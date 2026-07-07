Farage, líder de Reform UK, renuncia al Parlamento y convoca elecciones tras acusaciones de corrupción

Nigel Farage abandona la sede de Reform UK en Millbank, Londres, tras anunciar su renuncia como diputado y la convocatoria de elecciones parciales en Clacton. 7 de julio de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, renunció este martes a su escaño en el Parlamento británico y convocó una elección parcial en su circunscripción de Clacton, sureste de Inglaterra, en medio de dos investigaciones por donaciones millonarias presuntamente no declaradas.

El político, de 62 años e impulsor del referéndum del Brexit en 2016, hizo el anuncio en una transmisión televisada cerrada a la prensa, sin admitir preguntas. Su renuncia suspende de inmediato ambas investigaciones, que solo se reanudarían si resulta reelegido. “El pueblo de Clacton debe ser quien juzgue mis acciones. Esta será una elección entre el pueblo y la élite”, declaró.

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El comisionado de estándares Daniel Greenberg examina un regalo de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) que Farage recibió de Christopher Harborne, empresario británico radicado en Tailandia con inversiones en criptomonedas, y que no habría sido declarado ante el Parlamento. El líder de Reform sostiene que fue un aporte personal para financiar su seguridad, recibido antes de su elección a la Cámara de los Comunes en julio de 2024.

Una manifestante sostiene un cartel con la imagen de Farage durante una marcha en Londres que reclama un acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea, a diez años del referéndum del Brexit. 20 de junio de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

La segunda causa involucra a George Cottrell, aristócrata británico de 32 años que en 2016 fue arrestado en el aeropuerto O’Hare de Chicago —mientras viajaba junto al entonces candidato— acusado de lavado de dinero y extorsión, entre otros 21 cargos, y que cumplió ocho meses de prisión tras declararse culpable de fraude electrónico. Según reveló The Sunday Times, le habría pagado personal de campaña, cubierto gastos de protección personal y cedido el uso de una propiedad de cinco plantas en Londres cercana al Palacio de Buckingham.

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Las normas electorales del Reino Unido obligan a declarar todo regalo superior a 300 libras (400 dólares) recibido en los 12 meses previos a los comicios, bajo riesgo de suspensión o expulsión del Parlamento. Ante las acusaciones, el dirigente fue categórico: “No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma”.

Calificó la situación como un “ataque en cadena” de la élite liberal y denunció la presunta intrusión de periodistas en la privacidad de su hija, quien nunca participó en política. Sky News negó el acoso y afirmó que se acercó a la propiedad “fuera de cámara en una sola ocasión” sin obtener respuesta.

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Los principales partidos anunciaron que no presentarán candidato en Clacton. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista calificó los comicios de “circo” y exigió que la investigación “siga su curso”. Para el primer ministro Keir Starmer, se trata de “una maniobra desesperada” de un hombre "metido hasta el cuello en un asunto de corrupción".

Nigel Farage ganó Clacton con el 46,2% en 2024 y Reform UK lidera los sondeos nacionales pese a sus derrotas recientes en elecciones parciales. (REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo)

La líder conservadora Kemi Badenoch tildó la convocatoria de “fraudulenta” y anticipó que su partido solo participará cuando concluya la investigación. El líder liberal demócrata Ed Davey pidió al Gobierno que directamente “bloquee” la dimisión hasta ese momento.

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Farage ganó Clacton en 2024 con el 46,2% de los votos y encabeza las encuestas de intención de voto para primer ministro de cara a las elecciones generales de 2029. Reform UK, con apenas 8 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, lidera los sondeos nacionales desde hace más de un año, aunque acumula tres derrotas consecutivas en contiendas parciales que esperaba ganar.

Según una fuente cercana a Reform que habló bajo condición de anonimato, la jugada busca presentar a laboristas y conservadores como “la élite” y al partido como el de los “desvalidos”, con miras a ese escenario electoral. De celebrarse, los comicios en Clacton podrían tener lugar como muy pronto un jueves de entre principios y mediados de agosto, con un coste que puede superar las 200.000 libras (268.000 dólares), que la formación ya se ofreció a costear.

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(Con información de EFE, AP y Reuters)