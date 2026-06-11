La Junta Escolar de Broward aprobó el programa de cámaras en autobuses: se espera que genere millones en multas

El condado de Broward instalará cámaras en 1.000 autobuses escolares para multar a conductores que rebasen vehículos detenidos con el brazo de parada extendido (NBC News)

La Junta Escolar de Broward aprobó por unanimidad un programa de cámaras en autobuses escolares que empezará el 10 de agosto y multará con USD 225 a los conductores que adelanten vehículos detenidos con el brazo de parada extendido, una medida que el distrito presenta como una acción de seguridad estudiantil y que, según NBC Miami, también podría aportar entre USD 8 millones y USD 12 millones al año a un sistema con presión presupuestaria.

El plan prevé instalar cámaras en unos 1.000 autobuses antes del inicio del próximo ciclo escolar. De cada multa, USD 85 irán a las escuelas públicas del condado de Broward y USD 140 a BusPatrol, la empresa que operará el sistema.

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La decisión llegó después de un retraso de dos años y de una revisión de problemas detectados en Miami-Dade, uno de los primeros distritos de Florida en aplicar un sistema similar, de acuerdo con Sun Sentinel. Allí, el programa llegó a detectar más de 400 infracciones pagadas por día y generó unos USD 19,5 millones en sus primeros seis meses.

De cada multa, USD 85 se destinarán al sistema escolar y USD 140 a BusPatrol, la empresa operadora del programa (WLRN)

El distrito sostiene que no asumirá costos de instalación ni operación

El superintendente Howard Hepburn defendió el acuerdo al explicar al medio NBC Miami que el distrito no pagará por la instalación, los equipos ni el mantenimiento. A eso se suma que BusPatrol también cubrirá el costo de los agentes que revisen los videos y el de las audiencias de apelación.

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La pregunta central que abrió el debate fue cuánto dinero conservará realmente el sistema escolar. El miembro de la junta Allen Zeman manifestó durante la reunión, según el medio local: “La parte que me cuesta venderle a mi vecino es que estamos entregando el 70% del dinero a un proveedor”.

Pese a esa objeción, Zeman respaldó la iniciativa y sostuvo que el programa reforzará el cumplimiento de una ley ya vigente. “No se puede pasar al autobús con el brazo afuera. Todo el mundo lo sabe, pero igual lo hacen. Es muy inseguro”, afirmó.

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De acuerdo con la legislación estatal citada por NBC Miami, la porción que reciba el distrito solo podrá destinarse a transporte estudiantil, iniciativas de seguridad y contratación y retención de conductores de autobús escolar.

La presidenta de la junta Sarah Leonardi señaló que ese ingreso adicional puede aliviar otras partidas: “Creo que cuesta cerca de USD 15 millones otorgar un aumento del 1%, así que entre USD 8 y USD 12 millones nos mueve en la dirección correcta".

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La implementación en Broward se apoyó en la revisión de errores detectados en un programa similar aplicado previamente en Miami-Dade (NBC News)

Broward ajustó el esquema tras los errores detectados en Miami-Dade

La aprobación en Broward se produjo mientras Miami-Dade County Public Schools sigue operando un programa semejante que el año pasado fue suspendido de forma temporal tras denuncias de multas emitidas por error.

Una investigación de Miami Herald y The Tributar recogió casos de conductores que aseguraban haber circulado legalmente por el lado opuesto de una mediana elevada y aun así recibieron sanciones de USD 225.

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Un informe de auditoría del distrito de Miami-Dade publicado en febrero concluyó que 8.172 multas habían sido impugnadas, pero el programa carecía de un mecanismo para audiencias judiciales o administrativas, por lo que esos expedientes quedaron sin resolver.

Más tarde, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz suspendió el sistema y el programa fue relanzado en mayo con casos pendientes desestimados y cambios en la aplicación y en las apelaciones, añadió el mismo medio.

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Hepburn aseguró que Broward revisó esas fallas antes de avanzar. “Hemos hecho nuestra debida diligencia durante el último año para analizar realmente todo el lenguaje contractual, todos los problemas que muchos distritos escolares del país han tenido”, afirmó. Además añadió que el equipo legal del distrito trabajó para que esas situaciones no quedaran reflejadas en el contrato actual.

Los automovilistas sancionados podrán apelar ante la División de Audiencias Administrativas del estado y las imágenes serán revisadas por la policía escolar del distrito (NBC News)

El superintendente también resaltó que los conductores que consideren incorrecta una citación podrán recurrirla. El informe de Sun Sentinel precisó que la junta aprobó además un acuerdo con la División de Audiencias Administrativas del estado para tramitar esas apelaciones.

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Otro obstáculo fue definir quién revisaría las grabaciones. Debido a que, la ley estatal exige que lo haga una agencia con jurisdicción en todo el condado; en Broward esa función corresponde a la Oficina del Sheriff de Broward, que no quiso destinar personal propio, por lo que se firmó un acuerdo para que la policía del distrito escolar examine las imágenes en su lugar.

Las cámaras registrarán a los automovilistas que adelanten autobuses detenidos mientras los estudiantes suben o bajan, y los agentes de la policía escolar revisarán las grabaciones para determinar si hubo infracción.

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