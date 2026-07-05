Estados Unidos

El turismo interno se dispara en EE. UU. y ayuda a la recuperación de pequeñas empresas

La suba proyectada es de 0,5% frente al 4 de julio pasado, impulsada por trenes, autobuses y cruceros, mientras la mayoría viaja en auto y recorta gastos por el alza de pasajes y combustible

Guardar
Familia de cuatro, con mochilas y bastones, camina por un sendero en un bosque denso. Una autocaravana blanca está estacionada al fondo, con montañas de fondo
En Estados Unidos, 72,2 millones de personas viajarían al menos 80 kilómetros durante el verano, con escapadas más cortas y vacaciones más caras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más viajeros eligen quedarse cerca de casa en Estados Unidos durante el verano: entre el 27 de junio y este domingo, 72,2 millones de personas viajarían al menos un 80 kilómetros de sus hogares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, en un contexto de vacaciones más caras y escapadas más cortas.

Las tarifas aéreas y los precios de la gasolina encarecieron las vacaciones, y eso empujó a parte de los consumidores a reemplazar viajes al exterior por escapadas regionales, jornadas de ocio sin pernocte prolongado y comidas preparadas en alojamientos temporarios.

PUBLICIDAD

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), citada por The Associated Press, la cifra de viajeros supone un alza de 0,5% frente al período del 4 de julio del año pasado, aunque el incremento se explica casi por completo por cruceros, autobuses y trenes, ya que la entidad no prevé cambios ni en los viajes por carretera ni en los vuelos.

Menos viajes largos y más consumo regional

Tarik Dogru, profesor asociado del Dedman College of Hospitality de Florida State University, sostuvo que una reducción de los viajes internacionales o de larga distancia puede beneficiar a los negocios que dependen del turismo.

PUBLICIDAD

La dinámica económica y turística actual probablemente redirija el gasto hacia pequeñas empresas, como restaurantes regionales, atracciones locales, anfitriones de Airbnb y comercios de ruta que atienden viajes cercanos y atentos al presupuesto”, dijo al medio.

Una autopista con autos viajando en dos direcciones y una gran señal azul con el logo rojo y blanco de AAA al lado del camino.
La AAA informó que los viajes del 4 de julio subirían 0,5%, impulsados por cruceros, autobuses y trenes, sin cambios en carretera ni vuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, desde 2020 los estadounidenses gastan más en viajes al exterior de lo que los visitantes internacionales desembolsan en bienes y servicios turísticos dentro de Estados Unidos. Si la tendencia de este verano continúa durante el resto del año, esa brecha podría reducirse.

El caso de Morgan Kain, docente en Baltimore, refleja ese ajuste. Kain, su esposo y sus tres hijos solían hacer varios viajes cada verano, incluida una semana en una casa junto a un lago en Virginia, y el año pasado pasaron seis semanas recorriendo Italia.

“Este verano seguimos haciendo un par de noches fuera y la casa del lago, pero nada más”, dijo. “Todo está increíblemente caro, desde los costos de viaje hasta la comida y la gasolina”.

La AAA indicó que el 85% de quienes se desplazarían en la semana del Día de la Independencia lo harían en automóvil. Aun con el combustible más caro que hace un año, la entidad señaló que los viajes por carretera siguen siendo, en la mayoría de los casos, más baratos que los aéreos.

Lake Tahoe y Asheville

En la zona del Lake Tahoe, entre California y Nevada, varios negocios dijeron haber detectado más visitantes llegados en auto desde ciudades de la costa oeste.

Una calle con fachadas de ladrillo de colores, que incluye una cafetería, una pastelería y un restaurante. Varias personas caminan por la vereda.
El 85% de los viajeros de la semana del Día de la Independencia se movería en automóvil, ya que los viajes por carretera siguen siendo más baratos que los aéreos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ron Williams, propietario de Tahoe Sports, contó que al inicio de la temporada temía una baja en el alquiler de botes y motos acuáticas por la situación económica y por el aumento del combustible náutico durante la guerra con Irán.

Hasta ahora, el balance fue distinto. Sus reservas futuras están 10% por encima del mismo momento del año pasado. “Creo que la gente probablemente se está quedando cerca de casa, y en Lake Tahoe tenemos un mercado enorme de visitantes que llegan manejando”, afirmó Williams.

Jerry Bindel, director general de área de Pyramid Global Hospitality, observó el mismo alivio en tres propiedades de alquiler que administra en la región.

Tras un invierno inusualmente cálido que redujo las reservas de la temporada de esquí, la demanda repuntó con la llegada del clima propicio para caminatas y paseos en bote.

Bindel añadió un indicio del ajuste en el gasto: más huéspedes evitan los restaurantes y usan las cocinas de sus unidades o las parrillas al aire libre. “Estamos viendo mucho uso adicional de esos elementos este verano”, señaló.

En Asheville, Carolina del Norte, el movimiento turístico también es seguido con atención por el golpe que dejó el huracán Helene y las inundaciones causadas por varios días de lluvias torrenciales en septiembre de 2024. La tormenta provocó destrucción extendida en el paisaje, los edificios y la infraestructura de la ciudad.

Aubrey Anderson, dueña de la empresa de flotadas Zen Tubing, redujo su plantilla de verano de 100 a 25 personas tras el paso de Helene.

Más adelante, cuando las reservas mejoraron y empezó a ver “mucha gente nueva llegando a la ciudad”, volvió a contratar 50 trabajadores para la temporada actual.

