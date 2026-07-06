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Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, proyectó el partido de Inglaterra vs. México en pleno concierto

El cantante británico sorprendió a sus asistentes al seguir el duelo del Mundial durante el show

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El cantante transmitió el encuentro en la pantalla gigante del Spectrum Center de Charlotte mientras interpretaba sus canciones (TikTok/@saturslays)

Louis Tomlinson transmitió el partido entre México e Inglaterra en la pantalla gigante de su concierto del 5 de julio en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

De acuerdo a los videos compartidos en redes sociales, el artista de 34 años vestía la camiseta de su selección nacional y se mostró entusiasta a lo largo del show.

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Es conocido por sus fans que Tomlinson es un gran aficionado al fútbol, pero la proyección del evento deportivo tomó por sorpresa a los asistentes.

Cabe destacar que, según las imágenes, el exintegrante de One Direction celebró los goles ingleses mientras continuaba su actuación ante el público.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México ante 80.824 espectadores, terminó con victoria de Inglaterra por 3-2.

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, proyectó el partido de Inglaterra vs. México en pleno concierto
Louis Tomlinson transmitió el partido entre México e Inglaterra en la pantalla gigante de su concierto en Charlotte durante su gira "How Did We Get Here?" (Captura de video)

El resultado eliminó a El Tri en los octavos de final del Mundial 2026 y puso fin a las esperanzas de México de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1986, cuando el país organizó la competición por última vez.

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Jude Bellingham fue el artífice del triunfo inglés con dos goles en 98 segundos durante la primera mitad.

México, que había llegado a ese partido sin recibir un solo gol en sus cuatro encuentros anteriores del torneo, no encontró respuesta ante la efectividad del mediocampista.

El equipo local anotó dos tantos, pero jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre más sin poder igualar el marcador.

El técnico Javier Aguirre, quien disputó su tercera etapa al frente del combinado mexicano, reconoció la dureza de la derrota.

El exintegrante de One Direction interrumpió su actuación en Charlotte para festejar los tantos del seleccionado inglés (X)

Soñar y caer así duele mucho, pero los jugadores deben irse con la cabeza en alto”, declaró Aguirre a NPR.

Y agregó: “Lo dieron todo en el campo, pero hoy no estaba destinado a ser. Los aficionados tenían grandes esperanzas, y no pudimos hacer el trabajo y darles otra noche de alegría”.

Aguirre también anunció su salida del cargo y se despidió del Azteca con palabras de orgullo. “Estos cinco partidos son inolvidables. Me despido del Estadio Azteca y me voy con gran orgullo después de tantos años”, dijo al mismo medio.

Su reemplazante será Rafael Márquez, exdefensor del FC Barcelona y asistente técnico durante este Mundial. “Rafa es un gran chico, un entrenador valioso y lo va a demostrar. Ojalá lo haga mejor que yo”, agregó Aguirre.

Fue la tercera caída de México en el Azteca en competición oficial desde la inauguración del estadio en 1966, tras las derrotas ante Costa Rica en 2001 y Honduras en 2013, ambas por 2-1 en eliminatorias mundialistas.

Inglaterra venció 3-2 a México en el Estadio Azteca y eliminó a El Tri en los octavos de final del Mundial (REUTERS/Paul Childs)
Inglaterra venció 3-2 a México en el Estadio Azteca y eliminó a El Tri en los octavos de final del Mundial (REUTERS/Paul Childs)

El tour de Louis Tomlinson

El concierto en Charlotte forma parte del How Did We Get Here? World Tour, la gira más extensa que Louis Tomlinson ha realizado como solista en Estados Unidos.

El tour arrancó el 3 de junio de 2026 en Vancouver, Canadá, en el Pacific Coliseum, y recorre más de 20 ciudades de Norteamérica a lo largo del verano.

La gira respalda el álbum How Did I Get Here?, el tercer disco de estudio del artista, que se suma a sus trabajos anteriores Walls (2020) y Faith in the Future (2022).

El repertorio del show incluye 23 canciones en la parte principal y dos temas adicionales en el encore: “The Answer” y “Palaces”.

Dos bandas femeninas acompañan a Tomlinson como teloneras a lo largo de la gira: The Aces y The Beaches. Ambas alternan fechas según el itinerario del tour.

La gira de Louis Tomlinson recorre más de 20 ciudades de Norteamérica para presentar el álbum "How Did I Get Here?" y cerrará el 24 de julio en Miami (REUTERS/Maja Smiejkowska)
La gira de Louis Tomlinson recorre más de 20 ciudades de Norteamérica para presentar el álbum "How Did I Get Here?" y cerrará el 24 de julio en Miami (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Tras la parada en Charlotte, el cantante continuará su recorrido por Washington D.C., Nueva York —con una fecha en el Madison Square Garden el 8 de julio—, Philadelphia, Boston, Montreal, Toronto, Atlanta y Orlando. El tour cierra el 24 de julio en Miami, Florida, en el Kaseya Center.

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