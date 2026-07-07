Estados Unidos defendió la gestión de la ayuda humanitaria y la presencia militar en Venezuela tras los terremotos

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos supervisó en Venezuela las operaciones de asistencia humanitaria tras los terremotos (SOUTCOM vía X)

John Barrett, encargado de negocios de Washington en Caracas, aseguró que la entrega de ayuda humanitaria y la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela se mantuvieron sólidas tras los terremotos del 24 de junio, mientras miles de venezolanos afrontan las consecuencias de la catástrofe y la comunidad internacional evalúa el futuro de la asistencia.

En una conferencia virtual, Barrett afirmó: “Estados Unidos emprendió una respuesta para los terremotos, la respuesta más grande en la historia de Venezuela, con una fuerte, sólida red de asistencia sobre el terreno”.

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El funcionario explicó que la ayuda incluyó el envío de 680 toneladas de insumos y más de 60.000 paquetes de asistencia, además del despliegue de equipos para el almacenamiento y traslado de restos mortales. Barrett puntualizó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez “cumplió con todas las solicitudes para poder movilizar esta gran respuesta humanitaria” de Estados Unidos, pese a denuncias de organizaciones civiles y ciudadanos sobre presuntos obstáculos en la distribución.

“Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que estuvo llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha”.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron la muerte de más de 3.500 personas y dejaron más de 16.700 heridos, según los últimos reportes oficiales.

Se siguen buscando más desaparecidos por las consecuencias de los terremotos en La Guaira (Reuters)

Barrett informó que las fuerzas estadounidenses colaboraron en el rescate de seis personas y en la gestión de cadáveres mediante la provisión de contenedores frigoríficos.

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“También estuvimos ayudando a los venezolanos en cuanto al almacenamiento y el transporte de los restos de las personas, estuvimos hablando de 10 contenedores con capacidad de congelar, congeladores, y se contó e identificó la gran mayoría de los cuerpos que se recibieron”.

Sobre el seguimiento de la operación, agregó: “Hay muchas personas sobre el terreno que están observando esto. Damos seguimiento a cada comentario y observación que recibimos, y estoy muy orgulloso de esta respuesta y lo eficaz que fue en cuanto a nuestro éxito, que estuvimos teniendo y que vamos a continuar teniendo porque vamos a mantenerlo a futuro”.

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El plan elaborado por el presidente estadounidense Donald Trump para Venezuela, posterior a la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero, permaneció vigente durante la respuesta, según remarcó el diplomático. Además, el comandante del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, visitó Caracas para coordinar la cooperación futura y se reunió con la presidenta interina y otros funcionarios.

El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, llegó a Caracas para coordinar con autoridades venezolanas las próximas etapas de cooperación militar (Europa Press)

La cooperación internacional se reflejó en la llegada de equipos de emergencia de más de 30 países, que desplegaron medio centenar de grupos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y responsable de OCHA, reclamó desde Venezuela el “compromiso sostenido” de la comunidad internacional para mantener el apoyo en esta nueva etapa de la crisis, centrada en el suministro de alimentos, agua y refugio. Fletcher describió la movilización como “extraordinaria” y subrayó que “la pregunta ahora es cómo mantenemos esa coordinación en la siguiente fase”.

El impacto de la emergencia también alcanzó el plano político. María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, reiteró su promesa de regresar al país y manifestó su apoyo a los damnificados:

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“Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado. No los abandonaremos nunca”, anunció en su cuenta de X.

(Con información de EFE)