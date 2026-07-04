Estados Unidos

Un niño de 8 años se convierte en el invitado “mil millones” en el 70° aniversario del Disneyland de California

Andrés Robles viajó desde Arizona para el acto en Main Street USA, con Mickey Mouse y Minnie Mouse en la revelación del letrero histórico

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Mickey Mouse, Minnie Mouse, un hombre, una mujer y un niño con rostro difuminado sostienen un cartel que dice 'POPULATION 1,000,000,000' frente a un edificio de Disneyland.
Andrés Robles fue nombrado visitante honorario número 1.000 millones de Disneyland durante el 70° aniversario del parque en California (Disneyland)

Andrés Robles, un niño de ocho años de Arizona, fue nombrado el visitante honorario número 1.000 millones de Disneyland el viernes, durante la celebración del 70° aniversario del parque en California.

En una ceremonia en el andén de la estación de tren de Main Street USA, Robles y su familia, que viajaron desde Arizona, fueron recibidos por Mickey Mouse y Minnie Mouse. Luego ayudaron a develar un letrero actualizado que decía “Población 1.000.000.000”.

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En un comunicado, Jill Estorino, presidenta de Disneyland Resort, afirmó: “Recibir a nuestro visitante número mil millones es un hito extraordinario para Disneyland Resort y un testimonio de las generaciones de visitantes que han hecho de este lugar especial parte de sus vidas”.

El nombramiento de Robles como visitante honorario se realizó durante las actividades por el aniversario de Disneyland en California, en la estación de tren de Main Street USA, donde su familia develó el cartel con la inscripción “Población 1.000.000.000”. El letrero quedó como señal de la cifra mencionada durante el evento y como parte de la puesta en escena del anuncio.

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La ceremonia incluyó el recibimiento por parte de Mickey Mouse y Minnie Mouse, quienes saludaron a Robles y a sus familiares antes del anuncio y de la presentación del cartel. La presencia de los personajes acompañó el momento en el que la familia participó del acto central del viernes y se sumó a las actividades por el 70° aniversario.

El anuncio del visitante número 1.000 millones durante el aniversario del parque

Edificio de ladrillo con cartel de Disneyland, familia de cuatro personas, cuerda amarilla, efecto de chispa, bandera, andén de estación de tren.
El letrero con la inscripción “Población 1.000.000.000” quedó como señal de la cifra anunciada por Disneyland (Disneyland)

El anuncio fue comunicado como un hecho destacado dentro de la conmemoración en Disneyland. El evento tuvo como eje la cifra “1.000.000.000” y la identificación de Robles como visitante honorario, en un contexto en el que el parque celebró un nuevo aniversario desde su apertura original.

La escena del anuncio se desarrolló en Main Street USA, con el letrero como elemento principal del acto. La familia de Robles participó de la develación del cartel y quedó ubicada junto a los personajes que acompañaron el recibimiento, en una ceremonia prevista como parte de las actividades programadas para ese día.

El comunicado oficial difundido por Disneyland Resort enmarcó el reconocimiento como un hito del complejo. En ese texto, Jill Estorino vinculó el nombramiento con “las generaciones de visitantes”, al describir el parque como un lugar que se integró a la experiencia de muchas familias a lo largo del tiempo.

La visita VIP para la familia de Andrés Robles y las experiencias incluidas

Minnie Mouse y Mickey Mouse junto a un niño de rostro borroso. Un cartel blanco lee 'POPULATION 1,000,000,000'. Fondo: pared de ladrillos.
La visita VIP para la familia de Andrés Robles incluyó el apartamento privado de Walt Disney y un vistazo a Soarin’ Across America (Disneyland)

Como parte del reconocimiento y de la agenda por el aniversario, la familia realizó una visita VIP por áreas específicas del complejo. Según lo informado, el recorrido incluyó el apartamento privado de Walt Disney, un acceso reservado que forma parte de las experiencias incluidas en este tipo de visitas.

El itinerario también contempló un vistazo a la atracción Soarin’ Across America, además de otras experiencias. La visita fue presentada como parte del homenaje por el nombramiento del visitante honorario número 1.000 millones, en el marco de la conmemoración en California.

El reconocimiento a Robles se anunció como un hecho dentro de esa conmemoración. La visita VIP quedó integrada al programa previsto para la familia, junto con el acto público en Main Street USA y la difusión del comunicado institucional.

La evolución de Disneyland Resort en Anaheim, California

Disneyland abrió por primera vez el 17 de julio de 1955. Según Disneyland, el complejo mantiene la visión de Walt Disney de crear un lugar donde padres e hijos pudieran disfrutar tiempo juntos.

Con los años, el destino pasó a ser un complejo turístico. Ubicado en Anaheim, California, Disneyland Resort pasó de ser un único parque temático a un espacio que reúne distintas áreas bajo una misma marca, con infraestructura y oferta ampliadas.

En la actualidad, el complejo incluye Disneyland Park, Disney California Adventure Park, tres hoteles y el distrito Downtown Disney. Esa expansión transformó el parque original en un destino más amplio, con propuestas que combinan parques temáticos, alojamiento y zonas comerciales.

La mención del aniversario se vinculó con esa historia: desde la apertura en 1955 hasta el presente, el parque mantuvo su posición como un punto de atracción para visitantes que viajan desde otros lugares, como ocurrió con la familia de Robles para participar del evento del viernes. El anuncio del visitante honorario número 1.000 millones se incorporó a esa cronología y quedó asociado a una cifra puntual mostrada en el letrero.

El comunicado citado por Jill Estorino se enmarcó en esa línea institucional. La presidenta de Disneyland Resort describió el reconocimiento como un “hito extraordinario” y lo asoció a “las generaciones de visitantes” que incorporaron al parque en sus vidas. La declaración fue difundida como parte del anuncio oficial que acompañó la ceremonia y la presentación del cartel.

El nombre de Robles quedó asociado a la cifra “1.000.000.000” en el contexto del aniversario del parque en California. La escena del anuncio se desarrolló frente a su familia, en un espacio central de Main Street USA, con el letrero como elemento principal del acto y con la visita VIP como parte del reconocimiento anunciado para ese día.

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