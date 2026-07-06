Provocación de China en el Pacífico: lanzó un misil balístico de largo alcance desde un submarino nuclear

China señaló que el lanzamiento desde el submarino nuclear formó parte de su plan anual de entrenamiento militar y que no estuvo dirigido contra ningún país. (REUTERS/ARCHIVO)

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) del Ejército chino realizó este lunes el lanzamiento exitoso de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, en una maniobra que ocurre en medio de crecientes tensiones con Japón y un refuerzo de la presencia militar china en las proximidades de Taiwán. El proyectil, equipado con una ojiva simulada de entrenamiento, alcanzó con precisión la zona marítima prevista, según informó la agencia estatal Xinhua.

El ensayo fue efectuado a las 12.01 hora local (04.01 GMT) como parte del plan anual de entrenamiento militar de China, notificado previamente a los países implicados. La agencia estatal señaló que el ejercicio “no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico”. El lanzamiento fue realizado desde un submarino nuclear estratégico de la Armada china hacia “aguas internacionales relevantes” del Pacífico, sin que se detallaran el modelo del misil, la clase del submarino ni la ubicación exacta del impacto.

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Según el diario hongkonés South China Morning Post, este sería el primer lanzamiento conocido de un misil desde un submarino chino desde 1982 y la primera vez que se realiza desde un sumergible de propulsión nuclear. Estos submarinos presentan una mayor autonomía y capacidad de despliegue prolongado en comparación con los convencionales.

La Armada china lanzó un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico en medio de tensiones con Japón y Taiwán. (REUTERS/ARCHIVO)

Medios australianos como The Australian habían anticipado el ensayo, informando que autoridades chinas notificaron a los gobiernos de la región, incluido el de Australia, sobre una inminente prueba de un misil balístico intercontinental en el Pacífico. El lanzamiento se produce en un período de mayor actividad naval china en el Pacífico occidental.

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Aumento de despliegue naval chino y tensiones regionales

Las autoridades de Taiwán señalaron que la Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas. Tsai Ming-yen, director de la Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa, advirtió sobre una “tendencia al alza” en este tipo de movilizaciones y recordó que el periodo entre julio y septiembre es el de mayor intensidad de ejercicios militares rutinarios chinos.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, indicó dos días antes que China había movilizado una cifra “récord” de más de 110 buques militares y de la Guardia Costera a lo largo de la denominada primera cadena de islas (de Japón a Filipinas, pasando por Taiwán), que divide los mares costeros chinos del Pacífico abierto.

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El South China Morning Post indicó que este fue el primer lanzamiento conocido de un misil desde un submarino chino desde 1982 y el primero desde un sumergible de propulsión nuclear. (REUTERS/ARCHIVO)

Reacciones de Japón y nuevas maniobras con Rusia

El nuevo ensayo tuvo lugar poco después de que China anunciara en junio nuevas restricciones a la exportación de productos de doble uso a 40 entidades japonesas, medida justificada por Pekín ante la “remilitarización” de Japón. Ese mismo día, el Gobierno japonés protestó por maniobras de buques chinos en aguas cercanas a la isla de Yonaguni, ubicada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi.

Australia fue uno de los países notificados por China sobre la prueba de un misil balístico intercontinental en el Pacífico, según medios australianos. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Las relaciones entre Beijing y Tokio se han deteriorado desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría motivar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

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El lanzamiento del misil también coincide con los preparativos de nuevas maniobras navales conjuntas entre China y Rusia. Medios estatales rusos informaron de la llegada de buques de la Flota del Pacífico rusa al puerto chino de Qingdao, para ejercicios que se desarrollarán hasta el 13 de julio en aguas y espacio aéreo chinos, seguidos de un “patrullaje marítimo conjunto” en áreas relevantes del Pacífico, según el Ministerio chino de Defensa.