Estados Unidos

Aerolíneas estadounidenses gastaron más de USD 6.000 millones en combustible durante mayo y adoptan nuevas estrategias

El desembolso, impulsado por el alza del precio internacional del petróleo, se ubicó un 84% por encima del registrado un año atrás. Las compañías ahora ajustan tarifas y rutas para contrarrestar los efectos

Guardar
El gasto en combustible de las aerolíneas estadounidenses alcanzó los USD 6.660 millones en mayo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El gasto en combustible de las aerolíneas estadounidenses alcanzó los USD 6.660 millones en mayo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El gasto en combustible de las aerolíneas estadounidenses volvió a captar la atención del sector, con un incremento notorio en el desembolso mensual durante mayo de 2026.

El impacto de los precios del petróleo, la inestabilidad geopolítica y la reacción de las propias compañías aéreas configuran un escenario en el que la gestión del combustible se convierte en un eje crítico para la industria.

PUBLICIDAD

Los datos más recientes muestran cómo evolucionaron tanto el costo como el consumo y las estrategias adoptadas por el sector frente a la volatilidad de los precios, según informó Associated Press.

El consumo de combustible de las aerolíneas estadounidenses llegó a 1.627 millones de galones en mayo de 2026, con un alza del 3,5% frente a abril (REUTERS/Shannon Stapleton)
El consumo de combustible de las aerolíneas estadounidenses llegó a 1.627 millones de galones en mayo de 2026, con un alza del 3,5% frente a abril (REUTERS/Shannon Stapleton)

Gasto total en combustible de aerolíneas estadounidenses en mayo de 2026

En mayo de 2026, el gasto total en combustible de las aerolíneas estadounidenses alcanzó los USD 6.660 millones, según cifras oficiales del Bureau of Transportation Statistics.

PUBLICIDAD

Este monto representa un aumento del 3,0% respecto a abril de 2026, cuando el desembolso fue de USD 6.470 millones, y un salto interanual del 83,9% frente a los USD 3.620 millones registrados en mayo de 2025. Es el segundo mes consecutivo en que la cifra supera los USD 6.000 millones, reflejando la presión sostenida sobre las finanzas del sector.

El aumento en el gasto se debe principalmente al encarecimiento del precio del combustible, lo que elevó los costos operativos y dejado a las compañías aéreas en una posición de mayor vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado energético. El gasto en combustible suele ser uno de los componentes de mayor peso en la estructura de costos de las aerolíneas y su variación impacta de manera directa en la rentabilidad.

Volumen de combustible consumido por las aerolíneas en mayo de 2026 y variación de meses previos

Durante mayo de 2026, las aerolíneas estadounidenses consumieron 1.627 millones de galones de combustible. En comparación con abril de 2026, esto supone un incremento del 3,5%, ya que ese mes se utilizaron 1.573 millones de galones. Sin embargo, respecto a mayo de 2025, el consumo experimentó una leve caída del 0,6%, pues en ese periodo se utilizaron 1.636 millones de galones.

El repunte mensual en el uso de combustible se explica por el aumento de la actividad en el sector durante la primavera, mientras que la comparación interanual muestra una relativa estabilidad en la demanda, pese al fuerte incremento de los costos. El hecho de que el consumo se mantenga prácticamente igual, pero el gasto aumente considerablemente, subraya el peso de los precios en la ecuación final para las aerolíneas.

El volumen de combustible consumido por las aerolíneas estadounidenses en mayo de 2026 fue de 1.627 millones de galones, una cifra apenas inferior a la registrada un año antes, lo que pone de manifiesto que el alza del gasto se explica más por el precio que por un crecimiento de la demanda.

Un avión blanco de United Airlines con motores gemelos despega con el tren de aterrizaje extendido. Detrás, la torre de control de LAX y montañas
Las aerolíneas estadounidenses registraron en mayo de 2026 el segundo mes consecutivo con un gasto en combustible superior a los USD 6.000 millones (Reuters)

Evolución del precio por galón de combustible para aviación y comparación con años anteriores

El precio promedio que las compañías aéreas estadounidenses pagaron por cada galón de combustible en mayo de 2026 fue de USD 4,09, apenas dos centavos por debajo de abril (USD 4,11), pero un 85% más alto que los USD 2,21 registrados en mayo de 2025. Esta evolución tuvo un impacto sustancial en los costos operativos, ya que el precio por galón se mantuvo muy por encima de los valores del año anterior.

A modo de referencia, el índice Argus U.S. Jet Fuel situó el precio promedio del galón en los principales centros aéreos Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York— en torno a USD 2,88 el martes posterior al cierre de mayo, lo que muestra una tendencia a la baja a partir de mediados de junio tras haber superado los USD 3 durante la primavera.

La diferencia de casi el doble en el precio por galón respecto a 2025 resulta determinante para entender el fuerte incremento del gasto total, ya que la demanda de combustible se mantuvo estable. El precio del combustible de aviación en Estados Unidos alcanzó niveles máximos en la primavera, antes de mostrar signos de estabilización tras acuerdos internacionales.

El índice Argus U.S. Jet Fuel ubicó el galón en torno a USD 2,88 en junio en centros como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York tras la baja posterior a la primavera (REUTERS/Fabrizio Bensch)
El índice Argus U.S. Jet Fuel ubicó el galón en torno a USD 2,88 en junio en centros como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York tras la baja posterior a la primavera (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Factores que influyeron en el aumento de los costos del combustible

El alza en los costos del combustible para aviación responde, en gran medida, a factores geopolíticos y de mercado. El inicio de un conflicto en Medio Oriente a comienzos de 2026 alteró la logística global, provocando interrupciones en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro internacional de crudo.

