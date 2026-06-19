¿Qué auto conviene comprar hoy?: cuáles son y cuánto cuestan los 0 km más vendidos

Las ventas de autos 0 km en Argentina acumulan una caída superior al 10% interanual en lo que va de 2026, aunque junio viene mostrando una leve mejora respecto de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado automotor transita la recta final del primer semestre con un comportamiento que se repite mes a mes desde el comienzo del año: una caída en las ventas totales que, sin embargo, no impide que un grupo reducido de modelos concentre buena parte de los patentamientos.

Pickups, SUV y sedanes compactos vuelven a disputarse las primeras posiciones del ranking, con marcas que mantienen su liderazgo histórico y otras que ganan terreno mes a mes. Según datos obtenidos por Infobae, en base a la información relevada por los Registros del Automotor hasta el 16 de junio, este es el repaso de los diez modelos más vendidos y el valor de lista de su versión más económica.

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Toyota Hilux, otra vez en lo más alto

La pickup mediana de Toyota volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking de modelos, con 1.713 unidades patentadas hasta el 16 de junio, una cifra que más que duplica a la de su escolta inmediato.

La pickup mediana fabricada en Zárate es el modelo más vendido de junio.

Fabricada en la planta de Zárate, la Hilux es la pickup mediana de mayor trayectoria en el mercado local y ha sido tradicionalmente la más elegida tanto por usuarios particulares como por flotas de trabajo. En junio, la versión más económica de la gama tiene un precio de lista de 40.589.000 pesos.

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Ford Territory, el SUV que aparece como escolta

En el segundo lugar del ranking se ubicó el Ford Territory, con 699 unidades vendidas en el período relevado. Se trata de un SUV mediano que la marca ofrece con motorización turbo y caja automática.

El SUV mediano de Ford ocupa el segundo lugar del ranking con 699 unidades vendidas.

De acuerdo con la lista de precios publicada por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), la versión de acceso a la gama, la “AT7 SEL 2025″, tiene un precio de lista de 48.110.200 pesos.

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Ford Ranger, la otra pickup del podio

La Ford Ranger completó el podio de modelos más vendidos con 651 unidades patentadas hasta mediados de junio. Al igual que la Hilux, se trata de una pickup mediana orientada tanto al uso productivo como al particular, con motorización diésel y distintas configuraciones de cabina y tracción.

La pickup mediana de Ford completó el podio de modelos más vendidos. (Ford Argentina)

De acuerdo a la CCA, la versión más económica de la Ranger (2,0 TD 4X2 MT 2026), tiene un precio de lista de 43.500.000 pesos.

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Toyota Yaris hatchback

En cuarto lugar del ranking de los autos más vendidos se ubica el Toyota Yaris hatchback, con 547 unidades patentadas en lo que va de junio. El modelo forma parte del segmento de autos compactos y se ofrece con caja automática CVT.

El compacto de Toyota se ubicó cuarto en el ranking con 547 unidades vendidas.

En ese caso, la versión de entrada de gama tiene un precio de lista de $34.284.000, de acuerdo con lo informado por la CCA.

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Toyota Yaris Cross, la variante SUV del compacto

El Toyota Yaris Cross, versión SUV del Yaris, ocupó el quinto puesto del ranking con 539 unidades patentadas. Según la descripción de fábrica, combina las dimensiones de un auto compacto con una carrocería más elevada, un formato que en los últimos años ganó terreno entre los consumidores que buscan mayor altura al piso sin pasar a un SUV de mayor porte.

La variante SUV del Yaris tiene el precio más alto del top ten de ventas.

La versión más económica, según la lista de precios de la CCA, es actualmente la 1,5 XLI CVT, que tiene un precio de lista de 41.464.000 pesos.

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Volkswagen Amarok, la pickup de la marca alemana

La Volkswagen Amarok se ubicó en el sexto lugar con 476 unidades vendidas hasta el 16 de junio. Es la pickup mediana de la marca alemana, con motorización diésel.

La pickup mediana de Volkswagen se ubicó sexta con 476 unidades vendidas.

La versión más accesible, la “D/C 2,0 TDi 180CV 4X2 Trend G2″, tiene un precio de lista de $51.929.800, la más cara entre los diez modelos del ranking.

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Fiat Cronos, el sedán más vendido

El Fiat Cronos, séptimo en el ranking general con 453 unidades, es el modelo de mayor venta entre los autos particulares, por fuera de las pickups y los SUV. El sedán, con motorización naftera y caja manual o automatizada según la versión, ha ocupado la cima del ranking en diferentes oportunidades.

El Fiat Cronos fue el sedaán más demandado del país en la primera mitad de junio.

Su versión más accesible, la “Like GSE 2025″, tiene un precio de lista de 31.120.000 pesos en junio, el más bajo de los diez modelos relevados.

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Volkswagen Tera, la novedad del ranking

En el octavo puesto se ubicó el Volkswagen Tera, con 442 unidades patentadas hasta mediados de junio. Es un SUV compacto de la marca alemana, de incorporación reciente a la gama local, que compite en el segmento de los crossover urbanos.

El Volkswagen Tera es uno de los modelos más recientes incorporados por la marca alemana. (Cortesía)

De acuerdo con los valores publicados por la CCA, la versión más económica del Tera, “1,6 MSI Trend”, tiene un precio de lista de 36.755.300 pesos.

Chevrolet Tracker

El Chevrolet Tracker alcanza el noveno lugar del ranking con 432 unidades vendidas en los primeros 16 días del mes de junio. Se trata de un SUV compacto con motorización turbo y caja automática, que la marca posiciona como una alternativa dentro del segmento de los crossover de tamaño intermedio.

La Tracker es la unica representante de Chevrolet en el top ten de ventas.

En ese caso, la versión de entrada tiene un precio de lista de 39.159.900 pesos, lo que la posiciona como la cuarta más económica entre los diez modelos más vendidos del país.

Toyota Corolla Cross, el SUV que cierra el top ten

El décimo puesto del ranking quedó en manos del Toyota Corolla Cross, con 389 unidades patentadas hasta el 16 de junio. Es la versión SUV del Corolla, uno de los sedanes de mayor trayectoria a nivel global, y se ofrece localmente con caja automática CVT.

La versión de acceso a la gama del Corolla Cross tiene un precio de lista de $51.918.000.

La versión más económica, la “2,0 XLI CVT Safety”, tiene un precio de lista de 51.918.000 pesos en el sexto mes del año.

El ranking de modelos más vendidos refleja el predominio de las pickups y los SUV entre las preferencias de los compradores argentinos, con Toyota como la marca que más unidades coloca tanto en el segmento de las pickups como en el de los compactos.

De los diez modelos relevados, seis corresponden a SUV o crossover, tres son pickups y uno es un sedán, una distribución que se mantiene relativamente estable respecto de meses anteriores. Los valores de lista relevados corresponden a la versión de acceso de cada modelo, por lo que el precio final de las unidades efectivamente patentadas puede ser superior según el nivel de equipamiento elegido por cada comprador.