Estados Unidos

Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haiti: “Hay un millón y medio de desplazados y 1.600 fueron asesinados en los últimos tres meses”

La isla caribeña es un estado fallido, adonde las pandillas armadas fijan las reglas del juego, pese a las múltiples iniciativas que promueve las Naciones Unidas

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Una mujer y tres niños huyen de su casa por la violencia de las bandas, (Puerto Príncipe, Haití)
Una mujer y tres niños huyen de su casa por la violencia de las bandas, (Puerto Príncipe, Haití)

(Desde Washington, Estados Unidos) Haiti está manejado por pandillas armadas que controlan sus principales centros urbanos y aplican el terror constante para enfrentar al gobierno civil de turno. La isla caribeña sufre una crisis institucional perpetua, y ahora se lanzó un inédito proyecto de represión directa de las organizaciones delictivas que tiene respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, la tarea multilateral será muy compleja y con final abierto.

No es la primera vez que Naciones Unidas intenta una hoja de ruta para resolver la crisis en Haití, pero las bandas de narcotraficantes terminan imponiendo su poder interno.

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Un informe oficial de la ONU -Children Trafficked by Gangs en Haiti- asegura que hay “al menos 26 bandas” que “utilizan la violencia y las amenazas contra quienes se resisten o intentan marcharse”.

En este contexto, el dossier añade que a los “niños se los utiliza para recados, mensajes, vigilancia de las fuerzas de seguridad y cobro de extorsiones”, mientras que “las niñas son frecuentemente víctimas de violaciones, explotación sexual y esclavitud sexual, se las obliga a realizar trabajos domésticos y, en algunos casos, a participar en actividades delictivas”.

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ONU-Haiti
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haiti

Carlos Ruiz Massieu tiene muchísima experiencia diplomática y es el Representante Especial del secretario General de la ONU en Haití. Vive en Puerto Príncipe, adonde las bandas hacen sentir su poder, y está en permanente contacto con las autoridades formales de la isla caribeña.

El enviado especial de la ONU trabajó en Colombia, adonde supervisó la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y se muestra confiado que en esta oportunidad habrá un proceso institucional que termine con la violencia ejercida por las pandillas armadas.

“Existe una gran oportunidad para mejorar la situación en Haití, y se requiere que los todos los sectores haitianos y la comunidad internacional trabajemos juntos para fortalecer la seguridad, la justicia, la reintegración y el desarrollo”, sostuvo Ruiz Massieu durante la entrevista exclusiva que concedió a Infobae.

A continuación, el reportaje al enviado especial Ruiz Massieu:

-¿Cuál es la situación ahora en Haití?

-Todavía hay cuestiones en cuanto a la inseguridad que todavía se mantienen: tenemos cerca de un millón y medio de desplazados internos por motivo de la violencia de las bandas urbanas, y en los últimos tres meses mil seiscientos asesinados.

-¿En los últimos tres meses?

-En los últimos tres meses.

-¿Cómo es el aparato estatal que reprime a las bandas en Haití?

-Las Fuerzas de Seguridad de Haití, las Fuerzas de Supresión de Bandas que autorizó el Consejo de Seguridad de la ONU, y las Fuerzas de Tareas que formó el Gobierno.

-¿Estos tres andariveles funcionan para reprimir al crimen organizado en Haití?

-Así es.

-¿Y hay coordinación entre ellos o cada uno tiene su agenda?

-Lo que hay una clara coordinación es entre la Fuerza de Supresión de Bandas autorizada por el Consejo de Seguridad y la Policía Nacional haitiana.

-¿Y las Fuerzas de Tareas?

-El gobierno formalmente formó una fuerza de tareas, y así nos referimos. Pero son compañías militares privadas.

-Usted como representante de la ONU en Haití, ¿teme que esas fuerzas privadas vaya más allá de las normas establecidas, asumiendo sus antecedentes?

-Lo que a nosotros nos interesa es que las medidas de seguridad que se adopten en Haití, sea cualesquiera, sea la policía haitiana, sea el ejército haitiano, sea la fuerza de supresión, tomen todas las medidas y tengan todos los protocolos para reducir, mitigar y ojalá eliminar los riesgos a la población abierta,

-Las fuerzas que dependen del Gobierno haitiano, las fuerzas autorizadas del Consejo de Seguridad, se puede pensar que por su estándar no van a violar los derechos humanos. Pero un ejército privado con antecedentes, uno debería tener la mirada más firme para que esto no pase, por lo menos en Haití.

-Yo creo que la mirada firme hay que mantenerla estandarizada ante cualquier medida de seguridad de cualquiera. Y en este caso, si el gobierno ha contratado una compañía militar, el gobierno tiene que tomar las medidas para que esa compañía respete esos estándares que como gobierno está obligado a hacer.

Bandas armadas en Haití
Jimmy 'Barbecue' Cherizier, jefe de una de las bandas más poderosas de Haití

-¿Cuántas pandilleros armados hay en Haití?

-Estamos hablando entre diez mil y quince mil, de acuerdo a los datos más confiables, que se dedican a la extorsión, que se dedican al secuestro y a todo tipo de delitos.

- Y cuántos miembros de las fuerzas de seguridad tiene Haití para enfrentar a las pandillas armadas?

-Tenes trece mil policías y mil dos militares, nada más.

-¿Y el contingente aprobado por el Consejo de Seguridad?

-Se aprobaron 5.500 efectivos, ahora en Haití hay alrededor de 800.

-Y el Grupo de Tareas que paga el gobierno de Haití.

-No tengo el dato.

-¿De la cantidad de pandilleros, cuántos menores?

-De los quince mil, de acuerdo a los datos de Alto Comisionado, de UNICEF, calculan que cerca de la mitad son menores de dieciocho años. Por eso también es muy delicado.

-Cómo es el reclutamiento que hace las bandas de narcotraficantes?

-El mayor tema es la vulnerabilidad de comunidades enteras, barrios, donde no hay autoridad estatal o autoridad estatal suficiente, donde no hay oportunidades socioeconómicas para los chicos y son presa fácil de poder ser reclutados.

-Son reclutados, inducidos o secuestrados, ¿no?

-Exacto.

ONU-Haiti
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haiti, durante el reportaje que concedió a Román Lejtman, corresponsal de Infobae en Washington, (Estados Unidos)

-Sobre base cien de territorio de Haití, ¿cuánto controla hoy las bandas armadas?

-Pues para ejemplificar mejor es Puerto Príncipe, que es la parte más afectada, porque el territorio haitiano es muy vasto.

-Sí.

-Acorde a las últimas informaciones que tenemos, en el setenta, setenta y cinco por ciento de la capital (Puerto Príncipe) hay presencia, influencia o incluso control de las bandas.

-El principal centro económico, comercial y político de Haití está controlado por las pandillas armadas...

-No. Digamos que no está controlado por el Estado de manera firme.

-Es lo mismo dicho de otra forma, ¿no?

-Cada quien lo dice en la manera que cree que lo dice de mejor manera.

Bandas de narcotraficantes controlan las principales poblaciones en Haití
Bandas de narcotraficantes controlan las principales poblaciones en Haití

-¿Cómo es vivir en Puerto Príncipe?

-Es una realidad compleja, delicada, en que la inseguridad impera, particularmente en algunas zonas.

-¿Es complicado vivir allí?

-Los haitiano la pasan mal: no pueden circular, no pueden ir al colegio, no pueden trabajar. Tenemos que hacer lo necesario para que la situación mejore a la brevedad.

-Mejorar a la brevedad, ¿qué plazo sería?

-Un año y medio.

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