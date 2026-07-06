Un museo colosal en tiempo récord: así se construyó el Natural History Museum de Abu Dabi

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi acelera el desembalaje, escaneo en 3D y montaje de dinosaurios y otros ejemplares antes de la inauguración (YouTube: @feelgoodadventures)

En las semanas previas a la inauguración del Museo de Historia Natural de Abu Dabi, la actividad dentro del recinto se multiplica. El artículo de National Geographic recoge datos a partir de la asistencia del equipo periodístico al museo y el registro de las tareas cotidianas antes de la inauguración, lo que permite describir con detalle la llegada sucesiva de ejemplares de todo el mundo: esqueletos de Diplodocus, Stegosaurus, manadas de Triceratops, pares de Tyrannosaurus rex, pequeños insectos y la reconstrucción de un dodo.

El proceso que detalla la revista —desembalaje, inspección de estado, escaneo en 3D y ensamblaje inmediato en las salas— fue documentado gracias a la observación de las labores diarias de los equipos de curaduría, preparación fósil y transporte internacional, todo bajo una coordinación logística precisa para cumplir con los exigentes plazos que el propio museo califica de “insanamente cortos”.

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Abu Dabi integra el Museo de Historia Natural a un polo cultural junto al Louvre Abu Dhabi y el futuro Guggenheim Abu Dhabi (YouTube: @euronewses)

Construcción y características arquitectónicas del museo

El reportaje precisa que el edificio ocupa 35.000 metros cuadrados y fue concebido por el estudio holandés Mecanoo para imitar formaciones rocosas naturales, mientras jardines botánicos con flora autóctona suavizan sus terrazas.

El contexto de convivencia con otros proyectos culturales —como el Louvre Abu Dhabi y el futuro Guggenheim Abu Dhabi— se reconstruye a partir de información brindada por los gestores urbanos y culturales entrevistados.

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La nota describe cómo la construcción avanzó en paralelo a hoteles de lujo y residencias destinadas a recibir a las multitudes esperadas, y destaca que la premura en los plazos fue una constante desde el inicio de la planificación hasta la inauguración.

Abu Dabi impulsa el Museo de Historia Natural como parte de su estrategia para atraer 39,3 millones de visitantes anuales en 2030 (YouTube: @euronewses)

Los objetivos culturales y económicos de Abu Dabi

Este apartado se apoya en declaraciones de figuras clave como Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, así como en información recabada en reuniones y entrevistas con el equipo directivo del museo. El emirato busca posicionarse a la altura de grandes capitales culturales y aspira a atraer 39,3 millones de visitantes anuales para 2030, frente a los 6,6 millones de 2025.

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El artículo recoge que la ciudad decidió diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo, cuya aportación al PIB descendió del 85% en 2009 al 30% actual. La apuesta por instituciones culturales, como el museo, es parte de esta estrategia, según se desprende de las conversaciones y documentos internos compartidos por las autoridades.

La inversión en el Museo de Historia Natural refleja la diversificación económica de Abu Dabi ante la caída del peso de los hidrocarburos en el PIB (YouTube: @euronewses)

Cómo se formó la colección del museo

La sección sobre la colección se nutre de entrevistas a Judith McAlester, directora de colecciones y primera empleada del museo, y a otros integrantes del equipo. Los testimonios muestran que, tras la compra del fósil de Tyrannosaurus rex Stan por USD 31,8 millones en Nueva York, surgió la preocupación por evitar que el mercado se inflara y por no repetir antiguas prácticas de saqueo.

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Para garantizar la legalidad y trazabilidad de cada pieza, McAlester optó por negociar directamente con excavadores y rechazó adquisiciones de procedencia dudosa, como un Archaeopteryx sin documentación fiable. El objetivo era establecer un estándar ético en la formación de la colección, una cuestión destacada por el equipo a lo largo de las entrevistas con los periodistas.

Judith McAlester priorizó la trazabilidad y la legalidad de la colección del museo y rechazó piezas con procedencia dudosa, como un Archaeopteryx (YouTube: @euronewses)

Los responsables del desarrollo del museo

La cobertura de National Geographic incluye testimonios directos de los protagonistas. Mohamed Khalifa Al Mubarak supervisó los avances casi a diario y tomó decisiones clave, como la eliminación de decenas de estaciones de información para favorecer la accesibilidad y la experiencia del visitante.

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Por su parte, Judith McAlester coordinó todas las áreas del proyecto desde 2021 y, junto con Phillip Manning —director científico— y el equipo de museografía, relató al medio los desafíos y logros alcanzados durante el proceso. La información sobre la gestión y toma de decisiones proviene de entrevistas y acceso a los espacios de trabajo del museo.

A veinte días de la apertura, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi aún esperaba desde Canadá un saurópodo de 23 metros para la entrada (YouTube: @euronewses)

La contrarreloj antes de la inauguración

El artículo relata que, a solo 20 días de la inauguración, algunos de los ejemplares más emblemáticos, como uno de los cinco saurópodos de 23 metros, seguían en Canadá y su montaje aún estaba pendiente. Esta pieza debía llegar y ser ensamblada apenas uno o dos días antes de la apertura, en medio de una cuenta regresiva ajustada.

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El trabajo dentro del museo se organizaba en jornadas aceleradas, con equipos que desembalaban, revisaban y montaban piezas de gran tamaño casi sin pausa. La presión aumentaba ante la inminente visita de las familias reales, y la coordinación internacional se volvió crucial para garantizar que todo estuviera listo a tiempo, según relataron los protagonistas al medio.