Este escenario generó presión sobre los precios internacionales, elevando el costo de los combustibles derivados del petróleo. Posteriormente, la llegada de un acuerdo provisional de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofreció cierto alivio y permitió una leve baja en los precios, aunque la situación se mantiene frágil tras nuevos incidentes en la región y la revocación de licencias para la venta de petróleo iraní.

La volatilidad de los mercados energéticos, junto a la dependencia estructural de las aerolíneas respecto al combustible, hace que cualquier alteración global en la oferta o la logística tenga un efecto inmediato en los costos finales para el sector.

Respuestas de la industria aérea ante el alza del combustible

Las aerolíneas reaccionaron a la suba de costos implementando diversas estrategias. Entre las medidas adoptadas destacan el aumento de las tarifas, la aplicación de cargos adicionales y la reducción de frecuencias o ajustes en las rutas. Estas acciones buscan compensar el impacto del encarecimiento del combustible en los márgenes operativos.

El combustible representa una de las partidas más sensibles para la rentabilidad de las compañías aéreas, lo que las lleva a trasladar parte de la presión de costos a los pasajeros y a optimizar sus operaciones.

Las aerolíneas respondieron al alza del combustible con tarifas más altas, cargos adicionales, ajustes de rutas y coberturas (REUTERS/Joshua Lott)
Las aerolíneas respondieron al alza del combustible con tarifas más altas, cargos adicionales, ajustes de rutas y coberturas (REUTERS/Joshua Lott)

Además, el uso de contratos de cobertura (hedging) permite a algunas empresas limitar su exposición a variaciones bruscas en los precios, aunque no todas recurren a este mecanismo y sus efectos no son uniformes.

La industria aérea mundial se mantiene atenta a la evolución del precio del combustible, ya que cualquier modificación significativa puede requerir ajustes adicionales tanto en la oferta de servicios como en la estructura tarifaria.

Temas Relacionados

AerolíneasGasolinaCombustiblePetróleoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la orden de Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a las petroleras por presunta manipulación de precios

La Casa Blanca activó al DOJ y a las autoridades estatales para rastrear posibles abusos de mercado y pactos ilegales en los surtidores, en medio de un fuerte malestar social por el encarecimiento del combustible respecto al año pasado

Tras la orden de Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a las petroleras por presunta manipulación de precios

A puertas cerradas, Grossi expuso en el Consejo de Seguridad su programa como candidato a secretario General de la ONU

Durante dos horas, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica fijó posición sobre la agenda futura que debería tener Naciones Unidos, en una etapa de fuerte cuestionamiento al organismo multilateral por su burocracia y escaso peso en la resolución de los conflictos mundiales

A puertas cerradas, Grossi expuso en el Consejo de Seguridad su programa como candidato a secretario General de la ONU

Estados Unidos identifica y confirma la muerte de su comandante desaparecido tras el aterrizaje de emergencia en el mar Arábigo

Tras más de 100 horas de búsqueda en aguas internacionales, la Armada recuperó a tres tripulantes con vida y confirmó que el comandante, único desaparecido tras el accidente del helicóptero MH-60S, fue la víctima fatal del operativo

Estados Unidos identifica y confirma la muerte de su comandante desaparecido tras el aterrizaje de emergencia en el mar Arábigo

La Comisión de Servicio Público de Florida ordena a FPL reembolsar 80 millones de dólares por recargos tras los huracanes

Los usuarios de Florida Power & Light verán una baja temporal en las tarifas base, luego de que el regulador estatal concluyera que la empresa registró un sobrecumplimiento de ingresos y aplicará el ajuste en un solo ciclo

La Comisión de Servicio Público de Florida ordena a FPL reembolsar 80 millones de dólares por recargos tras los huracanes

Las negociaciones entre EEUU e Irán quedaron congeladas tras la ofensiva aérea ordenada por Trump para liberar Ormuz

A tres semanas de la vigencia del Memorando de Entendimiento, y ante los ataques del régimen chiíta a los petroleros que intentan usar el Estrecho, la Casa Blanca canceló todas las concesiones otorgadas a Teherán y suspendió las conversaciones de paz

Las negociaciones entre EEUU e Irán quedaron congeladas tras la ofensiva aérea ordenada por Trump para liberar Ormuz

TECNO

¿Crees que tu Wi-Fi es seguro? Estas malas prácticas pueden dejar tus datos personales al descubierto

¿Crees que tu Wi-Fi es seguro? Estas malas prácticas pueden dejar tus datos personales al descubierto

Lo hackers no están lejos de ti: WhatsApp es su lugar favorito para atacarte y robar tu dinero

Free Fire: estos son los códigos gratis de hoy miércoles 8 de julio de 2026 para conseguir recompensas

El fin de los juegos físicos de PlayStation desata una batalla legal y un boicot contra Spider-Man

PlayStation podría eliminar toda tu biblioteca digital de juegos por un simple error: qué no debes hacer

ENTRETENIMIENTO

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

La frase final de “En busca del destino” no existía en el guion: Matt Damon reveló cómo Robin Williams la inventó

Guillermo Francella y Adrián Suar ya terminaron “Un funeral y medio” y la comedia negra apunta a marzo de 2027

Christopher Nolan explica por qué ‘La Odisea’ emplea diálogos con lenguaje moderno y no griego antiguo: “Quizá estaba siendo ingenuo, pero quería ser realista”

Matt Damon reveló los desafíos físicos y emocionales de La Odisea: “Fue la película más difícil que he hecho”

MUNDO

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global