El FBI detuvo en Kentucky al exjugador universitario Kerr Kriisa por un presunto fraude multimillonario

El caso judicial del basquetbolista estonio generó incertidumbre en el ámbito deportivo y llamó la atención de medios internacionales (Jordan Prather-Imagn Images)

El arresto de Kerr Kriisa, exjugador universitario de baloncesto, generó conmoción en el mundo deportivo estadounidense y en su país natal, Estonia.

El FBI lo detuvo el pasado viernes en Lexington, Kentucky, en el marco de una investigación por un presunto esquema de fraude multimillonario vinculado a su etapa en la Universidad de West Virginia. El expediente es manejado por la justicia federal y, por el momento, los cargos concretos permanecen bajo reserva.

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El futuro inmediato del deportista, que tenía previsto regresar a la competencia profesional, quedó en suspenso tras la intervención policial.

La agencia federal encabezó la investigación que culminó con la detención del base en territorio estadounidense (REUTERS/Kylie Cooper)

Un operativo que sacudió al deporte universitario

El caso tomó estado público a partir de reportes en New York Post y Fox 56, que señalaron que Kerr Kriisa fue arrestado en Lexington y trasladado al centro de detención del condado de Fayette.

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El objetivo de las autoridades es extraditarlo a West Virginia para que enfrente una audiencia judicial durante la semana.

Diversas fuentes policiales, citadas por medios estadounidenses, explicaron que la investigación apunta a un esquema de fraude de varios millones de dólares durante la temporada 2023-24. La naturaleza exacta de los delitos imputados no fue detallada, debido a que el caso está bajo jurisdicción federal.

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El jugador permanece bajo custodia de las autoridades locales a la espera de su traslado a West Virginia (Fayette County Jail)

El entorno del exjugador optó por el silencio. La única reacción formal provino de “La Familia”, equipo compuesto por exalumnos de la Universidad de Kentucky que tenía a Kriisa como refuerzo para el torneo de verano The Basketball Tournament (TBT).

En un breve comunicado publicado en X, el equipo afirmó: “Estamos al tanto de las acusaciones sobre Kerr Kriisa. Kerr no competirá con La Familia durante el torneo TBT. No haremos más comentarios”. La noticia descartó el esperado debut del estonio, que estaba programado para el 18 de julio frente al conjunto The Ville.

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El medio subrayó que no se produjeron anuncios oficiales sobre posibles condiciones de fianza ni detalles sobre la situación de detención del jugador, lo que mantiene la incertidumbre respecto a los próximos pasos legales.

El equipo de exalumnos suspendió la participación de Kriisa en el torneo TBT tras conocerse su arresto (@LaFamiliaTBT)

Una carrera marcada por logros y dificultades

Kerr Kriisa desarrolló una trayectoria de seis temporadas en el circuito universitario estadounidense, representando a cuatro instituciones: Arizona, West Virginia, Kentucky y Cincinnati.

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Su paso más largo fue en la Universidad de Arizona, donde disputó tres temporadas, participó en dos torneos nacionales de la NCAA y lideró la conferencia Pac-12 en asistencias. En 2022, integró el equipo que llegó a la instancia de Sweet 16, cayendo ante Houston en esa fase.

Durante tres temporadas en Arizona, el estonio se consolidó como uno de los mejores asistentes de la conferencia Pac-12 (Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

En el verano de 2023, Kriisa se sumó al plantel de West Virginia, donde vivió un contexto agitado tanto dentro como fuera de la cancha. Según Sports Illustrated, el jugador fue suspendido durante los primeros nueve partidos de la temporada tras admitir que había recibido beneficios indebidos en su etapa anterior en Arizona.

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Esa sanción, junto con la renuncia de Bob Huggins como entrenador tras un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, marcó el año del estonio.

A pesar de estos obstáculos, logró sus mejores promedios universitarios: 11 puntos, 4,7 asistencias y 2,5 rebotes por partido, con un 42% de acierto tanto en tiros de campo como en triples.

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El paso de Kriisa por el programa coincidió con cambios de entrenador y una suspensión disciplinaria en el inicio de la temporada (William Purnell-USA TODAY Sports)

Al finalizar su ciclo en West Virginia, Kriisa se trasladó a Kentucky, aunque solo llegó a disputar nueve partidos antes de sufrir una fractura en el pie enfrentando a Gonzaga.

Según la ficha oficial de la Universidad de Cincinnati, durante ese breve periodo promedió 4,4 puntos, 2,4 rebotes y 3,8 asistencias, y superó la barrera de los 1.000 puntos en su carrera universitaria.

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Posteriormente, su destino fue la Universidad de Cincinnati, donde jugó 19 partidos, 12 como titular, y promedió 5,8 puntos y 3 asistencias en 20,9 minutos por encuentro. Una lesión en el hombro lo obligó a perderse varios encuentros, lo que afectó su rendimiento y continuidad.

Su breve estadía en Kentucky estuvo marcada por una lesión que limitó sus minutos en cancha (Jordan Prather-Imagn Images)

Impacto del arresto y futuro incierto

La detención de Kerr Kriisa no solo interrumpió sus planes de participar en el torneo TBT, sino que también alteró la expectativa de iniciar su carrera profesional en Estonia.

El caso judicial abierto en su contra generó incertidumbre tanto en el ámbito deportivo como en su entorno personal.

Nacido el 2 de enero de 2001 en Tartu, Estonia, Kerr Kriisa fue bautizado en honor al campeón de la NBA Steve Kerr, una elección inspirada en la admiración de su padre, también exjugador profesional.

El nombre del famoso entrenador de la NBA inspiró el de Kriisa, elegido por su padre como homenaje a la figura del básquet (Brad Mills-Imagn Images)

Entre sus recuerdos más importantes figura su debut con la selección nacional de su país, tal y como figura en el perfil biográfico de la Universidad de Cincinnati.

El expediente judicial continúa su curso, y se espera que en la próxima audiencia se revelen los primeros detalles formales de la acusación.

El caso mantiene la atención de distinos medios estadounidenses, que siguen de cerca los acontecimientos en torno a uno de los nombres más destacados del baloncesto universitario reciente.