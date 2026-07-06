Condena internacional por el lanzamiento de un misil chino en el océano Pacífico: “Es desestabilizador para la región”

El lanzamiento de un misil chino en el Pacífico desató una condena internacional y elevó las tensiones regionales. (AP/ARCHIVO)

El lanzamiento del misil chino este lunes desató una fuerte condena internacional y aumentó las tensiones regionales en el Pacífico. La reacción global se intensificó luego de que el Ejército de China disparara un misil de largo alcance en el Océano Pacífico, acción que diversos gobiernos consideraron desestabilizadora. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, afirmó que la prueba representa una amenaza para la estabilidad regional y cuestionó el rápido rearme militar de Beijing, subrayando la falta de transparencia y garantías de seguridad en sus maniobras.

Wong, de visita en Fiyi, afirmó ante la prensa que Australia considera el ensayo “desestabilizador para la región”, enmarcándolo en el contexto de un “rápido rearme militar” por parte de Beijing. Subrayó que China “carece de la transparencia y la seguridad” que la región espera en este tipo de operaciones. Insistió en su deseo de que “el Pacífico sea un océano de paz”, pero sostuvo que estos ejercicios son “incompatibles con ese objetivo”, según la transcripción oficial difundida por su ministerio.

PUBLICIDAD

El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, expresó sentirse “profundamente preocupado por las pruebas de armas con capacidad nuclear realizadas por China en el Pacífico Sur”. Peters declaró que su país considera el episodio como “indeseable y preocupante”, según recogió el canal público Radio New Zealand. Por su parte, Japón manifestó inquietud ante la creciente actividad militar china cerca de sus costas y aseguró que vigilará de cerca la situación, según afirmó el portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, en rueda de prensa.

La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong. (REUTERS/ARCHIVO)

Las reacciones de Nueva Zelanda, Australia y Japón surgieron pocas horas después de que la Armada del Ejército Popular de Liberación lanzara con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico. La agencia estatal Xinhua informó que el proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó en la zona marítima prevista. El lanzamiento se realizó a las 12.01 hora local (04.01 GMT) y, según la información oficial, formó parte del plan anual de entrenamiento militar notificado previamente a los países pertinentes. Las autoridades chinas subrayaron que la prueba “no está dirigida contra ningún país ni objetivo específico”.

PUBLICIDAD

Contexto regional y tensiones diplomáticas

El lanzamiento ocurre en un periodo de mayor actividad naval china en la región. Según fuentes militares de Taiwán, la Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas. Medios australianos informaron que funcionarios chinos advirtieron a gobiernos de la región, incluido el de Camberra, sobre el inminente ensayo de un misil balístico intercontinental.

China aseguró que el misil llevaba una ojiva simulada de entrenamiento y que la prueba no estuvo dirigida contra ningún país. (REUTERS/ARCHIVO)

La semana pasada, las tensiones entre China y Japón se incrementaron tras el anuncio de Beijing de nuevas restricciones a la exportación de productos de doble uso a 40 entidades japonesas. Tokio protestó por las maniobras de buques chinos en sus aguas territoriales. Según la oficina de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, autoridades chinas avisaron a la Guardia Costera de Japón sobre la posible caída de “basura espacial” al sur del cabo Shionomisaki, como parte de la preparación para el lanzamiento.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa chino explicó a la Embajada japonesa que el aviso respondía al planeado lanzamiento de un misil. Japón mantiene abierto el diálogo con Beijing para abordar estas preocupaciones, aunque, según Kihara, continuará “la vigilancia y monitorización” de estas acciones desde una perspectiva de interés nacional.

Las relaciones bilaterales entre China y Japón se han deteriorado desde finales de 2025, cuando Takaichi sugirió que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas. Beijing respondió con protestas diplomáticas, advertencias de viaje y restricciones comerciales, interpretando el refuerzo militar japonés como una amenaza directa.

PUBLICIDAD