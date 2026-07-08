Estados Unidos

La Comisión de Servicio Público de Florida ordena a FPL reembolsar 80 millones de dólares por recargos tras los huracanes

Los usuarios de Florida Power & Light verán una baja temporal en las tarifas base, luego de que el regulador estatal concluyera que la empresa registró un sobrecumplimiento de ingresos y aplicará el ajuste en un solo ciclo

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Vista interior del hemiciclo del Senado de Florida durante una sesión, mostrando a numerosos legisladores sentados en sus escritorios y una oradora en el podio.
La Comisión de Servicio Público de Florida ordenó a Florida Power & Light devolver 80 millones de dólares por sobrecargos tras la temporada de huracanes de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clientes de Florida Power & Light (FPL) tendrán un alivio en sus facturas tras una decisión tomada por la Comisión de Servicio Público de Florida. El organismo regulador estatal determinó que la compañía deberá reembolsar 80 millones de dólares en concepto de sobrecargos aplicados tras la intensa temporada de huracanes de 2024. Esta devolución, que se realizará en un ciclo de facturación, representa una reducción temporal en las tarifas base y responde a lo que la comisión consideró un “sobrecumplimiento de ingresos” por parte de la empresa, que da servicio a más de 12 millones de residentes en 43 condados.

La presidenta de la PSC, Gabriella Passidomo Smith, explicó en un comunicado que el objetivo de la revisión es asegurar que los clientes solo paguen los costos razonables y estrictamente necesarios para restablecer el servicio eléctrico tras emergencias climáticas. Passidomo Smith destacó que la inversión continua es esencial para mantener una red eléctrica confiable y resistente, pero subrayó que la supervisión de la comisión protege a los ciudadanos de Florida ante posibles cobros excesivos.

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En diciembre de 2024, los reguladores estatales habían autorizado a FPL a aplicar un cargo inicial de 1.200 millones de dólares para cubrir los gastos de restauración tras la devastación provocada por tres huracanes: Debby, Helene y Milton. Esta medida significó un aumento de alrededor de 12 dólares en la factura mensual promedio durante el año 2025. El paquete también destinó fondos para reponer una reserva de 150 millones de dólares creada para futuras emergencias.

El reembolso de FPL se aplicará en un solo ciclo de facturación como una reducción temporal en las tarifas base para sus clientes en Florida (REUTERS)
El reembolso de FPL se aplicará en un solo ciclo de facturación como una reducción temporal en las tarifas base para sus clientes en Florida (REUTERS)

El huracán Milton fue el fenómeno más costoso, representando un gasto estimado de 811,1 millones de dólares según los primeros cálculos. Esta tormenta de categoría 3 tocó tierra el 9 de octubre de 2024 en el condado de Sarasota y atravesó buena parte del estado, dejando a miles de personas sin energía eléctrica y requiriendo extensas labores de restauración.

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Por su parte, el huracán Debby —de categoría 1— afectó la región de Big Bend a inicios de agosto de 2024, con costos estimados en 113,5 millones de dólares para FPL. La tormenta Helene, también de categoría 3, recorrió la costa oeste de Florida antes de impactar el 26 de septiembre de 2024 en el condado de Taylor. Los gastos asociados a Helene fueron calculados inicialmente en 157,8 millones de dólares.

Aunque el monto aprobado para los trabajos de emergencia fue significativo, la Comisión de Servicio Público dejó claro desde el principio que se trataba de una autorización provisional. En el comunicado original, el organismo advirtió que los cargos quedarían sujetos a revisión y, en su caso, a un reembolso con intereses una vez que se dispusiera de los datos finales sobre los costos reales de recuperación.

Posteriormente, y tras un acuerdo entre FPL y la Oficina del Defensor Público del Estado, se realizó un ajuste en los montos definitivos. Los costos de restauración asociados al huracán Milton se fijaron finalmente en 774,4 millones de dólares, una reducción significativa respecto a la cifra inicial. Para el caso de Helene, el gasto real ascendió a 167,6 millones de dólares, mientras que los trabajos por Debby costaron 88,3 millones de dólares.

Vista aérea de una ciudad costera de Florida al atardecer. Incluye rascacielos, edificios, palmeras, una playa, bahía con botes y un puente bajo un cielo naranja.
El huracán Milton fue el evento más costoso para FPL, con un gasto final de 774,4 millones de dólares tras tocar tierra en el condado de Sarasota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta revisión permitió determinar que FPL había cobrado en exceso a sus clientes, lo que derivó en la orden de reembolso de 80 millones de dólares. La devolución, que se aplicará en un solo mes de facturación, busca restablecer el equilibrio entre la necesidad de inversión en infraestructuras críticas y la obligación de proteger el bolsillo de los usuarios.

En el caso de Duke Energy Florida, otra de las grandes proveedoras eléctricas del estado, la Comisión de Servicio Público también detectó cobros excesivos tras la temporada de huracanes de 2024. En mayo, se aprobó un acuerdo para que la empresa devolviera 90,5 millones de dólares a sus más de 2 millones de clientes en 35 condados. El reembolso se reflejó como una reducción aproximada de 56 centavos por cada 1.000 kilovatios-hora en las facturas mensuales, medida que comenzó a aplicarse en junio y se extenderá hasta septiembre.

Duke Energy había recibido autorización para añadir un recargo de 33 dólares por cada 1.000 kilovatios-hora consumidos por los clientes residenciales, efectivo desde marzo de 2025 y vigente hasta enero de 2026. Finalmente, la empresa recaudó poco más de mil millones de dólares para afrontar los gastos de recuperación, aunque los costos totales reales fueron de 915,3 millones de dólares, motivo por el que la comisión ordenó la devolución de la diferencia.

La intervención de la Comisión de Servicio Público de Florida en ambos casos pone de manifiesto la importancia de una supervisión estricta sobre las grandes compañías eléctricas, especialmente en contextos de desastre natural. La devolución de los fondos responde a la necesidad de ajustar los cobros a los gastos reales, ofreciendo un respiro económico a millones de familias afectadas por los estragos de la temporada de huracanes de 2024.

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