Oasis lanza el primer tráiler de Don’t Look Back in Anger y deja una incógnita sobre los Gallagher

Prepárate para vivir uno de los regresos del rock 'n' roll más esperados de nuestro tiempo. Sé testigo del regreso de Oasis en #DontLookBackInAnger, en cines y en IMAX este septiembre. (Disney )

El primer tráiler de Don’t Look Back in Anger, el documental sobre el regreso de Oasis a los escenarios, quedó disponible con un plan de lanzamiento ya trazado: estreno en cines y en IMAX en septiembre, antes de quedar exclusivo en Disney+ a fines de este año.

La pieza se presentó en una fecha calculada para la conversación global: el primer aniversario del arranque de la gira Oasis Live ’25. Ese tour empezó el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, y marcó la primera vez que la banda tocó junta en 16 años.

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La presentación del teaser coincidió con el primer aniversario del inicio de Oasis Live ’25, la gira que marcó el regreso de Oasis a los escenarios tras 16 años. (Disney+)

El teaser mostró públicos masivos y dejó ver fragmentos de ensayos, con narraciones en off de Noel Gallagher y Liam Gallagher que apuntaron al peso interno de volver a compartir escenario después de la separación del grupo.

El proyecto se acreditó como una creación del guionista, productor y director Steven Knight. La dirección quedó en manos de Dylan Southern y Will Lovelace.

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El dato de industria: ventana IMAX, salas selectas y exclusividad en streaming

El calendario de distribución colocó a Don’t Look Back in Anger primero en la exhibición premium: en septiembre se estrenará en salas IMAX y en cines seleccionados. Más tarde, quedará disponible de forma exclusiva en Disney+ a finales de este año.

La película se produjo por Magna Studios y Sony Music Vision, y se presentó por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK. En el paquete de producción figuraron Sam Bridger y Guy Heeley como productores, junto con un listado de productores ejecutivos: Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O’Shea.

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En el equipo técnico creativo se incluyeron los mezcladores de sonido ganadores de un Óscar James Mather y Tarn Willers, además del director de fotografía Haris Zambarloukos.

Steven Knight figura como creador de Don’t Look Back in Anger, mientras que la dirección del documental de Oasis quedó a cargo de Dylan Southern y Will Lovelace. (Disney+)

Qué promete la película: ensayos, backstage y entrevistas conjuntas

Don’t Look Back in Anger se planteó como el registro de la gira de reunión de los hermanos Gallagher, con acceso a ensayos, backstage y escenas sobre el escenario. La sinopsis la definió como un recuento “abiertamente optimista” del que describió como el “mayor evento musical de 2025”, con foco en la experiencia de la banda y sus fans alrededor del mundo.

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Uno de los ganchos de material inédito apuntó a la conversación entre los protagonistas: el proyecto anunció las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

En el adelanto, el tono se apoyó en el contraste entre el pasado y el reencuentro. “Yo simplemente no me veo en el escenario con Liam, no me veo”, dijo Noel en la narración del teaser. “El modo en que terminó, inaceptable”, dijo Liam en el mismo avance.

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Steven Knight sostuvo que Don’t Look Back in Anger buscará mostrar la reconciliación de Oasis con acceso al backstage y a una conversación entre Liam Gallagher y Noel Gallagher. (Disney+)

Knight y el acceso “a la mesa” de los Gallagher

Steven Knight enmarcó el documental como algo más que una filmación de shows. “La gira mundial de Oasis unió a generaciones, culturas y países y le habló a un mundo roto sobre la reconciliación”, dijo en un comunicado difundido por el medio.

Knight también describió el tipo de acceso que buscó la producción: “Don’t Look Back In Anger no solo es tu boleto para el show: es un pase al backstage y un lugar en la mesa cuando Liam y Noel se sienten juntos por primera vez en 15 años y lo cuenten como es y como fue”.

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