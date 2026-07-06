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Star Wars: Visions da el salto a serie con La novena Jedi y ya tiene fecha de estreno

La franquicia convirtió uno de sus cortos más celebrados en una historia continua de ocho capítulos, con estreno exclusivo el 5 de agosto y una nueva etapa que expande el universo animado

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La Fuerza realmente te está guiando. Star Wars Visions: #LaNovenaJedi, estreno 5 de agosto en #DisneyPlus. (Disney )

Star Wars: Visions definió su primer salto de la antología al formato serial: Star Wars: Visions – La novena Jedi estrena exclusivamente el 5 de agosto en Disney+ como una serie limitada de ocho episodios. La trama sigue el entrenamiento de Kara bajo el Margrave Juro y una misión para salvar a su padre.

El lanzamiento llega con una pieza de posicionamiento clave para la franquicia: ya quedan disponibles el tráiler y el póster de la producción, una señal de que Lucasfilm y el estudio japonés Production I.G activaron la campaña con materiales oficiales de cara al debut.

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La presentación del avance y el arte se hizo en una mesa redonda especial dentro de la Anime Expo 2026, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Allí participaron Kenji Kamiyama como director supervisor, Shunsuke Tada como director y el productor Hitoshi Ito.

Figura animada con sable de luz verde sobre fondo oscuro. Títulos "STAR WARS VISIONS PRESENTA LA NOVENA JEDI", "TEMPORADA COMPLETA 5 de agosto", logo Disney+
Star Wars: Visions – La novena Jedi estrenó el 5 de agosto en Disney+ como una serie limitada de ocho episodios. (Disney+)

La operación marca un punto de inflexión para Star Wars: Visions: un corto que nació dentro de la antología, The Ninth Jedi, pasó de ser un episodio unitario a sostener una narrativa seriada con continuidad directa.

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Star Wars: Visions Presenta, la iniciativa que extendió relatos a ocho capítulos

La nueva serie se integra a Star Wars: Visions Presenta, una iniciativa que planteó “historias más extensas” nacidas dentro de Star Wars: Visions. El movimiento reordena el modelo: de relatos independientes de distintos estudios a un desarrollo por temporada, con una sola trama sostenida.

La base argumental retoma los hechos “poco después” de los cortometrajes Visions: La Novena Jedi y La Novena Jedi: La Hija de la Esperanza. El recorte temporal deja claro que no se trata de una reinterpretación, sino de una continuación dentro del mismo arco.

En términos de industria, el dato operativo fue concreto: Lucasfilm produjo la serie junto con Production I.G, el estudio acreditado por trabajos como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex y Kaiju No. 8, siempre según Qué Ver en Disney+.

The Ninth Jedi pasó de ser un corto de Star Wars: Visions a una serie con continuidad directa dentro del mismo arco narrativo. (Disney+)
The Ninth Jedi pasó de ser un corto de Star Wars: Visions a una serie con continuidad directa dentro del mismo arco narrativo. (Disney+)

Lah Kara, el Margrave Juro y la misión para rescatar al padre de la protagonista

La sinopsis se concentra en la progresión de la protagonista: Lah Kara continua su formación en los caminos de los Jedi bajo la tutela del Margrave Juro. El relato suma un eje de comunidad: Kara se integra a una pequeña comunidad de aprendices de Juro.

La misión que estructura la temporada queda planteada como objetivo central: el grupo sale a salvar al padre de Kara. En paralelo, la serie presenta un “viaje de autodescubrimiento” para la protagonista, de acuerdo con la descripción difundida por la publicación.

Créditos creativos, producción y reparto de doblaje en inglés

En el armado creativo, el título queda encabezado por Shunsuke Tada en la dirección y Mitsuyasu Sakai en el guion. Kenji Kamiyama asume el rol de director supervisor.

La estructura de producción ejecutiva reune a James Waugh, Jacqui López, Josh Rimes, Justin Leach y Mitsuhisa Ishikawa. En producción, el proyecto acredita a Hitoshi Ito y Kanako Shirasaki, con Caroline Keller como coproductora.

El elenco de doblaje en inglés incluye regresos y nuevas incorporaciones. Volvieron Kimiko Glenn como Kara, Andrew Kishino como Juro, Masi Oka como Ethan, Patrick Seitz como Homen, JP Karliak como Gramps, Simu Liu como Lah Zhima y Neil Kaplan como el narrador. Se sumaron Feodor Chin como Gennoh, Young Mazino como Nawaam, Chase Sui Wonders como Tafflah y Keone Young como Kwana.

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