El turismo interno se dispara en EE. UU. y ayuda a la recuperación de pequeñas empresas

En Estados Unidos, 72,2 millones de personas viajarían al menos 80 kilómetros durante el verano, con escapadas más cortas y vacaciones más caras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más viajeros eligen quedarse cerca de casa en Estados Unidos durante el verano: entre el 27 de junio y este domingo, 72,2 millones de personas viajarían al menos un 80 kilómetros de sus hogares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, en un contexto de vacaciones más caras y escapadas más cortas.

Las tarifas aéreas y los precios de la gasolina encarecieron las vacaciones, y eso empujó a parte de los consumidores a reemplazar viajes al exterior por escapadas regionales, jornadas de ocio sin pernocte prolongado y comidas preparadas en alojamientos temporarios.

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Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), citada por The Associated Press, la cifra de viajeros supone un alza de 0,5% frente al período del 4 de julio del año pasado, aunque el incremento se explica casi por completo por cruceros, autobuses y trenes, ya que la entidad no prevé cambios ni en los viajes por carretera ni en los vuelos.

Menos viajes largos y más consumo regional

Tarik Dogru, profesor asociado del Dedman College of Hospitality de Florida State University, sostuvo que una reducción de los viajes internacionales o de larga distancia puede beneficiar a los negocios que dependen del turismo.

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“La dinámica económica y turística actual probablemente redirija el gasto hacia pequeñas empresas, como restaurantes regionales, atracciones locales, anfitriones de Airbnb y comercios de ruta que atienden viajes cercanos y atentos al presupuesto”, dijo al medio.

La AAA informó que los viajes del 4 de julio subirían 0,5%, impulsados por cruceros, autobuses y trenes, sin cambios en carretera ni vuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, desde 2020 los estadounidenses gastan más en viajes al exterior de lo que los visitantes internacionales desembolsan en bienes y servicios turísticos dentro de Estados Unidos. Si la tendencia de este verano continúa durante el resto del año, esa brecha podría reducirse.

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El caso de Morgan Kain, docente en Baltimore, refleja ese ajuste. Kain, su esposo y sus tres hijos solían hacer varios viajes cada verano, incluida una semana en una casa junto a un lago en Virginia, y el año pasado pasaron seis semanas recorriendo Italia.

“Este verano seguimos haciendo un par de noches fuera y la casa del lago, pero nada más”, dijo. “Todo está increíblemente caro, desde los costos de viaje hasta la comida y la gasolina”.

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La AAA indicó que el 85% de quienes se desplazarían en la semana del Día de la Independencia lo harían en automóvil. Aun con el combustible más caro que hace un año, la entidad señaló que los viajes por carretera siguen siendo, en la mayoría de los casos, más baratos que los aéreos.

Lake Tahoe y Asheville

En la zona del Lake Tahoe, entre California y Nevada, varios negocios dijeron haber detectado más visitantes llegados en auto desde ciudades de la costa oeste.

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El 85% de los viajeros de la semana del Día de la Independencia se movería en automóvil, ya que los viajes por carretera siguen siendo más baratos que los aéreos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ron Williams, propietario de Tahoe Sports, contó que al inicio de la temporada temía una baja en el alquiler de botes y motos acuáticas por la situación económica y por el aumento del combustible náutico durante la guerra con Irán.

Hasta ahora, el balance fue distinto. Sus reservas futuras están 10% por encima del mismo momento del año pasado. “Creo que la gente probablemente se está quedando cerca de casa, y en Lake Tahoe tenemos un mercado enorme de visitantes que llegan manejando”, afirmó Williams.

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Jerry Bindel, director general de área de Pyramid Global Hospitality, observó el mismo alivio en tres propiedades de alquiler que administra en la región.

Tras un invierno inusualmente cálido que redujo las reservas de la temporada de esquí, la demanda repuntó con la llegada del clima propicio para caminatas y paseos en bote.

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Bindel añadió un indicio del ajuste en el gasto: más huéspedes evitan los restaurantes y usan las cocinas de sus unidades o las parrillas al aire libre. “Estamos viendo mucho uso adicional de esos elementos este verano”, señaló.

En Asheville, Carolina del Norte, el movimiento turístico también es seguido con atención por el golpe que dejó el huracán Helene y las inundaciones causadas por varios días de lluvias torrenciales en septiembre de 2024. La tormenta provocó destrucción extendida en el paisaje, los edificios y la infraestructura de la ciudad.

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Aubrey Anderson, dueña de la empresa de flotadas Zen Tubing, redujo su plantilla de verano de 100 a 25 personas tras el paso de Helene.

Más adelante, cuando las reservas mejoraron y empezó a ver “mucha gente nueva llegando a la ciudad”, volvió a contratar 50 trabajadores para la temporada actual.

Anderson explicó que muchos de esos visitantes son excursionistas de un día que llegan en auto desde Carolina del Sur, Tennessee y otras zonas de Carolina del Norte para pasar unas horas descendiendo por el río French Broad por unos USD 30 por persona.

Después de la actividad, suelen comer, ir a una cervecería, comprar o visitar otras atracciones locales antes de regresar a sus casas.

“Definitivamente estamos viendo a mucha gente local, por decirlo de algún modo”, dijo Anderson. “Quizá este año están evitando el viaje largo a la playa y haciendo algo más cerca para ahorrar un poco y seguir disfrutando una salida familiar”.

Jael Skeffington, directora ejecutiva y cofundadora de French Broad Chocolate, dijo que las visitas guiadas a la fábrica se dispararon este verano.

Según la publicación, quienes toman esos recorridos suelen pasar luego por la cafetería del lugar para comprar helado o café y se llevan cajas de barras de chocolate o bombones.

El impacto del Mundial en Kansas City

En Kansas City, el Mundial de la FIFA elevó el tráfico en pequeños comercios y atrajo a turistas del Medio Oeste por el menor costo de la comida y el alojamiento (REUTERS/Claudia Greco)

La llegada de aficionados al fútbol a Kansas City, Missouri, por los partidos del Mundial de la FIFA se convirtió en otro motor para los pequeños comercios.

Keith Bradley, copropietario de Made in KC, una cadena con cuatro cafeterías y 11 tiendas que vende salsas producidas localmente, regalos temáticos de la ciudad y camisetas deportivas, dijo que todas sus sucursales registraron picos de tráfico “realmente notorios” durante el torneo.

La mercadería vinculada al Mundial fue una de las más buscadas, incluidos sombreros de USD 40 con los colores de las selecciones participantes.

Bradley agregó que los turistas estadounidenses llegados desde otras ciudades del Medio Oeste, como Des Moines y Omaha, ambas a menos de tres horas por carretera, parecen superar a los visitantes nacionales que vienen desde más lejos.

“Tenemos un par de locales en zonas turísticas de Kansas City. Pero también tenemos pequeñas tiendas en barrios suburbanos de la ciudad, y esas también han visto tráfico relacionado con el Mundial: gente que va a reuniones para ver partidos, personas que llegan para asistir a los encuentros y turistas que simplemente están explorando Kansas City por su cuenta”, explicó.

Mollie Lothman, copropietaria de McLain’s Bakery, una cafetería familiar con cinco sucursales, atribuyó parte del atractivo local al costo comparativamente más bajo de la comida y el alojamiento frente a otras sedes más grandes o más conocidas.

“Somos uno de los mercados más pequeños que recibió el Mundial en Kansas City, pero también probablemente uno de los menos costosos para una familia que quiere venir a vivir la experiencia del Mundial”, afirmó Lothman. “Creo que eso ha sido un gran atractivo para la gente”.