Estados Unidos

Escuelas públicas de Broward y Miami-Dade mantienen la calificación “A” en 2026: cómo logran sostener el nivel de enseñanza

La evaluación de Florida ratificó el máximo desempeño de ambos distritos en métricas como graduación, cursos avanzados y resultados estudiantiles, en un año marcado por competencia con alternativas educativas y cambios sociales

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Cinco personas aplauden frente a un podio con el texto 'Broward County Public Schools Rated A School District'. El fondo es azul con logotipos
Los distritos escolares de Broward y Miami-Dade mantuvieron la calificación “A” en 2026 en la evaluación educativa de Florida (CBS News)

Las escuelas públicas de Broward y Miami-Dade alcanzaron un logro que las distingue en el panorama educativo de Florida: los dos distritos escolares conservaron la calificación “A” otorgada por el estado en 2026.

Este reconocimiento, celebrado tanto por autoridades como por docentes, llega en un contexto de desafíos crecientes, donde la calidad académica convive con una baja sostenida en la matrícula y la consiguiente necesidad de reestructuración institucional.

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A pesar de estos retos, los distritos reafirman su compromiso con la excelencia educativa y la adaptación a las nuevas realidades demográficas y sociales de la región, según informó NBC Miami.

Infografía de Florida con mapa, calificación A+, porcentaje 76%. Secciones con calificaciones y matrícula de Miami-Dade, Broward, Palm Beach e iconos. Fuente Infobae.
La evaluación estatal de Florida midió el desempeño estudiantil, tasas de graduación y éxito en cursos avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calificaciones “A” de los distritos escolares de Broward y Miami-Dade

Tanto Broward County Public Schools como Miami-Dade County Public Schools recibieron la máxima calificación posible en 2026, repitiendo una tendencia positiva que los posiciona entre los mejores sistemas educativos del estado.

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Para Broward, se trata del tercer año consecutivo con este reconocimiento, mientras que Miami-Dade acumula siete años seguidos con el mismo logro, considerando los años en que el estado no emitió calificaciones por la pandemia.

Las evaluaciones estatales utilizan métricas como el desempeño estudiantil, tasas de graduación y éxito en cursos avanzados, lo que otorga robustez al resultado. En ambos distritos, más del 60% de las escuelas obtuvieron una “A”, y ninguna institución fue calificada con “D” o “F”.

En el caso de Miami-Dade, solo una escuela charter recibió una “D”. Este estándar refuerza la percepción de calidad y competitividad frente a otras opciones educativas disponibles.

El reconocimiento de “A” a los distritos de Broward y Miami-Dade refleja un sistema donde la mejora continua y la respuesta a las demandas de estudiantes y familias son parte del día a día. Más allá de la calificación, el resultado consolida la confianza social en la educación pública local, incluso en un entorno de mayor competencia con escuelas privadas y charter.

Varios estudiantes caminan por un pasillo abierto de una escuela, algunos llevan mochilas. Un autobús escolar y una valla verde se observan al fondo
Más del 60% de las escuelas de Broward y Miami-Dade obtuvieron una “A” y ninguna institución recibió una “D” o una “F” (CBS News)

Factores y estrategias detrás del mantenimiento de las calificaciones altas

El éxito sostenido de ambos distritos no es casual. Autoridades y directivos subrayan la importancia de una gestión basada en datos y la personalización de la enseñanza para cada estudiante. La labor de los docentes, considerada esencial por los propios superintendentes, se destaca como uno de los pilares del rendimiento académico.

La motivación y la capacitación del personal docente fueron acompañadas por la implementación de programas magnéticos, currículos especializados y la promoción constante de la innovación. Se reconoce que la competencia con otras modalidades educativas obliga a una mejora continua, tanto en la oferta como en la comunicación hacia la comunidad.

El trabajo en equipo, la adaptación a las necesidades de los alumnos y el uso eficiente de recursos tecnológicos permitieron sostener e incluso elevar los niveles de logro académico, aun en un escenario de transformaciones demográficas y sociales.

