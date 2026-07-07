Gesto racista de un hincha argentino contra IShowSpeed en Atlanta: la FIFA reitera su política de tolerancia cero tras el antecedente de Miami

Videos difundidos en redes sociales mostraron a un aficionado argentino haciendo un gesto de “mono” hacia IShowSpeed mientras el streamer transmitía en directo

Un gesto racista sacudió la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el histórico y dramático partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del certamen, disputado este martes en Atlanta.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a un aficionado argentino haciendo un gesto de “mono” dirigido al streamer estadounidense IShowSpeed en las gradas, mientras transmitía en directo.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió a la vista de otros espectadores y quedó registrado en video, según la reconstrucción de testigos y la descripción de las imágenes.

En la secuencia, un grupo de hinchas con camisetas de Argentina y personal de seguridad coincidió en la tribuna, mientras uno de los simpatizantes dirigía el gesto ofensivo hacia el creador de contenidos.

PUBLICIDAD

La transmisión de IShowSpeed alcanzaba una audiencia de más de 57 millones de suscriptores en YouTube, lo que amplificó el alcance del incidente, según informaron AP News y otros medios internacionales.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a un aficionado argentino haciendo un gesto de “mono” hacia IShowSpeed mientras el streamer transmitía en directo (IShowSpeed)

El episodio en Atlanta y su difusión

Según la reconstrucción de testigos y la lectura de las imágenes difundidas en redes sociales, el gesto se produjo en una zona de tribunas donde coincidieron simpatizantes con camisetas de Argentina, personal de seguridad y el streamer.

PUBLICIDAD

En el video, uno de los aficionados realizó el gesto ofensivo en dirección a IShowSpeed, mientras otras personas observaban la escena.

La circulación del material en plataformas digitales extendió la repercusión más allá del estadio. El hecho quedó asociado de inmediato a la transmisión en directo del creador de contenidos, que seguía activa durante el partido y llegaba a una audiencia masiva.

PUBLICIDAD

AP News fue uno de los medios que informó sobre el episodio, en una cobertura que también recogieron otros medios internacionales.

El antecedente en Miami y la investigación de la FIFA

El episodio de Atlanta se produjo días después de lo ocurrido en el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

PUBLICIDAD

La FIFA inició una investigación formal por lo ocurrido en Miami y condenó el racismo, el odio y la discriminación en la Copa Mundial de la FIFA (IShowSpeed)

Según la información publicada por AP News y confirmada por la FIFA, Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, fue blanco de insultos racistas en pleno directo.

Un aficionado argentino le gritó frases como “vete a llorar al zoológico” y “go home”, lo que llevó a la organización a iniciar una investigación formal.

PUBLICIDAD

La entidad declaró: "La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad“.

Tras ese primer caso, la organización también remarcó: "La Copa Mundial representa una celebración de unidad, diversidad y respeto y cualquiera que actúe en contra de estos principios no es bienvenido en nuestro juego“, según los reportes de AP News y Yahoo Sports.

PUBLICIDAD

En ambos casos, la FIFA activó sus protocolos y reiteró su mensaje de tolerancia cero ante cualquier manifestación de odio y discriminación.

Hasta el momento, no se anunciaron sanciones ni medidas adicionales. Tras el partido frente a Cabo Verde, Speed se retiró escoltado por personal de seguridad y rodeado de seguidores.

PUBLICIDAD

Un gesto racista contra IShowSpeed sacudió la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el partido entre Argentina y Egipto en Atlanta (IShowSpeed)

IShowSpeed en el torneo y la eliminación de Portugal

La presencia de IShowSpeed en la Copa Mundial también estuvo marcada por su reacción tras la eliminación de Portugal frente a España el lunes en Dallas.

El streamer vivió la despedida de Cristiano Ronaldo con lágrimas en la tribuna, mientras la transmisión superaba los 600 mil espectadores en directo y alcanzaba un millón de visualizaciones en pocas horas, según reconstruyó Infobae.

El resultado, un gol de Mikel Merino en el minuto 90, selló el adiós de Ronaldo de los Mundiales tras seis ediciones, 27 partidos, 11 goles y 2.305 minutos en cancha. Durante el partido, IShowSpeed vistió una camiseta de Portugal con el número 17, en homenaje a los inicios de Cristiano Ronaldo.

Al final, fue captado llorando y luego, en los pasillos internos del estadio, se desplomó en el suelo mientras seguía transmitiendo ante millones de seguidores.

“Ronaldo, te amo… Lamento mucho que hayas perdido la Copa del Mundo. Yo quería que ganaras…”, expresó el streamer, quien más tarde agregó: “Pensé que lo iban a ganar todo… Te lo juro por Dios, wallahi… Recé… mis oraciones no fueron escuchadas”.

La noche en Dallas también dejó escenas de tensión cuando, al salir del estadio, Speed fue increpado y burlado por hinchas de Messi, en una secuencia viralizada en redes.

En ese contexto, sonó de fondo la canción Superestrella de Aitana Ocaña, habitual en celebraciones de la selección española, lo que motivó la reacción de la cantante en redes sociales.

Aitana reaccionó en sus redes al momento en el que Speed lloraba con su canción de fondo post partido entre España y Portugal

La FIFA no confirmó si la investigación por el episodio de Miami incluirá el nuevo incidente en Atlanta, aunque reiteró su política de tolerancia cero ante cualquier manifestación de odio.