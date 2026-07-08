PlayStation podría eliminar toda tu biblioteca digital de juegos por un simple error: qué no debes hacer

Un descuido en PSN puede borrar tu biblioteca digital de PlayStation y tus compras - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Imagínate encender tu consola PlayStation después de meses, o años, de inactividad y descubrir que todos tus juegos digitales, compras y progresos han desaparecido para siempre. No es una historia de terror futurista ni una leyenda urbana: es una posibilidad real que muchos jugadores desconocen y que podría afectar a cualquiera que descuide un detalle clave en la gestión de su cuenta.

En un momento en que la industria del videojuego avanza hacia un modelo digital y la desaparición definitiva de los discos físicos está más cerca que nunca, la gestión de la cuenta personal en PlayStation Network (PSN) se convierte en un asunto crucial. Un solo descuido, como olvidar iniciar sesión durante un tiempo prolongado, puede ser suficiente para perder toda una biblioteca construida a lo largo de años y cientos de dólares invertidos.

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Cómo evitar perder tus juegos digitales en PlayStation, una medida simple basta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error que puede vaciar tu biblioteca digital

El riesgo está escondido en los términos y condiciones de PlayStation Network. Según el artículo 21.1 de PSN, si una cuenta permanece inactiva durante 36 meses (tres años), Sony puede eliminarla junto con todo el contenido digital asociado, sin importar cuántos juegos hayas comprado para PS3, PS4 o PS5. Antes de proceder, la compañía enviará una notificación por correo electrónico, dando un plazo adicional de seis meses para reactivar la cuenta.

En la práctica, si pasan 42 meses sin iniciar sesión, el cierre se vuelve irreversible: no solo se pierden los juegos, también el acceso a servicios online, progresos guardados y cualquier compra digital realizada.

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La medida, vigente en Reino Unido y varios países de Europa desde diciembre de 2019 (con una extensión del periodo de inactividad en 2026), busca optimizar la gestión de cuentas inactivas. Sin embargo, no aplica en regiones como Estados Unidos o México, donde las leyes de protección al consumidor impiden este tipo de acciones.

En la era digital, la propiedad del contenido depende completamente de la vigencia de la cuenta. Si no respondes al aviso de Sony o te olvidas de iniciar sesión en el plazo establecido, todo desaparece. No hay excepciones ni posibilidad de recuperación, incluso si compraste los juegos legalmente.

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PlayStation planea dejar de producir discos para juegos nuevos desde enero de 2028

El debate se ha encendido entre los usuarios tras redescubrir esta política en un contexto donde el formato físico está a punto de desaparecer. La preocupación crece a medida que la industria se mueve hacia un ecosistema sin discos, donde el control sobre la biblioteca digital depende de acciones tan simples como iniciar sesión periódicamente.

Errores comunes y recomendaciones para no perder tu biblioteca

No ignores los correos de Sony: Las advertencias llegan por email y ofrecen un periodo de gracia. Revísalos y actúa si recibes alguno.

Inicia sesión al menos una vez cada tres años: Aunque no juegues activamente, este simple paso mantiene tu cuenta y tu biblioteca seguras.

No compartas credenciales: Evita que terceros tengan acceso a tu cuenta, ya que actividades no autorizadas pueden llevar a sanciones o cierres.

Guarda tus datos en lugares seguros: Mantén copias de tus compras y confirmaciones de transacciones.

Qué pasará con la producción de los juegos en disco de PlayStation

La preocupación por la gestión de las bibliotecas digitales se intensifica con el anuncio de Sony: a partir de enero de 2028, dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation. Los títulos lanzados antes de esa fecha seguirán disponibles en formato físico, pero los nuevos solo podrán adquirirse digitalmente, ya sea mediante la PlayStation Store o en tiendas físicas a través de códigos de descarga.

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Esto marca el final de una era de tres décadas dominada por el disco, eliminando la posibilidad de reventa y préstamo de juegos entre amigos. Las tiendas físicas se adaptarán, vendiendo únicamente códigos, y los coleccionistas verán cerrarse la ventana para conseguir ediciones físicas de nuevos lanzamientos. Sony asegura que seguirá produciendo discos para títulos lanzados antes de 2028 y a pedido de desarrolladores, pero el futuro es digital. El avance hacia lo digital redefine la relación entre jugadores y sus juegos.