La influencer de redes sociales Ayzia J murió en un accidente de tránsito en la Ruta 55 de Nueva Jersey

La influencer Ayzia J murió a los 22 años en un accidente automovilístico en la Ruta 55 de Nueva Jersey (@ayziajxo)

La noticia del fallecimiento de Ayzia J. Toledo, conocida popularmente como Ayzia J en las redes sociales, conmocionó a miles de personas en la región de Filadelfia y más allá. La joven influencer, de apenas 22 años, murió en un accidente automovilístico ocurrido el domingo por la noche en la Ruta 55, a la altura de Deptford Township, en el estado de Nueva Jersey. La información fue confirmada por la Policía Estatal de Nueva Jersey, que intervino en el lugar de los hechos. El suceso dejó una profunda huella en su comunidad y entre sus seguidores, muchos de los cuales aún intentan asimilar la inesperada pérdida de una figura que supo ganarse el cariño y la admiración en el mundo digital.

Ayzia J se había consolidado como una de las creadoras de contenido más seguidas y apreciadas de la región. En TikTok acumulaba más de 250.000 seguidores y en Instagram otros 86.000, cifra que en conjunto superaba los 300.000 seguidores entre ambas plataformas. Su contenido giraba en torno al estilo de vida, las experiencias personales y los viajes, lo que le permitió conectar con un público joven y diverso. En su biografía de Instagram se describía como personalidad televisiva, creadora de contenido y modelo, mostrando una faceta multifacética que atrajo la atención de marcas y empresas del sector de la moda y el entretenimiento.

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El impacto de Ayzia iba mucho más allá de las cifras. Según un mensaje publicado en la página de GoFundMe dedicada a su memoria, quienes la conocían de cerca la definían como alguien “profundamente amada por su familia, apreciada por sus amigos cercanos y admirada por muchos en su comunidad”. El texto la describe como poseedora de “un espíritu hermoso, una personalidad vibrante y la capacidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos, valorados y queridos”. La influencia que ejercía no solo era virtual; quienes la trataban personalmente coincidían en señalar que estaba “construyendo un futuro increíble, dejando una huella significativa y creando una presencia cada vez mayor en las redes sociales”.

Ayzia J superaba los 300.000 seguidores entre TikTok e Instagram con contenido sobre estilo de vida, experiencias personales y viajes (@ayziajxo)

El trágico accidente ocurrió la noche del domingo 5 de julio. Según el comunicado de la policía estatal, Ayzia J conducía un BMW en dirección sur por la Ruta 55, en el municipio de Deptford, condado de Gloucester, cuando perdió el control del vehículo. El automóvil se salió de la carretera, volcó y terminó chocando contra un árbol. Al momento del impacto, en el vehículo viajaban otras dos personas. Henrietta F. Carter, una joven de 22 años originaria de Darby, Pensilvania, ocupaba el asiento del copiloto y también falleció en el acto, de acuerdo con la información oficial. Una tercera persona, que se encontraba en el asiento trasero, sufrió heridas leves y fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

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La policía estatal de Nueva Jersey acudió al lugar de los hechos a las 22:55 horas. Al arribar, los agentes constataron que tanto Toledo como Carter habían perdido la vida. El suceso se convirtió rápidamente en tema de conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación locales y nacionales, dada la notoriedad de Ayzia en el entorno digital. La noticia de su fallecimiento fue recogida por distintas fuentes, incluida la revista PEOPLE, donde un portavoz policial confirmó los detalles del accidente.

El accidente en la Ruta 55 ocurrió cuando Ayzia J conducía un BMW, perdió el control, salió de la carretera, volcó y chocó contra un árbol (@ayziajxo)

Las muestras de afecto y los homenajes no tardaron en multiplicarse. En la página de GoFundMe creada para la familia de la joven, allegados y seguidores dejaron mensajes resaltando su calidez humana y el impacto positivo que había tenido en la vida de quienes la rodeaban. En la última publicación de Ayzia en Instagram, un video promocional para la marca de ropa Shein fechado el 2 de julio, los comentarios se llenaron de condolencias y recuerdos por parte de fans y amigos. La comunidad virtual expresó su dolor y al mismo tiempo rindió tributo a la memoria de la influencer, subrayando la huella que dejó en tan poco tiempo.

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El accidente que le costó la vida a Ayzia J sigue bajo investigación por parte de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre las causas exactas que llevaron a la pérdida de control del vehículo. Las autoridades han indicado que continúan trabajando para esclarecer todos los aspectos relacionados con el siniestro, mientras la familia y la comunidad esperan respuestas ante una tragedia que dejó a dos familias sumidas en el dolor y a una amplia audiencia digital en estado de conmoción.