Anderson explicó que muchos de esos visitantes son excursionistas de un día que llegan en auto desde Carolina del Sur, Tennessee y otras zonas de Carolina del Norte para pasar unas horas descendiendo por el río French Broad por unos USD 30 por persona.

Después de la actividad, suelen comer, ir a una cervecería, comprar o visitar otras atracciones locales antes de regresar a sus casas.

“Definitivamente estamos viendo a mucha gente local, por decirlo de algún modo”, dijo Anderson. “Quizá este año están evitando el viaje largo a la playa y haciendo algo más cerca para ahorrar un poco y seguir disfrutando una salida familiar”.

Jael Skeffington, directora ejecutiva y cofundadora de French Broad Chocolate, dijo que las visitas guiadas a la fábrica se dispararon este verano.

Según la publicación, quienes toman esos recorridos suelen pasar luego por la cafetería del lugar para comprar helado o café y se llevan cajas de barras de chocolate o bombones.

El impacto del Mundial en Kansas City

En Kansas City, el Mundial de la FIFA elevó el tráfico en pequeños comercios y atrajo a turistas del Medio Oeste por el menor costo de la comida y el alojamiento (REUTERS/Claudia Greco)
En Kansas City, el Mundial de la FIFA elevó el tráfico en pequeños comercios y atrajo a turistas del Medio Oeste por el menor costo de la comida y el alojamiento (REUTERS/Claudia Greco)

La llegada de aficionados al fútbol a Kansas City, Missouri, por los partidos del Mundial de la FIFA se convirtió en otro motor para los pequeños comercios.

Keith Bradley, copropietario de Made in KC, una cadena con cuatro cafeterías y 11 tiendas que vende salsas producidas localmente, regalos temáticos de la ciudad y camisetas deportivas, dijo que todas sus sucursales registraron picos de tráfico “realmente notorios” durante el torneo.

La mercadería vinculada al Mundial fue una de las más buscadas, incluidos sombreros de USD 40 con los colores de las selecciones participantes.

Bradley agregó que los turistas estadounidenses llegados desde otras ciudades del Medio Oeste, como Des Moines y Omaha, ambas a menos de tres horas por carretera, parecen superar a los visitantes nacionales que vienen desde más lejos.

“Tenemos un par de locales en zonas turísticas de Kansas City. Pero también tenemos pequeñas tiendas en barrios suburbanos de la ciudad, y esas también han visto tráfico relacionado con el Mundial: gente que va a reuniones para ver partidos, personas que llegan para asistir a los encuentros y turistas que simplemente están explorando Kansas City por su cuenta”, explicó.

Mollie Lothman, copropietaria de McLain’s Bakery, una cafetería familiar con cinco sucursales, atribuyó parte del atractivo local al costo comparativamente más bajo de la comida y el alojamiento frente a otras sedes más grandes o más conocidas.

“Somos uno de los mercados más pequeños que recibió el Mundial en Kansas City, pero también probablemente uno de los menos costosos para una familia que quiere venir a vivir la experiencia del Mundial”, afirmó Lothman. “Creo que eso ha sido un gran atractivo para la gente”.

Temas Relacionados

Viajes y TurismoCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Estados UnidosNorteaméricaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos juega en Seattle por un pase histórico a cuartos y bate récords de audiencia: el partido que puede cambiar el fútbol para siempre

El cruce del lunes ante Bélgica concentra una expectativa inédita, después de que la victoria sobre Bosnia convocara 33,5 millones de televidentes y superara las Finales de la NBA, con estadios llenos y reuniones masivas en todo el país

Estados Unidos juega en Seattle por un pase histórico a cuartos y bate récords de audiencia: el partido que puede cambiar el fútbol para siempre

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

La vigilancia por crecidas rige desde el mediodía y se extiende hasta el martes, con nubosidad en aumento y probabilidad de aguaceros y descargas eléctricas durante el duelo en MetLife Stadium, según el pronóstico

Brasil y Noruega juegan en Nueva York bajo alerta de suspensión por tormentas e inundación: el clima extremo complica el Mundial 2026

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

El tema será uno de los ejes centrales del diálogo que mantendrá el presidente Trump con su par sirio, Ahmed al Sharaa, durante la cumbre de la OTAN en Ankara

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

Estados Unidos selló bajo tierra su cápsula del tiempo, un patrimonio nacional destinado a permanecer oculto hasta el año 2276

Durante un acto histórico en Filadelfia, objetos, mensajes y reliquias del presente quedaron resguardados en una bóveda especial, con la promesa de ser abiertos únicamente cuando la nación cumpla 500 años

Estados Unidos selló bajo tierra su cápsula del tiempo, un patrimonio nacional destinado a permanecer oculto hasta el año 2276

La ola de calor causó al menos 25 muertes en Estados Unidos: el 4 de julio transcurrió bajo alertas y emergencias

Las temperaturas extremas activaron avisos para casi 156 millones de personas, tensionaron hospitales con apoyo logístico y provocaron cortes de luz en varios estados, mientras tormentas severas obligaron a reforzar los operativos en actos masivos

La ola de calor causó al menos 25 muertes en Estados Unidos: el 4 de julio transcurrió bajo alertas y emergencias

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

Las inusuales fotos de Richard Gere y Alejandra Silva con sus hijos en la celebración del 4 de Julio

MUNDO

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”