIAL de NYC' en blanco.
La Alcaldía de Nueva York busca que la información municipal llegue en español con una sola voz y una imagen uniforme para todo el gobierno de la ciudad (Alcaldía de Nueva York).

Un tercio de los neoyorquinos son inmigrantes y casi la mitad habla otro idioma

Según la edición 2026 del informe The Newest New Yorkers, en la ciudad, los nacidos en el extranjero son más de un tercio de los habitantes, el 41% de los propietarios de viviendas y el 43% de la fuerza de trabajo.

El 37% de los inmigrantes proviene de América Latina, el 30% de Asia, el 17% del Caribe no hispano y el 14% de Europa. Esta presencia se expresa con especial fuerza en el Bronx: con 485.500 personas nacidas en el extranjero, los inmigrantes de América Latina constituyen el grupo más numeroso y representan el 58% de la población extranjera del distrito, frente a cerca de un tercio en el conjunto de la ciudad.

El mismo informe señala que, de los 8 millones de residentes mayores de 5 años, solo el 52% habla inglés en casa. Entre el 48% restante (3,8 millones) que habla un idioma distinto del inglés en su hogar, 1,78 millones (22% de la población) se considera con dominio limitado del inglés (LEP).

En ese universo, el español concentra por sí solo casi la mitad: entre los 10 idiomas más hablados en Nueva York por la población LEP, el español representa el 47%, por encima del chino (19%), ruso (6%), bengalí (4%), yiddish (3%) y haitiano (2%).

El informe The Newest New Yorkers 2026 indica que más de un tercio de los habitantes de Nueva York nació en el extranjero y que el español concentra el 47% de la población con dominio limitado del inglés (REUTERS/Kylie Cooper).
El informe The Newest New Yorkers 2026 indica que más de un tercio de los habitantes de Nueva York nació en el extranjero y que el español concentra el 47% de la población con dominio limitado del inglés (REUTERS/Kylie Cooper).

Los hispanos lideran el uso de Instagram y WhatsApp

De acuerdo con un informe de 2025 del Pew Research Center, entre la población hispana adulta en Estados Unidos el uso de redes sociales como Instagram y WhatsApp es especialmente elevado. Mientras que el 62% de los hispanos utiliza Instagram y el 56% emplea WhatsApp, entre los adultos blancos las cifras descienden a 45% para Instagram y 23% para WhatsApp.

Entre los adultos negros, el 54% usa Instagram y el 37% WhatsApp. La población asiática, el 58% utiliza Instagram y el 54% WhatsApp. Estos datos muestran que los hispanos lideran el uso de ambas plataformas, en comparación con otros segmentos étnicos en el país.

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