Los resultados de las pruebas estatales y el rendimiento en distintas áreas del conocimiento evidenciaron la efectividad de estas estrategias.

La baja de matrícula obligó a Broward y Miami-Dade a cerrar y consolidar escuelas pese al alto desempeño académico del sistema público (REUTERS/Marco Bello)
La baja de matrícula obligó a Broward y Miami-Dade a cerrar y consolidar escuelas pese al alto desempeño académico del sistema público (REUTERS/Marco Bello)

Caída en la matrícula y cierre de escuelas en ambos distritos

A pesar de los altos índices de desempeño, ambos distritos enfrentan una fuerte disminución en la matrícula. Miami-Dade reportó la pérdida de 13.000 estudiantes solo en el último ciclo escolar, mientras que Broward experimentó una baja de 50.000 alumnos en la última década y prevé una reducción adicional de 8.000 estudiantes para el próximo año.

Esta tendencia obligó a ambas jurisdicciones a tomar decisiones difíciles, como el cierre y consolidación de escuelas. En el ciclo más reciente, Broward cerró seis centros y Miami-Dade, nueve.

Se anticipan más cierres para el próximo año académico, aunque las autoridades recalcan que estas medidas responden exclusivamente a criterios demográficos y no al desempeño académico de los establecimientos.

Las estrategias de reestructuración incluyen la promoción de programas magnéticos y ofertas curriculares diferenciadas, destinadas a atraer y retener estudiantes en el sistema público. La comunicación con las familias y la promoción de la calidad educativa son componentes clave de la respuesta institucional.

Vista exterior de Lely High School con su nombre en la fachada y un cartel en el césped, rodeada de palmeras y vehículos, bajo un cielo claro
La disminución de estudiantes en el sur de Florida se vincula con la baja natalidad, el costo de vida, la restricción migratoria y la competencia de escuelas privadas y charter (ABC)

Comparación y evolución histórica de calificaciones en Broward, Miami-Dade y Palm Beach

El panorama de la región se completa con Palm Beach, que también obtuvo la calificación “A” en 2026, manteniendo el nivel alcanzado el año anterior.

Asimismo, el recorrido histórico revela que Miami-Dade consolidó su posición con una seguidilla de “A” desde 2017, a excepción de los años afectados por la pandemia. Broward, por su parte, alternó entre “B” y “A” a lo largo de la última década, logrando retomar la excelencia en los últimos tres años.

Palm Beach muestra una evolución similar, con avances y retrocesos entre la “A” y la “B”. Este desempeño comparativo sugiere una tendencia regional hacia la mejora, respaldada por el aumento general de escuelas con calificaciones altas en todo el estado, que llegó al 76% en 2026.

El análisis de los resultados históricos confirma una consolidación de la calidad educativa en los principales distritos del sur de Florida, en un contexto de cambios sociales y reducción demográfica.

Un grupo de diez personas, incluyendo un orador en un podio con logo de distrito escolar, se presenta ante un fondo azul. Hay dos personas de espaldas en primer plano
Los distritos escolares atribuyen la calificación “A” a la gestión basada en datos, la personalización de la enseñanza y la capacitación docente (CBS News)

Factores responsables de la disminución de matrícula

Las causas de la caída en la matrícula son diversas y, según los responsables de los distritos, obedecen a factores demográficos y socioeconómicos.

Entre los principales motivos de estas transformaciones se encuentran los siguientes factores:

  • La reducción de la natalidad.
  • El alto costo de vida que impulsa la migración de familias fuera del sur de Florida.
  • La restricción de la inmigración.
  • La creciente oferta de opciones educativas alternativas, como escuelas privadas y charter.

Pese a estas circunstancias, la mayoría de los estudiantes de la región sigue optando por la educación pública tradicional, evidenciando la vigencia y el atractivo de un sistema que logró sostener altos estándares de calidad a lo largo del tiempo.

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