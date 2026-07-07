Las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja tras una ola de ventas en semiconductores

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el martes, presionadas por una nueva ola de ventas en el sector de semiconductores y por el alza del petróleo derivada de ataques militares en el estrecho de Ormuz, en una jornada que borró parte de las ganancias acumuladas por el auge de la inteligencia artificial en Wall Street.

El S&P 500 retrocedió 34,07 puntos, un 0,45%, hasta los 7.503,36 puntos, según datos preliminares. El Nasdaq Composite fue el índice más golpeado, con una caída de 310,06 puntos equivalente al 1,19%, hasta los 25.811,10 puntos. El Dow Jones Industrial Average cedió 140,30 puntos, un 0,26%, hasta los 52.915,61, tras haber tocado un máximo histórico en los primeros compases de la sesión.

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El detonante de la jornada llegó desde Seúl, donde Samsung Electronics se desplomó un 6,9% pese a publicar cifras preliminares que los analistas calificaron de sorprendentemente buenas. La compañía surcoreana anticipó que su beneficio operativo del segundo trimestre se habría disparado aproximadamente un 1.800% respecto al mismo período del año anterior.

La reacción del mercado ilustra la presión que enfrentan las empresas del sector: la acción de Samsung acumulaba más del doble de su valor en lo que iba de año, lo que elevó las expectativas hasta un nivel que los propios resultados no lograron satisfacer. El descenso arrastró al índice surcoreano Kospi un 4,9%, dado que Samsung representa por sí sola más de una cuarta parte de ese indicador.

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Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 6 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

En Wall Street, las pérdidas se extendieron a lo largo de toda la cadena de valor de los chips. Micron Technology retrocedió un 4,7%, Intel cayó un 9,7% y Advanced Micro Devices perdió un 6,5%. Tanto Micron como Sandisk registraron descensos que arrastraron al índice de chips PHLX a la baja.

A las presiones sobre las valoraciones se sumó una noticia publicada por Reuters: la startup china DeepSeek está desarrollando su propio chip de inteligencia artificial, una iniciativa que podría reducir su dependencia de los procesadores de Nvidia y de Huawei. El anuncio reavivó los temores sobre la posición dominante de Nvidia en el mercado de chips para IA.

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“Lo que ocurre hoy es lo mismo que ha ocurrido en las últimas semanas: una rotación tras la vertiginosa subida provocada por la expansión de la IA, los semiconductores y la memoria. Las expectativas se han vuelto casi imposibles de superar para estas empresas”, afirmó Zachary Hill, director de gestión de carteras de Horizon Investments, desde Charlotte, Carolina del Norte. La venta masiva del martes se inscribe en un patrón de volatilidad reciente entre los fabricantes de chips de memoria y otros valores vinculados a la IA.

La jornada recibió un segundo golpe desde el frente geopolítico. El ejército británico informó de que tres petroleros fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, lo que impulsó los precios del crudo al alza. Posteriormente, Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní en el marco de un acuerdo interino para poner fin al conflicto entre ambos países, lo que deterioró las expectativas de una reapertura plena de la vía marítima.

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FOTO DE ARCHIVO: Un operador trabaja en su puesto en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 1 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El Brent, referencia internacional del crudo, subió un 3% hasta los USD 74,16 por barril. El encarecimiento del petróleo avivó las preocupaciones sobre la inflación y presionó al alza los rendimientos de la deuda pública. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años trepó hasta el 4,54% desde el 4,48% del lunes y desde el 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán en marzo.

Los rendimientos elevados han inquietado a los mercados desde que la guerra disparó el precio del barril por encima de los USD 100 en ese mes, al alimentar el temor a que la Reserva Federal y otros bancos centrales se vean forzados a elevar los tipos de interés. Tasas más altas pueden contener la inflación, pero también frenan la economía y deterioran el precio de todo tipo de activos.

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SpaceX, la compañía de Elon Musk, cayó un 6,8% en su primera jornada de cotización tras su incorporación al índice Nasdaq 100, después de que varias casas de bolsa iniciaran la cobertura del valor. Rivian Automotive se desplomó un 18,1% tras anunciar la venta de 75 millones de acciones, operación que diluye la participación de los accionistas más antiguos.

Vertex Pharmaceuticals cedió un 1,4% después de comunicar un acuerdo para adquirir Crinetics Pharmaceuticals a USD 85 por acción en efectivo; Crinetics, especializada en terapias para enfermedades endocrinas, se disparó un 98,7%. En otros mercados, el Nikkei 225 japonés perdió un 2,1% y el DAX alemán retrocedió un 1,4%. El próximo viernes se avecina una nueva prueba para el sector cuando la acción del gigante surcoreano SK Hynix comience a cotizar en el Nasdaq estadounidense.

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(Con información de AP y Reuters)