Los ataques de Irán contra buques en el estrecho de Ormuz impulsan el precio del petróleo

La popa dañada de un buque granelero operado por la naviera surcoreana HMM, tras ser impactado por dos objetos no identificados el 4 de mayo mientras se encontraba varado en el estrecho de Ormuz, en esta fotografía distribuida el 10 de mayo de 2026. Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur/vía REUTERS

Los precios del petróleo cerraron con alzas de alrededor del 3% este martes tras registrarse tres ataques en 24 horas contra buques en el estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural licuado. La jornada se cerró con una escalada adicional en el mercado extrabursátil después de que Washington revocara la licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre avanzó un 3,01% y cerró en USD 74,16 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, USD 2,17 por encima del precio de liquidación de la sesión anterior. Su referente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto, subió un 2,76% hasta los USD 70,44. En las operaciones posteriores al cierre, el Brent trepó hasta USD 75,12 y el WTI alcanzó USD 71,49 a las 15:00 horas (hora del Este), lo que situó ambos marcadores más de un 4% por encima de sus precios de liquidación previos.

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La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó de tres incidentes: uno el lunes y dos el martes. Entre los buques afectados figuran el petrolero saudí Widian —identificado como el superpetrolero Wedyan, dañado frente a las costas de Omán— y el carguero catarí de gas natural licuado Al-Rukayyat, al que Doha atribuye haber sido alcanzado por un dron iraní.

El Gobierno de Arabia Saudí expresó, según un comunicado, “la más enérgica condena” por los ataques contra ambos buques. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, sostuvo en su cuenta de X que Irán era “plenamente responsable, desde el punto de vista jurídico” del ataque al Al-Rukayyat “y de los daños y consecuencias que de él se deriven”.

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Washington calificó las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz de “totalmente inaceptables” y advirtió que tendrían consecuencias, según declaró un funcionario estadounidense. En respuesta, el canciller iraní señaló que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos no proseguirán si continúan las amenazas de la administración del presidente Donald Trump, quien había advertido con “terminar el trabajo” de no cerrarse un pacto.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petroleras marítimas del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo. Se convierte en el segundo buque en llegar desde el cierre del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Mohammed Aty

La decisión de Washington de revocar la licencia general que habilitaba la comercialización de petróleo iraní amplificó el movimiento alcista en el mercado extrabursátil. El analista de ICIS Ajay Parmar, director de energía y refino, advirtió que los ataques muestran “cuán frágil es en realidad el alto al fuego” y añadió que “si Irán simplemente amenaza con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, los precios se dispararán considerablemente”.

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El analista de UBS Giovanni Staunovo señaló que “las renovadas tensiones en Oriente Medio y las preocupaciones por los ataques a buques podrían reducir las exportaciones de crudo desde la región”. Fawad Razaqzada, analista de StoneX, recordó en su boletín que los incidentes “recuerdan que los riesgos políticos en Oriente Medio distan mucho de estar resueltos por completo”, aunque apuntó que las perspectivas a corto plazo “comienzan a ser algo más positivas” para el crudo.

Stephen Schork, de The Schork Group, explicó a la AFP que “el mercado está tan orientado a la baja que bastan unos pocos titulares para darle la vuelta”. Axel Rudolph, analista de IG, coincidió en que la reanudación de los ataques ha “reavivado las preocupaciones sobre el suministro energético mundial y ha sembrado dudas sobre la continuidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán”.

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Los ataques se producen dentro del periodo de 60 días fijado para alcanzar un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán, tras la firma de un memorando inicial de entendimiento. Razaqzada señaló que los inversores permanecen cautelosos ante “la escasez de petróleo y la esperada compra de crudo para reabastecer las reservas de emergencia”.

En un frente paralelo, las fuerzas militares de Ucrania informaron este martes de que drones ucranianos alcanzaron ocho buques cisterna de la denominada “flota fantasma” rusa —embarcaciones de edad avanzada utilizadas para eludir sanciones— que transportaban combustible a Crimea durante la noche.

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