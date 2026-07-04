El emotivo video en el que siete artistas hispanos interpretan el himno de Estados Unidos para celebrar los 250 años del país

Artistas hispanos cantan el himno de EEUU por el Día de la Independencia

Offline Sports, el estudio de contenido premium enfocado en la intersección entre deporte y cultura, lanzó este sábado una producción especial para Telemundo y la cadena NBCUniversal con motivo del 250° aniversario de la independencia estadounidense. La producción consiste en una emotiva interpretación contemporánea del himno nacional de Estados Unidos, vista desde la perspectiva de una nueva generación de artistas latinos.

El proyecto reúne a Mxka, Jonatan Sanchez, Lupita Infante, Moa Rivera, Chavi, Leons, Nina del Río y Natacha Chacín, quienes aportan sus voces y trayectorias diversas para construir una interpretación colectiva que celebra la identidad y el aporte de la comunidad hispana en la cultura del país.

PUBLICIDAD

La californiana MXKA —nacida de madre mexicana y padre afroamericano, conocida por su propuesta de corridos tumbados con influencias de R&B— comparte créditos con Jonatan Sánchez, el músico nacido en San Pablo, California, que a los 15 años se convirtió en el artista más joven en firmar con el sello Gerencia 360. También participa Lupita Infante, nieta del ídolo mexicano Pedro Infante, nominada al Grammy y al Latin Grammy, cuya carrera en la música mexicana contemporánea la ha llevado a compartir escenario con figuras como Pepe Aguilar y Los Ángeles Azules.

La californiana MXKA

Jonatan Sanchez

Las otras cuatro voces del video son Moa Rivera, Chavi Leons, Nina Del Río y Natacha Chacin. Del Río, de origen argentino-estadounidense, creció entre Buenos Aires y Brooklyn y estudió en el Berklee College of Music. Su propuesta fusiona folklore latinoamericano con jazz y R&B.

PUBLICIDAD

En un contexto donde el deporte y la música comparten cada vez más espacios de influencia, la productora indica que la pieza busca mostrar una realidad cultural que atraviesa a Estados Unidos: una generación bicultural que redefine el significado del entretenimiento y la manera de vivir las celebraciones nacionales.

Lupita Infante

Moa Rivera

Chavi Leons

Asimismo, la realización combinó tecnología de Virtual Production y procesos de postproducción con herramientas basadas en inteligencia artificial, integradas dentro de un proceso creativo en conjunto con Telemundo. Los cofundadores de Offline Sports, Diego Piasek y Gonzalo Arias, destacaron la importancia del proyecto como un paso más en la internacionalización de la empresa y agradecieron la confianza depositada por Telemundo para llevar adelante una producción con alto valor simbólico.

PUBLICIDAD

“Lo interesante es que mezclamos un shooting de cámara tradicional con los siete músicos que participan sobre escenarios de escenografía virtual y el montaje final sobre nueve plataformas de IA aprobadas por el cliente”, explicó Arias a Infobae.

Nina del Río

Natacha Chacín

La fecha de estreno del video coincidió con las celebraciones del Semiquincentenario, el nombre oficial del aniversario 250 de la firma de la Declaración de Independencia, adoptada el 4 de julio de 1776 por el Congreso Continental en Filadelfia. Este año, Estados Unidos lleva adelante la conmemoración más ambiciosa desde el Bicentenario de 1976, con eventos en los 50 estados y más de 1.200 actos locales en todo el país.

PUBLICIDAD

NBC Universal y su señal en español Telemundo se sumaron así a la programación especial que distintas plataformas y cadenas dedican a la efeméride, con una producción que apuesta por la comunidad hispana como voz del himno nacional en un día de alcance histórico.

Miles de norteamericanos participaron de los festejos por el Día de la Independencia pese a las altas temperaturas (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“Que Telemundo nos haya confiado una pieza con un significado tan especial para todos nosotros es una enorme responsabilidad y un verdadero honor. La mitad de nuestro equipo es estadounidense y, de una manera u otra, todos compartimos una conexión profunda con las culturas y las historias que esta pieza celebra. Estamos profundamente agradecidos con todo el equipo y el liderazgo de Telemundo por la confianza”, afirmaron Piasek y Arias en un comunicado.

PUBLICIDAD

Millones de estadounidenses celebraron este sábado el 250º aniversario del país, una conmemoración histórica con un presidente decidido a dejar su sello en los festejos. El tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Washington en el National Mall —flanqueado por monumentos que homenajean a los Padres Fundadores de la nación— se amplió y fue presentado como el más grande de la historia.

El presidente Donald Trump sumó al 4 de julio un programa de estruendosos sobrevuelos militares, en una fecha que marca el aniversario de la firma, en 1776, de la Declaración de Independencia.

PUBLICIDAD

El equipo acrobático de la RAF dejó una estela de humo rojo, blanco y azul —dispuesto para representar la bandera de Estados Unidos

Trump subrayó que, pese a las altas temperaturas, las multitudes superaron las expectativas y evidenciaron un marcado sentimiento patriótico en la capital estadounidense. El mandatario mencionó la magnitud de los espectáculos aéreos que se desplegaron sobre la ciudad, calificando el desempeño de los pilotos y los equipos como “nunca antes visto”. La presencia de Trump generó gran expectativa, ya que confirmó su participación en el evento central previsto en el Monumento a Lincoln, donde anunció que se dirigiría a los asistentes alrededor de las 22, hora local.

El mensaje del presidente cerró con una felicitación general a los ciudadanos, destacando el carácter histórico de la fecha y asegurando que “el país es más fuerte que nunca”. Las actividades del 4 de julio en Estados Unidos suelen estar marcadas por una alta concurrencia y despliegues de seguridad, especialmente en la capital federal.

PUBLICIDAD