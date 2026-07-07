Utah revoca la licencia del internado donde Paris Hilton denunció abusos durante su adolescencia

El campus de Springville dispone de 15 días para solicitar una audiencia ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos tras la revocación de la licencia (AP/Hannah Schoenbaum).

El estado de Utah revocó la licencia de Provo Canyon School, el internado donde Paris Hilton denunció haber sufrido abusos cuando era adolescente, y ordenó cesar todos los servicios del campus antes del 6 de agosto, tras concluir que la institución “no ha proporcionado los servicios de salud y seguridad adecuados para sus alumnos”, informó The Associated Press.

Las infracciones señaladas por las autoridades estatales se remontan a 2025 e incluyen no aumentar la proporción de personal por paciente; aplicar una sujeción innecesaria; mantener contacto físico agresivo con un paciente; descuidar la atención; y no verificar información de empleados ni presentar a tiempo las comprobaciones de antecedentes de los postulantes.

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En mayo, funcionarios de salud de Utah ya habían impuesto restricciones temporales al centro. La decisión se tomó después de que el personal no buscó atención médica inmediata para un estudiante con lesiones graves.

La medida afecta al campus de Springville, el cual tiene 15 días para solicitar una audiencia ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS).

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Historial de problemas legales de Provo Canyon School

De acuerdo con ABC4, el campus de Springville recibió una sanción el 22 de enero de 2025, tras que un integrante del personal golpeó a un cliente durante una sujeción y ocultó información al DHHS relacionada con un episodio que afectó a más de diez clientes, además de agresiones a clientes y personal.

El 5 de febrero de 2025, la licencia de la escuela quedó sujeta a condiciones que se prorrogaron después “cuando el proveedor no protegió a un cliente del maltrato físico causado por el personal”.

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El 29 de mayo, el campus de Provo fue objeto de sanciones de emergencia debido a un presunto retraso en la atención médica de un paciente. La familia de un menor de 13 años inició una demanda y argumentó que el personal y las instalaciones no brindaron la protección necesaria ni actuaron ante el incidente. Según la demanda, una adolescente desarrolló una afección renal grave después de esperar nueve días para recibir atención médica.

Paris Hilton, quien asistió al campus de Springville y ya se había manifestado contra sus prácticas, respaldó la demanda y el 15 de junio pidió la revocación de la licencia de la escuela.

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Días después, ABC4 señaló que se impusieron “condiciones estrictas” a la sede de Provo: se le prohibió admitir nuevos clientes; se le ordenó revisar sus políticas de emergencia; informar cualquier problema de seguridad; y crear una política integral de evaluación de amenazas y prevención de la violencia. Esas sanciones siguen vigentes.

El campus de Springville dispone de 15 días para solicitar una audiencia ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos tras la revocación de la licencia (AP/Hannah Schoenbaum).

Hilton relató abusos sufridos en el internado

Hilton, de 45 años, pasó cerca de un año en la escuela a fines de la década de 1990. La heredera hotelera relató que miembros del personal la golpearon, la observaron mientras se duchaba, le dieron pastillas de origen desconocido y la encerraron en aislamiento sin ropa, reportó Associated Press.

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La empresaria declaró sobre su experiencia ante el Congreso de Estados Unidos y legislaturas estatales de todo el país. Además, colaboró en la aprobación de leyes de protección para adolescentes en Utah y otros 15 estados.

En junio, Hilton regresó al establecimiento para apoyar a dos familias que presentaron demandas en las que alegan que sus hijos fueron maltratados allí.

Por su parte, el centro está bajo nueva propiedad y su administración sostuvo que no puede comentar nada ocurrido antes del cambio de titularidad, incluido el período en que Hilton estuvo internada allí.

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Hilton declaró que en Provo Canyon School sufrió golpes, vigilancia mientras se duchaba, suministro de pastillas de origen desconocido y aislamiento sin ropa (AP Photo/Rick Bowmer).

Ante el anuncio de la revocación de su licencia, Hilton difundió un comunicado en el que vinculó la decisión estatal con décadas de denuncias: “Durante más de cincuenta años, los niños denunciaron casos de abuso, negligencia y trauma. Hoy, el estado confirmó lo que los sobrevivientes sabían desde siempre: la escuela Provo Canyon le falló a los niños a su cargo”.

La figura mediática añadió: “Yo fui uno de esos niños. Sé lo que se siente al pedir ayuda a gritos y creer que nadie vendrá. Hoy, los niños que aún permanecen en ese centro saben que por fin alguien vendrá a protegerlos”.

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Asimismo, en una publicación en X celebró: “He esperado años para escribir esto. El lugar que me lastimó a mí y a innumerables niños antes y después de mí, ya no podrá operar. Los niños que están dentro van a ser retirados. El sueño que he tenido de proteger a las futuras generaciones del abuso que yo soporté finalmente está ocurriendo”.